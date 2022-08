Innovatives Gerät für das THW Dachau

Wollen sich schnell mit dem neuen Gerät vertraut machen: die THW-Kräfte Marco Illmann, Saskia Seeger, Quirin Rosenmüller und Andreas Schultes (v.l.). © thw

Das THW Dachau hat ein neues, wichtiges Gerät, das verschütteten und vermissten Personen das Leben retten kann: das sogenannte „Leader Hasty“.

Dachau – Für neue und innovative Wege bei Geräten und Fahrzeugen, die auch auf die regionalen Einsatzanforderungen zugeschnitten sind, ist das THW Dachau seit vielen Jahren bekannt. „So sind Beschaffungen der vergangenen Jahre, die durch Spenden und den eigenen THW-Förderverein realisiert wurden, wie unter anderem ein kleiner mobiler und wendiger Telelader, ein Sonargerät zur Ortung von vermissten Personen zu Wasser aber auch Geräte und Material zur Rettung verschütteter Personen – durch die Dispogruppe Tiefbau – mittlerweile ein fester Bestandteil in der Ausbildung und Einsatzoption im und außerhalb des Landkreises Dachau“, erklärt THW-Pressesprecher und Vereinsvorsitzender Sven Langer.

Durch private Spenden, Unterstützung des Fördervereins und durch die Stiftung der Sparkasse Dachau konnte ein neues Projekt im THW Dachau realisiert werden. Hierbei handelt es sich um ein Spezialgerät zur Ortung von verschütteten und vermissten Personen, beispielsweise nach einem Gebäudeeinsturz. Das neue Ortungsgerät „Leader Hasty“ einer Spezialfirma für Brandschutz-, und Rettungsausrüstung und Suchzubehör kombiniert die Möglichkeit der akustischen Ortung via Geophonen mit der optischen Ortung mittels Kamera.

„Im Vergleich zu anderen Ortungsgeräten ist genau diese Kombination der entscheidende Pluspunkt. Durch die akustische Ortung via drei drahtlosen Geophonen lässt sich das Suchgebiet schneller eingrenzen, um dann gezielt die Kamera zur noch genaueren Ortung Verschütteter einzusetzen“, so Sven Langer.

Das neue Spezialgerät werde zunächst „intensiv beübt“, so Langer, damit das THW Dachau dann bei möglichen regionalen aber auch überregionalen Einsätzen professionelle Hilfe auf diesem Gebiet leisten kann.

Die beiden hierfür Verantwortlichen im THW Dachau, Saskia Seeger und Quirin Rosenmüller, freuen sich über die Beschaffung, da sie bereits einiges an Erfahrung in Bereich der Ortung mitbringen und weitergeben können. Bei der Übergabe durch Sven Langer konnten die beiden dem Zugführer Marco Illmann und Zugtruppführer Andreas Schultes bereits einen Einblick in die Funktion und Ausstattung des neuen, innovativen Ortungsgeräts geben. dn