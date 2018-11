Neuer THW-Chef: „Wir sind eine große Familie“

Christian Weber ist neuer Ortsbeauftragter des THW Dachau. Ende Oktober übernahm der 36-jährige Schwabhauser diese Aufgabe von Georg Leitenstorfer bei der offiziellen Amtsübergabe im Schloss Dachau (wir berichteten). Im Interview mit der Heimatzeitung erzählt Weber, der bei der Firma Schrack Technik als Gebietsverkaufsleiter Bayern Süd im Vertrieb Elektrotechnik im Außendienst tätig ist, von seinen Zielen, seinen Anfängen beim THW und seinem Spitznamen.

Warum sind Sie beim THW – und wie lange schon?

Ich bin über Freunde auf das THW aufmerksam geworden und habe es mir 1999 in ein paar Schnupperstunden angeschaut. Ich habe mich schon immer für das System der Rettungs- und Hilfsorganisationen interessiert. Seit 1998 bin ich Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberroth. Mir haben aber die ersten Eindrücke beim THW so zugesagt, dass ich da unbedingt mitmachen wollte, und ich wurde wie damals üblich von der Bundeswehr befreit. Somit waren die ersten Schritte im THW getan, und aus dem normalen Standarddienst wurde schnell mehr – und mehr Verantwortung. Bei der Feuerwehr bin ich übrigens bis heute noch, aber mit eingeschränkter Zeit.

Welches Ziel haben Sie als Ortsbeauftragter – und was wollen Sie verändern?

Die Ziele sind vielseitig. Ich bin zwar jetzt der „Chef“, aber schon seit langer Zeit in einer Führungsrolle im THW Dachau. Daher werden wir an unseren Prozessen kontinuierlich weiterarbeiten. Das beginnt bei der Jugendarbeit, die enorm wichtig für die Zukunft ist. Wir möchten auch die aktive Einsatz-Mannschaft durch interessante Ausbildungen und Lehrgänge an uns binden, um rund um die Uhr unsere Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Hier liegt natürlich der Fokus auf neuen und modernen Einsatzmitteln und Fahrzeugen. In naher Zukunft wird es einige Umstellungen geben, die aktuell sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem ist mir unsere Unterkunft ein großes Anliegen, und hier laufen bereits einige Arbeiten zur Renovierung und Modernisierung, die noch die nächsten Jahre andauern werden. Wir sind aktuell ebenfalls dabei, durch einige Softwaretools und Apps das Leben im THW einfacher und digitaler zu machen. Mir ist wichtig, dass sich jeder unserer Helfer im Ortsverband wohlfühlt, Spaß am THW hat und eine gute Ausbildung erhält, damit wir immer die Aufgaben der Einsätze bestens und schadensfrei bewältigen können.

Wie schaffen Sie diesen ehrenamtlichen Job neben Ihrer wirklichen Arbeit?

Es ist natürlich nicht jeden Tag leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Es fallen täglich eine Menge an E-Mails und WhatsApp-Nachrichten sowie Telefonaten an und am Abend Besprechungen oder Ausbildungen. Das THW gehört eigentlich zum Alltag dazu, ob es während der Arbeitszeit oder in der Freizeit oder im Urlaub ist. Meiner Familie, insbesondere meiner Frau, gehört natürlich mein größter Dank, da sie Verständnis für dieses Hobby hat und sehr oft zurückstecken müssen.

Wie überzeugen Sie Menschen, sich beim THW zu engagieren?

Dass es einfach ist, will ich nicht sagen, aber wer den ersten Schritt gemacht hat und sich bei uns gemeldet hat, um mal ein paar Mal bei uns mitzumachen, der merkt ziemlich schnell, dass es bei uns mehr ist als nur THW. Wir sind eine große Familie, in der sehr viele Menschen eigentlich täglich ihre Freizeit verbringen und für andere Menschen da sind. Wir möchten natürlich in Zukunft noch offensiver in die Helferwerbung gehen und noch vielen Dachauer Bürgern das THW nahebringen – und hoffen, dass wir einen weiteren Zuwachs in der Jugend wie auch bei den Erwachsenen bekommen.

Woher kommt Ihr Spitzname Gitti?

In der Kindheit – müsste erste oder zweite Klasse gewesen sein – konnte der jüngere Bruder eines Klassenkameraden den Namen Christian nicht aussprechen. Also hat er Gitti zu jedem Christian gesagt. Warum dieser Name dann ausgerechnet bei mir hängen geblieben ist, das kann ich nicht genau sagen.

Interview: dn





Prüfung mit Bestleistung bestanden

Das THW Dachau hat vier neue Helfer: Fabian Pauler, Jürgen Meyer, Lars Hopfer und Manuel Görzen bestanden die Helferprüfung mit Bestleistung. Aus mehreren Ortsverbänden waren die Anwärter zusammengekommen, um ihre Prüfung im THW-Ortsverband in Günding zum „Helfer“ abzulegen. Die Prüfung beinhaltete einen theoretischen sowie einen praktischen Teil. Die praktischen Aufgaben erstreckten sich beispielsweise vom richtigen Zusammenbau und Gebrauch eines Trennschleifgerätes und einer Motorsäge oder der Handhabung eines Greifzugs bis hin zum Aufbau von Beleuchtung oder der Benutzung des hydraulischen Spreizers und der Schere. Nach einer siebenmonatigen Ausbildung für die angehenden Helfer war am Ende die Freude groß, zumal vier Anwärter die Prüfung mit Bestleistungen bestanden hatten. Ganz besonders gratulierten die beiden Ausbilder Julian Retzlaff und Sebastian Walcher, die die neuen Helfer das Jahr hindurch begleitet und auf die Prüfung vorbereitet hatten. Auch für das neue Ausbildungsjahr sucht das THW Dachau Bürger, die sich für die abwechslungsreiche Ausbildung und ein ehrenamtliches Engagement interessieren. Unter der Internetseite www.bereit-zu-helfen.de gibt es Informationen dazu. Interessierte können sich auch unter Telefon 0173/78 77 473 erkundigen.