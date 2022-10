„Initiative zur Konsensfindung“ in Dachau gegründet

Von: Stefanie Zipfer

Anwohner des geplanten Großprojekts im Bereich Breitenauer Weg, Mitterfeldweg, Georg-Friedrich-Händel-Weg und Anton-Bruckner-Weg wehren sich.

Dachau - Abgesehen vom AfD-Vertreter waren sich die Dachauer Stadträte im vergangenen Mai einig: Das rund 1,9 Hektar große, städtische Grundstück „Udldinger Hang West“ soll bebaut werden. Konkret solle es auf diesem, so Oberbürgermeister Florian Hartmann damals „letzten großen unbebauten Innenbereichsgrundstück mit Baurecht in Dachau“, rund 60 bis 70 Wohnungen sowie eine vier- bis sechsgruppige Kita geben.

Die Bebauung am Udldinger Hang sei zu massiv, klagen die Anwohner

Einige Anwohner des geplanten Großprojekts im Bereich Breitenauer Weg, Mitterfeldweg, Georg-Friedrich-Händel-Weg und Anton-Bruckner-Weg waren von Anfang an skeptisch. Zu massiv sei die Bebauung, fürchteten sie.

Auch Anlieger und Stadtrat Wolfgang Moll (Wir), der zwar im Bauausschuss kein Mitglied ist, meldete sich im Nachgang des Beschlusses mit einem „offenen Brief“ an die Stadt zu Wort. Darin betonte er, weniger die Wohnungsbebauung kritisch zu sehen, als vielmehr die verkehrliche Erschließung der im Süden der Fläche geplanten Kita, die laut Konzept ausschließlich über die Spielstraße und Sackgasse Georg-Friedrich-Händel-Weg vorgesehen ist. Wenn dort 100 Kinder beaufsichtigt würden, so Moll, gebe es dort täglich zwei Mal 100 Bring- und Holfahrten.

Nun, fünf Monate später, begründete sich auf diesen Sorgen eine „Stadtteilbürgerinitiative zur Konsensfindung Bebauungsplan 187_22 in Dachau Udldinger Hang“. Unterzeichnet wurde das erste Schreiben der Initiative von Wolfgang und Monika Moll sowie Rudolf und Ulrike Baumgartner.

An die „sehr geehrten Herren“ Hartmann sowie Bauamtsleiter Moritz Reinhold übermitteln die Unterzeichner darin ihr Unverständnis, „dass man derartige städtebaulichen, sich zum Nachteil der vorhandenen Siedlungen auswirkenden Eingriffe nach einem üblich gängigen Bauleitplanverfahren ,durchdrücken’ möchte. Wir hätten uns vielmehr erwartet, dass man ein solches, nicht gewöhnliches Vorhaben der Stadtverwaltung, zunächst mit den unmittelbar Betroffenen/Beteiligten erörtert“!

Aufenthalts- und Lebensqualität solle gewahrt werden

Zugleich drohen Moll und Co.: „Bereits erfolgte Rücksprachen mit externen Baurechts- und Verkehrsexperten, die wir gedenken, zeitnah auch offiziell hinzuzuziehen, bestärken uns in unserer bisherigen Auffassung, den Gesamtprozess kritisch zu begleiten und uns, soweit erforderlich, zur Wahrung einer Aufenthalts- und Lebensqualität in unserem Wohnquartier gegen unzumutbare Bestrebungen der Siedlungspolitik zu wehren.“

Bei der Stadt geht man mit Molls Schreiben gelassen um: „Die Gründung einer Bürgerinitiative ist absolut legitim, wenn der Initiator dies persönlich für notwendig erachtet, um eine zusätzliche, vier- bis sechsgruppige Kindertageseinrichtung in seinem Wohnumfeld zu verhindern“, so Bauamtsleiter Reinhold. Zugleich betont er, die Anregungen und Kritik der Bürger aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren und den öffentlichen Beteiligungsverfahren, „wie in jedem anderen Bauleitplanverfahren auch“, in die Abwägung einzustellen.

Die privaten und öffentlichen Belange müssten dabei jedoch „gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden“. Im Fall Udldinger Hang, so Reinhold, sei die Abwägung sowohl der Stadt, als auch der Stadträte klar: Dachau braucht sowohl neue bezahlbare Wohnungen als auch Kitaplätze.

