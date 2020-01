Elf neue Wohnungen im Gewerbehof an der Brunngartenstraße

ln Sachen Gewerbehof geht es vorwärts. Einige Räume in dem altenIndustriegebäude in der Brunngartenstraße, das seit geraumer Zeit Gewerbeflächen bietet, sollen zu Mietwohnungen umgebaut werden. Die Ein- bis Drei-Zimmer-Apartments werden voraussichtlich noch in diesem Jahrfertiggestellt.

Der Gewerbehof in der Brunngartenstraße in Dachau ist am Mühlkanal gelegen. Plätschernd fließt das Wasser an dem alten Gebäude vorbei. Hier wird bald gewohnt – und zwar äußerst idyllisch. Den Wohntraum möglich macht die RH Unternehmensgruppe. Sie verwaltet den Gewerbehof, Eigentümer ist die Münchner Grundstücksverwaltungsgesellschaft Prinzregentenstraße 73 mbH mit ihrem Geschäftsführer Robert Hübner. Die Familie Hübner ist seit 1977 im Besitz des Geländes. In dem hinteren Teil der historischen Fabrik entstehen gerade elf Wohnungen. Das Besondere daran: Die alte Hausstruktur bleibt erhalten.

„Wir sind mit der vorhandenen Substanz behutsam umgegangen“, sagt Uwe Kohler, Geschäftsführer der S.E.T Service GmbH, die zu 100 Prozent zur RH Unternehmensgruppe gehört. Und genau das macht den Charme der Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen aus, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen. „Durch den alten Bestand gibt es Differenzen bei jeder Wohnung – und andere Strukturen als üblich“, so Kohler. Egal ob Ecken, Schrägen, Zimmer: Keine Wohnung gleicht der anderen. Große Fenster lassen helles Sonnenlicht in die Räume. Die Grundausstattung wird nicht auf Luxus getrimmt sein, sondern „bodenständig bleiben“, verspricht Kohler. So haben es er und sein Partner Axel Strauch geplant.

Strauch ist für die Vermarktung und Vermietung der Wohnungen zuständig. Zu kaufen sind sie nicht. Wie hoch die Mieten sein werden, das können Strauch und Kohler noch nicht sicher sagen. „Wir haben den Markt lange beobachtet. Es werden aber wahrscheinlich marktübliche Preise“, sagt Axel Strauch.

Für jede Wohnung gibt es zusätzlich zum neu gebauten Parkdeck einen zusätzlichen Garagen-Stellplatz. Fahrradabstellplätze im Innen- und Außenbereich werden ebenfalls entstehen.

Ein Teil der Gewerbeflächen werden derzeit renoviert. Mieter dort sind die Dachauer Tafel, die KVD Druckwerkstatt, Rechtsanwalt Hannes Schwesinger, das Pole-Dance-Studio „The Supergirl Studio“ sowie das Ballettstudio Marie Taglioni und das Fitnessstudio Power-Gym. Im Ballettstudio beispielsweise wurde ein neuer Saal geschaffen und ein bestehender erweitert. Das Power-Gym hat neue Sanitäranlagen erhalten sowie einen optimierten Eingangsbereich.