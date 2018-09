„Wir arbeiten noch richtig“

Christina Stattmann hat mit 28 Jahren eine Friseur-Ausbildung angefangen – und war damit fast doppelt so alt wie ihre Mitschüler in der Berufsschule. Jetzt wird sie als Innungsbeste freigesprochen.

Dachau – Das Typische an Christina Stattmanns Arbeitstagen ist im Grunde, dass es nichts Typisches gibt. „Wir kommen um halb 9 in den Laden. Und dann geht’s los.“ Zu ihren Aufgaben als ausgelernte Friseurin gehört natürlich, den Kundinnen und Kunden die Haare zu waschen, zu schneiden, zu colorieren, zu föhnen und zu stylen. Doch fast genauso wichtig ist, zu beraten, zu reden, zu lachen. Kurz: „Ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln.“

Vor allem letzteres ist es, was der 30-Jährigen so Spaß macht: „Wir machen unseren Kunden den Tag ein bisschen schöner. Unsere Kunden gehen glücklich nach Hause.“ Langeweile komme daher in ihrem Arbeitsleben nicht vor; denn jeder Schnitt, jede Frisur ist anders.

Dass die Dachauerin erst 28 Jahre alt werden musste, um dieses Gefühl erleben zu dürfen, liegt daran, dass sie eine beruflich Spätberufene ist. Ursprünglich hatte sie Bäckereifachverkäuferin gelernt, geheiratet und einen Sohn bekommen. Doch als der Bub sieben war und der Stattmannsche Haushalt lief, fragte sich die junge Mutter, wie es denn nun weitergehen könnte in ihrem Leben.

Und da kam ihre Freundin Tamara Chlistalla ins Spiel, die in der Dachauer Johann-Teufelhart-Straße einen Friseursalon betreibt. „Es wird Zeit, dass du bei mir eine Ausbildung machst“, entschied Chlistalla. Und nach kurzer Rücksprache mit Mann und Kind sowie den Eltern war für Christina Stattmann klar: „Ja, das mach ich jetzt!“ Klar, in der Berufsschule sei sie die Älteste gewesen. „Sind Sie die neue Prüferin?“, wurde sie von Mitschülern gefragt. Und auch das Lernen selbst sei ihr nicht mehr so leicht gefallen wie damals mit 16. Doch sie biss sich durch, lernte abends, wenn der Sohn im Bett war, und wird am Dienstag als Innungsbeste freigesprochen. „Irgendwann“, betont sie, will sie auf alle Fälle auch noch die Meisterschule machen, aber das könne noch ein wenig warten: „Wenn ich mit 28 eine Lehre anfange, dann kann ich mit 45 auch noch meinen Meister machen.“

Angesichts der Liebe, die sie ihrem Handwerk entgegen bringt, findet sie es umso bedauerlicher, dass immer weniger junge Menschen – auch im Landkreis Dachau – den Beruf des Friseurs lernen wollen. „Der Ruf ist einfach schlecht. Zu Unrecht“, betont sie. Klar, ihr Job ist anstrengend, „wir stehen den ganzen Tag.“ Andererseits sei dies eben „noch echtes Handwerk. Wir arbeiten noch richtig“! Die Bezahlung der Friseure, darauf legt Stattmann wert, sei übrigens gar nicht so schlecht. „Wir werden gut bezahlt. Zumindest besser als in manch anderen Ausbildungsberufen.“

Das Besondere an Christina Stattmanns Handwerk ist auch, dass es sich im Grunde seit Jahrzehnten nicht verändert hat. Natürlich ändern sich die Moden, die Farben, die Vorlieben der Kundschaft. Aber die Schnitttechnik und die Grundschnitte „sind immer gleich“.

Eine schwierigste oder eine leichteste Frisur gibt es übrigens nicht, erklärt die Fachfrau. Worauf es am Ende ankomme, egal ob bei kurzen oder langen Haaren, sei letztlich einfach nur: „Dass die Frisur von alleine fällt.“ Diese Kunst erst mit Ende 20 gelernt zu haben, macht ihr daher gar nichts aus, denn: „Manche Dinge kommen eben erst später.“