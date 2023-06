Ins rechte Licht gerückt

Von: Miriam Kohr

Vom Beiwerk zum Hauptmotiv: An diesen drei Gemälden von August Kallert lässt sich erkennen, wie das anfangs nur Leblose (Bild links) immer wichtiger wird; im rechten Bild geht es dann nur noch um die arrangierten Gegenstände. © Miriam Kohr

Fast 80 Stillleben, von Blumenarrangements über Jagd- bis zu Vanitas-Stillleben von über 50 Künstlern können Besucher der Gemäldegalerie noch bis 24. September sehen.

Dachau - „Wir bilden mit der Ausstellung vier Jahrhunderte Stillleben-Geschichte ab“, sagt Dr. Elisabeth Boser, Geschäftsleiterin der Dachauer Galerien und Museen.

Darstellung von leblosen Gegenständen schon in der Antike

Schon in der Antike findet man die Darstellung von leblosen Gegenständen auf Wandmalereien und Mosaiken, aber erst um 1600 entwickelte sich das Stillleben langsam zur eigenständigen Bildgattung. Einen Aufschwung erlebte es in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Von dort aus breitete es sich über ganz Europa aus. Und hier setzt die Dachauer Ausstellung an.

Die Stillleben des 17. Jahrhunderts waren symbolbehaftet und hatten eine allegorische Bedeutung, die sich auf die Vergänglichkeit alles Lebens und die Gegenwart des Todes bezog. So hängt beispielsweise ein düsteres Bild aus dem 17. Jahrhundert in der Dachauer Galerie, in dessen Vordergrund vier Schädel und Gebeine abgebildet sind und im Hintergrund, wie durch ein Fenster, ein toter Säugling mit einer abgelaufenen Sanduhr daneben stehend zu sehen ist. „Das Bild spricht klar die hohe Kindersterblichkeit in dieser Zeit an“, erklärt Boser.

In anderen sogenannten Vanitas-Stillleben dieser Zeit versuchen ein abgeschnittenes Schweineohr, die geschälte Zitrone oder die Fliege auf einem Perlhuhnkadaver auf die Vergänglichkeit des Lebens aufmerksam zu machen. „Diese moralische Botschaft geht in den folgenden Jahrhunderten mehr und mehr verloren, bis sie im 19. Jahrhundert gar nicht mehr vorhanden ist“, erklärt Boser.

Stilllebenmalerei in der Künstlerkolonie Dachau

Besonders die impressionistischen Maler belebten das Genre aufs Neue. Die Gemäldegalerie zeigt aus diesem Jahrhundert vor allem einen Überblick über die Stilllebenmalerei in der Künstlerkolonie Dachau mit Bildern aus eigenen Beständen und Leihgaben aus Privatbesitz. Bunte Blüten, Blicke in Künstlerateliers oder Arrangements aus Früchten und Flaschen sowie Schalen waren damals beliebte Motive. „Unterstrichen wurde das oft intensive Farbenspiel durch bunt gemusterte Tischdecken, dekorative Tapeten oder Gemälde an den Wänden im Hintergrund“, zählt Boser auf. Statt Botschaften wollten die Maler des 19. Jahrhunderts Stimmungen vermitteln, ihnen kam es auf Licht, Farbe und Form an. In Fritz Strobnetz’ (1856-1929) Stillleben etwa stehen zwei Vasen nebeneinander auf einer braun-schwarzen mit geometrischem Dekor versehenen Tischdecke. Die Sträuße entfalten mit den großen Blüten ihre leuchtende Pracht und heben sich vom braun-beigen Hintergrund deutlich ab. Markanter Blickfang ist der leuchtend grüne Keramikfrosch im Vordergrund.

Gute Laune herrschte bei der Vernissage der Stillleben-Ausstellung. Dr. Elisabeth Boser, Chefin der Dachauer Galerien und Museen, hielt eine der Eröffnungsreden. © Norbert Habschied

Passend zum Thema arrangierte das Team um Boser in den Ausstellungsräumen zudem selbst drei Stillleben, passend zu den gegenübergestellten Werken. Hinter einem Tisch mit Steinkrügen und Schafkopfkarten hängen Bilder Arthur Langhammers, dem es vor allem um Wirtshausszenen und Tracht ging.

Im arrangierten Atelier mit Staffelei und Pinsel erkennt der Besucher die Stufen des Stilllebens anhand von drei Gemälden von August Kallert (1882-1958). In einem Selbstbildnis sind Staffelei und Bilder nur notwendiges Beiwerk, im Bild „Garderobe“ sind die Äpfel und der Kaktus schon arrangierte Bildinhalte und in „Sonnenblumen im Steinkrug“ geht es ausschließlich um die leblosen Gegenstände. In der Szenerie des französischen Cafés hängt im Hintergrund das duftig-leichte Blumenstillleben mit transparenten, zarten Aquarellfarben von Henri Manguin (1874-1949) sowie Caféhausszenen von Hugo Troendle (1882-1955).

Zeitgleich zur Schau in der Gemäldegalerie präsentiert die Neue Galerie Dachau die Ausstellung „Inszenierte Momente“ mit zeitgenössischen Stillleben. Am Donnerstag, 29. Juni, gibt es dazu eine Kombi-Abendführung durch beide Ausstellungen. Start ist in der Gemäldegalerie. Die Kosten betragen 14 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0 81 31/56 75 13 oder per E-Mail an verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.

Die Ausstellung

„Ins rechte Licht gerückt“ in der Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 3, ist bis 24. September zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag von 13 bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

