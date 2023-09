„Bereits mit zehn wusste ich, dass ich Schreiner werden will“

Von: Frederic Rist

Teilen

Präsentiert stolz sein ausgezeichnetes Gesellenstück: Martin Sonnenberger (r.) mit seinem Ausbilder und Vater Christian Sonnenberger. © hwa

Innungssieger Martin Sonnenberger (18) erklärt im Interview, warum die Arbeit mit Holz etwas Besonders ist, wie er auf die Idee zu seinem Gesellenstück kam und was ihm an seinem Schreinerberuf so gefällt.

Dachau – Innungssieger des bundesweiten Wettbewerbs „Die gute Form“ und Prüfungsbester bei der Gesellenprüfung: Martin Sonnenberger aus Stetten wurde im Rahmen der Ausstellung der Dachauer Schreinerinnung für seine guten Leistungen ausgezeichnet. Im Interview erzählt der Schreinergeselle, wie er auf die Idee zu seinem Gesellenstück kam, was dem 18-Jährigen am Schreinerberuf so gefällt und wie es für ihn jetzt weitergeht.

Warum sind Sie Schreiner geworden?

Martin Sonnenberger: Bereits mit zehn wusste ich eigentlich schon, dass ich später mal Schreiner werden möchte. Ich habe mir dann noch die Berufe Landmaschinenmechaniker und Gärtner angeschaut, aber das war nichts für mich.

Was war dafür ausschlaggebend?

Ich durfte schon als Kind bei meinem Papa im Betrieb alles mitmachen und habe schon viel gesehen. Ich bin also ein bisschen in diese Richtung erzogen worden, aber es hat mir auch einfach richtig Spaß gemacht.

Was ist für Sie das Tolle am Schreinerberuf?

Die Arbeit mit Holz, einem natürlichen Werkstoff, ist schon etwas Besonderes. Außerdem ist man sehr frei in der Gestaltung. Aber auch der Umgang mit modernen und technischen Maschinen, die die Arbeit erleichtern, bereitet mir viel Freude.

Haben Sie dann auch bei Ihrem Vater im Familienbetrieb gelernt?

Ja, genau. Mit 16 habe ich mein Berufsgrundschuljahr begonnen und mit 17 habe ich im Familienbetrieb angefangen.

Wie groß ist Ihr Betrieb?

Wir sind insgesamt zu dritt. Mein Papa als Chef und mit mir noch ein weiterer Mitarbeiter.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen mit Fachkräften – sucht Ihr Betrieb noch weitere Mitarbeiter?

Wir wollen noch einen neuen Auszubildenden, den wir nach der Lehre dann auch übernehmen. Ansonsten brauchen wir eigentlich keine neuen Leute.

Wie sind Sie auf die Idee für Ihr Gesellenstück gekommen?

Wir haben zu Hause renoviert und die alte Kommode meines Urgroßvaters passte nicht mehr zum Rest. Also habe ich mir ein neues Design mit einem Spiegel überlegt, das zeitgemäßer ist und dazu passt.

Was waren die genauen Vorgaben für Ihr Gesellenstück?

Das Werkstück sollte über Schubladen und eine abschließbare Tür verfügen. Ansonsten ist man in der Gestaltung aber frei. Für die Herstellung hatte ich insgesamt 80 Stunden Zeit.

Gibt es irgendwelche Schwerpunkte, auf die Sie sich in Zukunft spezialisieren möchten?

Für mich ist es eigentlich schon wichtig, dass ich vieles kann, weil wir in unserem Betrieb auch alles Mögliche herstellen. Eine Spezialisierung ist daher nicht vorgesehen.

Inwieweit setzten Sie in Ihrem Betrieb auf technische Hilfsmittel?

Wir haben bereits seit 1998 eine CNC-Maschine, eine computergesteuerte Fertigungsmaschine, mit der wir Schränke, Türen und vieles mehr herstellen. Gegebenenfalls werden wir die Maschine in nächster Zeit austauschen und durch ein neueres Modell ersetzen. Die Technik ist also nicht mehr wegzudenken, weil sie uns viel Arbeit abnimmt und wir nicht mehr alles per Hand herstellen müssen.

Stellen große Möbelhäuser für Ihren Betrieb eine Gefahr dar?

Das ist eigentlich keine direkte Konkurrenz. Solche Unternehmen stellen standardisierte Produkte her, darunter leidet dann natürlich auch die Qualität. Wir hingegen bieten individuelle Maßanfertigen an. Wir sind davon also nicht betroffen, die Nachfrage ist weiterhin da.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Jetzt werde ich erst einmal ein paar Jahre weiterarbeiten und einige Erfahrungen sammeln. Und dann möchte ich meinen Meister machen.

Das Interview führte: Frederic Rist