Von großen Zielen und schwierigen Stadträten

15 Jahre lang war Michael Simon Stadtbaurat der Großen Kreisstadt. In dieser Zeit ist viel passiert, die Region München explodierte. Im Interview mit der Heimatzeitung berichtet Simon über den baulichen Spagat zwischen Geschichte und Zukunft, über Siege und Niederlagen – und warum das Amt des Stadtbaurates dennoch der interessanteste Job in der Stadtverwaltung ist.

Herr Simon, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag in Dachau?

Natürlich! Ich habe mich auf die neue Herausforderung gefreut.

Sie hatten zuvor ja beim Planungsreferat in München gearbeitet. Vermutlich dachten Sie, dass es im gemütlichen Dachau wesentlich entspannter werden dürfte ...

Nein. Die exponentielle Entwicklung der Metropolregion München nahm ja im Prinzip schon nach Olympia 72 ihren Anfang. Die Probleme, die damit einhergehen, waren also schon lange absehbar. Wenn ich wirklich einen ruhigen Job hätte haben wollen, wäre ich ins Innenministerium gegangen. Da hätte ich mehr Gehalt bekommen, aber es wäre für mich todlangweilig gewesen. Da wäre ich eingegangen.

Worin haben Sie als Stadtbaurat Ihre Aufgabe gesehen?

Zu akzeptieren, dass man Wachstum in dieser Region nicht verhindern kann. Aber man muss es steuern, man muss schauen, dass man nicht sprunghaft, sondern gleichmäßig wächst. Und dass die Abgehängten des Wachstums nicht vergessen werden.

Sie denken da an das Thema Mieten?

Ja, da gab es in den letzten acht bis zehn Jahren noch mal einen deutlichen Anstieg. Als öffentliche Hand ist es leider unmöglich, an den Gewinnen der globalisierten Konzerne teilzuhaben, dazu kommt die Niedrigzinspolitik: Es schwirrt im Moment einfach extrem viel Kapital umher, das auf der Suche nach Investitionen ist. Das hat den extremen Schub gebracht. Und den habe ich versucht, in die Innenstadt zu lenken und so die Altstadt zu stärken. Und deshalb waren mir auch die Grundsätze zur Dachauer Baulandentwicklung so wichtig. Ich habe 13 Jahre gebraucht, diesen Beschluss durchzubringen!

Worin haben Sie sich am Ende noch durchgesetzt? Was waren Ihre größten Siege?

Dass die Stadt Dachau im Umfeld Münchens – und da gibt es ja doch einen Konkurrenzkampf – ihre Position nicht nur gehalten, sondern auch verbessert hat. Wir sind gut aufgestellt in den Fragen einer qualitätvollen Siedlungsentwicklung. Außerdem ist das Wachstum an Arbeitsplätzen in den letzten 15 Jahren deutlich besser geworden.

Die Pläne für das ehemalige MD-Gelände würden Sie nicht als Erfolg verbuchen?

Das MD-Gelände ist eine Jahrhundertchance für einen Stadtbaurat! Die Aufgabe ist schwierig, aber für mich war das ein Geschenk, so ein Projekt zu haben und von Anfang an die Weichen zu stellen.

Gab es Niederlagen, die Sie einstecken mussten?

Klar, vor allem bei den Themen Verkehr und Mobilität. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich mit den politischen Beschlüssen weiterkomme. Meine Überzeugung ist: Mobilität muss in 15, 20 Jahren ganz anders funktionieren als heute. Motorisierter Individualverkehr wird und kann nicht mehr diese Rolle spielen. Andere Mobilitätsformen müssen mehr Bedeutung gewinnen. Aber dafür beim Stadtrat eine Bereitschaft zu finden, habe ich mir leichter vorgestellt.

Apropos: Beschreiben Sie doch Ihre Zusammenarbeit mit dem Stadtrat!

2002 gab es einen großen Umbruch im Stadtrat, es fand eine starke Verjüngung statt. Bis dahin wurden sehr viele Entscheidungen im vorpolitischen Raum getroffen, in den Sitzungen fanden kaum Auseinandersetzungen statt. Peter Bürgels großes Verdienst war es, seine Fraktion offener gemacht zu haben. Und mit der letzten Wahl fand noch mal ein großer Austausch im Stadtrat statt. Das heißt: Heute sind Leute da, die eigentlich für meine Argumente zugänglich sein sollten, aber alte Strukturen haben noch ein Beharrungsvermögen.

Wie meinen Sie das?

Es geht mir darum, wie Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse ablaufen sollten. Ich würde mir einfach wünschen, mit dem Stadtrat mehr über die großen Ziele zu diskutieren und weniger über die Bordsteinabsenkung um zwei oder drei Zentimeter. Aber gerade bei den großen Themen spüre ich manchmal eine große Entscheidungsunfreudigkeit.

War es nicht manchmal ermüdend, diese ewige Kritik am Stadtbauamt?

Meine Devise ist grundsätzlich: Es gibt nix, was man nicht besser machen kann. Und auch im Stadtbauamt sind überall nur Menschen. Abgesehen davon muss man sehen, dass Baugenehmigungsbehörden überall in der Kritik sind.

Warum?

Weil’s in der Hochpreisregion München immer um sehr viel Geld geht. Ein Grundstück hier ist so schweineteuer, dass wahnsinnig viel Baurecht realisiert werden muss, um das zu finanzieren. Und nebenan sind die Nachbarn, die ein entgegen gesetztes Interesse haben: Warum muss neben unser Häuschen aus den 30er-Jahren so ein Schlachtschiff gebaut werden? Unser Geschäft ist, zu moderieren und rechtssicher zu entscheiden. Mit ganz wenigen Ausnahmen haben wir alle unsere Prozesse gewonnen.

Inwiefern hat sich die Bürgerschaft in den vergangenen 15 Jahren verändert?

Durch Soziale Medien und Presse ist ein breiteres Interesse an den Themen Stadtentwicklung und Bauen entstanden. Klar, vor 15 Jahren war es ruhiger, Bauamtsleiter zu sein. Aber jetzt ist mehr Salz in der Suppe.

Aber ist nicht manchmal zu viel Salz in der Suppe? Ich denke da an Bürgerinitiativen...

Da muss man ganz genau hinschauen. Nicht alles, was man hört, ist dann das, was die Bürger bewegt. Wichtig für mich ist bei Bürgerbeteiligungen daher die sogenannte schweigende Mehrheit. Die muss man kriegen. Leider sind heute viele Bürger nicht mehr bereit, sich intensiver mit komplexen Problemen oder Prozessen auseinanderzusetzen.

Würden Sie heute noch mal diesen Beruf ergreifen?

Auf jeden Fall! Es ist ein Job in einer Stadt, wo man sehr hohen Gestaltungsspielraum hat, an der Nahtstelle zwischen Verwaltung und Politik. Das ist hoch spannend! Ich habe dabei immer versucht, mit Argumenten zu überzeugen. Wenn ich nicht überzeugen konnte, musste ich mich halt fragen: Waren meine Argumente nicht gut genug oder war es ein Nebenkriegsschauplatz, wo was anderes abgefrühstückt wurde.

Gerade wenn es um die Altstadt ging, haben Sie gerne leidenschaftlich gestritten...

Ja, weil mir die Altstadt einfach immer besonders am Herzen lag. Sie ist ein Juwel, ein Kleinod, ein Alleinstellungsmerkmal. Die Altstadt war leider lange im Dornröschenschlaf.

Schätzen die Dachauer Ihre Altstadt nicht genug?

Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht genug geschätzt wurde oder als Wert erkannt wurde. Dabei hat sie ein wahnsinniges Potenzial. Warum haben die Wittelsbacher denn ihr Schloss da oben rauf gebaut? Weil die ein Gespür hatten für Orte, die eine Kraft haben. Ich spreche immer von einem Dreiklang: die Altstadt, der Hang und unten das Wasser. Das ist einmalig!

Zuletzt wurden viele Leerstände beseitigt. Welche Gebäude waren Ihnen besonders wichtig?

Für den Hörhammer-Bräu habe ich mich sehr eingesetzt. Es waren ja schon Mehrheiten da, den abzureißen. Am Ende war es eine glückliche Fügung, dass ich den jetzigen Käufer von meiner Zeit aus München kannte. Denn mir war immer klar: Wenn wir nicht irgendwann einen Käufer finden, dann verfällt das, dann löst die Zeit das Problem. Deshalb bin ich froh, dass ich das geschafft hab!

Was sich viele Bürger beim Thema Bauen auch oft fragen: Kann die öffentliche Hand nicht mehr rechnen? Warum wird immer alles teurer als geplant?

Aus mehreren Gründen: Die Verfahren ziehen sich zeitlich oft lange hin, so dass sich teilweise extrem hohe Preissteigerungen bei Handwerkern ergeben. Oft wird bewusst auch politisch etwas kleingerechnet. Und was es auch oft gibt: Das Raumprogramm ändert sich, es kommen immer neue Wünsche dazu. Aber handwerklich, das muss ich betonen, machen wir hier keine großen Fehler!

Außerdem gibt es ja immer neue Gesetze und Vorschriften: War es früher einfacher zu bauen?

Früher durfte man zumindest noch normale Fenster bauen. Es gab nämlich noch keine Energieeinsparverordnung. Das ist übrigens mein Klassiker: Das Energiekonzept lässt es nicht zu, dass ich in den Wickelraum in der Kinderkrippe ein Fenster zum Öffnen einbaue.

Haben Sie schon Pläne für Ihren Ruhestand?

Ich werde reisen! Nicht über einen längeren Zeitraum, eher kompakt und dann nur in ein Land, aber intensiv. Viele Länder werde ich gerne noch mal neu bereisen. Vielleicht ergeben sich dabei auch noch Projekte im Bereich der Entwicklungshilfe.

Interview: Stefanie Zipfer