Dachauer halten Rübsamen die Treue

Von: Stefanie Zipfer

Gute Umsätze: Zuletzt liefen die Geschäfte in der Dachauer Filiale des Modehauses Rübsamen äußerst zufriedenstellend. Der Rübsamen-Chef sieht darin ein Signal, dass die Kunden sein Unternehmen in Dachau halten wollen. © hab

Das ins Straucheln geratene Modehaus Rübsamen stellt sich im Rahmen eines sogenannten Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung derzeit neu auf. Der Standort Dachau ist laut Geschäftsführer Marcus Vorwohlt „so gut wie sicher“.

Dachau – Die vergangenen Wochen waren hektisch für Marcus Vorwohlt. Er musste Business- und Liquiditätspläne schreiben, mit Lieferanten und Banken verhandeln. Nun aber sehe er auf seiner To-do-Liste „viele grüne Haken. Wir kämpfen uns zurück in die Normalität“. Für Vorwohlt, der als Geschäftsführer des Modehauses Rübsamen für 150 Mitarbeiter an 14 Standorten verantwortlich ist, bedeutet dies: „Wir können wieder das tun, was uns interessiert, und das ist Mode!“

Nach Insolvenzantrag: Rübsamen-Standort in Dachau „so gut wie sicher“

Wie berichtet, hatte das mehr als 120 Jahre alte Unternehmen im Juli Insolvenz angemeldet. Das Gericht hatte dabei einem sogenannten Verfahren in Eigenverwaltung zugestimmt, da Vorwohlt nachweisen konnte, für die kommenden sechs Monate durchfinanziert zu sein und den Gläubigern durch die Eigenverwaltung keine Nachteile entstehen.

Den Sinn dieser Eigenverwaltung, die Vorwohlt damit weiter auf dem Chefsessel des Traditionsunternehmens vorsieht, sehen Gerichte ganz allgemein darin, dass vorhandenes unternehmerisches Know-how bei der Sanierung con Unternehmen genutzt werden soll – sofern sich die bisherige Geschäftsführung nicht vor der Insolvenz durch Missmanagement diskreditiert hat.

Und genau das, da ist sich Vorwohlt sicher, sei bei Rübsamen nicht passiert. Erst die Coronakrise, dann die explodierenden Energiepreise sowie die daraus resultierende Kaufzurückhaltung der Bürger sowie das schwächelnde Stammhaus in Augsburg hätten sein Unternehmen in die Krise gestürzt.

Das Insolvenzverfahren eröffne ihm nun die Möglichkeit, die für die Sanierung nötigen Umstrukturierungsmaßnahmen schneller durchführen zu können. Vorwohlt hatte vor drei Wochen gegenüber der Heimatzeitung von einem „rechtlich scharfen Schwert“ gesprochen.

Und dieses Schwert zeigte Wirkung. Vor allem am Stammhaus in der Augsburger Karolinenstraße soll es massive Veränderungen geben, wie Vorwohlt auf Nachfrage der Heimatzeitung jetzt erklärt. So werde die Verkaufsfläche verkleinert, die Beratung dadurch verbessert und alles in allem ein „Boutique-Flair“ geschaffen. Auch das Angebot solle hochwertiger werden.

Rübsamen stellt sich in Dachauer Altstadt neu auf

Nach der Umstrukturierung beziehungsweise der Verkleinerung des Stammhauses würden dann Einschnitte bei den Filialen folgen. Wobei Vorwohlt betont: „Dachau ist für uns mittlerweile so gut wie sicher.“ Klar, schränkt er ein, „alles ist möglich“. Aber der Standort Dachau, der erst vor knapp zwei Jahren für viel Geld umgebaut wurde und laut Vorwohlt damit „von der Architektur und dem Sortiment state of the art ist“, habe „keine Priorität“. Vorwohlt bekräftigt: „In Dachau wollen wir nichts ändern!“

Dachauer bleiben dem Modehaus treu

Mit ein Grund für diese gute Nachricht, die nicht nur die 22 Dachauer Angestellten, sondern auch die Bürger der Großen Kreisstadt freuen dürfte, ist auch das Verhalten der Kunden. „Wir hatten wirklich gute Umsätze in den vergangenen drei Wochen, wir hatten einen richtig guten Schlussverkauf“, so der Rübsamen-Chef. Die Dachauer hätten ihm und seinen Mitarbeitern damit das Gefühl gegeben: „Wir wollen nicht, dass ihr aufhört. Wir wollen, dass ihr bleibt!“

Diese Solidarität, diese Treue und diese Wertschätzung mache ihn nun „optimistisch“, dass Rübsamen das Insolvenzverfahren bis in den Frühsommer 2024 beenden kann. Die meisten der Standorte würden dann „kleiner und das Sortiment eventuell anders“ werden. Für Dachau aber, das ist Vorwohlt wichtig zu betonen, lasse sich heute festhalten: „Wenn das Verfahren für Rübsamen am Ende gut verläuft, wird man in Dachau keinen Unterschied zwischen vorher und nachher erkennen.“

