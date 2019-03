„Jedes Werk bringt neue Herausforderungen“

Die Liedertafel Dachau feiert am kommenden Sonntag, 17. März, um 17 Uhr mit einem Festkonzert im Renaissance-Saal des Schlosses Dachau ihr 140-jähriges Bestehen (wir haben berichtet). Der Vorsitzende Dr. Kurt Benedini ist bereits seit 1973 bei der Liedertafel, seit 2013 leitet er den Verein. Im Interview verrät er, wieviel Arbeit und Zeit nötig ist, um ein anspruchsvolles Programm für einen Festabend zusammen zustellen.

Wie viele Vereins- und Chormitglieder haben Sie?

Die Liedertafel hat 124 Mitglieder, davon sind 43 aktiv, sechs Aktive pausieren im Moment. In den vergangenen drei Jahren gewannen wir wieder einige aktive Mitglieder, meist in der Folge von Konzerten, und nicht zuletzt, weil wir uns neben den „klassischen“ großen Chor- und Orchesterwerken, die von vielen Chören aufgeführt werden, auch der modernen Musik des 20. Jahrhunderts widmen. Vermehrt finden sich bei uns auch „Projektsänger“ ein, die sich an keinen Verein binden wollen, aber aus Interesse an den Werken, die wir aufführen, mitwirken.

Haben Sie wie andere Chöre auch Nachwuchssorgen?

Das können wir nicht leugnen. Es ist fast unmöglich, junge Sänger zu gewinnen. Dazu ist das Freizeitangebot heute viel zu umfangreich. Außerdem wollen sich Jugendliche nach unserer Erfahrung nicht langfristig an einen Verein binden. In mehreren Fällen haben Jugendliche in den vergangenen Jahren an einem Konzertprojekt mitgewirkt, wollten aber dann „mal wieder was Anderes“ ausprobieren.

Welche gesanglichen Qualitäten setzen Sie voraus?

Bei der Liedertafel werden neue Interessenten keinem Gesangstest unterzogen, Notenkenntnisse werden jedoch vorausgesetzt. Neue Sänger sollen selbst erfahren, ob sie den Herausforderungen eines Konzertprojekts gewachsen sind oder nicht. Und das klappt erstaunlich gut. Wir setzen sie bei den Proben in die Mitte einer Gruppe erfahrener Sänger, die ihnen bei der Erarbeitung eines Werks Halt geben können. Hilft das nicht, geben die Neulinge im Allgemeinen von selbst auf. Dieses Verfahren mag etwas mühsam für den Chor und den Chorleiter sein. Wir sind aber der Meinung, dass fast jeder singen kann. Es ist letztendlich eine Frage der Übung, des Einsatzes und des Willens.

Wieviel Zeit ist erforderlich, um ein anspruchsvolles Programm wie für das Festkonzert vorzubereiten und wie lange proben Sie?

Üblicherweise veranstalten wir ein großes Konzert pro Jahr. Wenn man die Ferienzeiten abrechnet, in denen keine Proben stattfinden, bedeutet dies eine Probenzeit von etwa neun Monaten bei einer Probe pro Woche. Dies mag sehr großzügig erscheinen. Aber wir setzen uns selbst nicht unter Zeitdruck. Besonders die Arbeit an modernen Werken des 20. Jahrhunderts bringt mit jedem Werk völlig neue Herausforderungen, auch für erfahrene Sänger. Seit der Aufführung der Matthäus-Passion zusammen mit der Chorgemeinschaft im März 2018 haben wir allerdings an zwei Projekten gleichzeitig gearbeitet: dem Weihnachtsoratorium vom Camille Saint-Saëns, das im Dezember 2018 in der Gnadenkirche aufgeführt wurde, und an den Strawinsky-Werken, die am 17. März in unserem Festkonzert zur Aufführung kommen.

Auch das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird wieder mit Musikern dabei sein...

Die Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks entstand schon in dem 90er Jahren. Den Kontakt stellte unser damaliger Chorleiter Peter Frank her, der hauptberuflich als Tonmeister beim Bayerischen Rundfunk tätig ist und dadurch Verbindungen zu den Mitgliedern des Orchesters hat.

Wie lange müssen Sie sich im Voraus bemühen, um Solisten wie jetzt Judith Spiesser und Bernhard Schneider zu gewinnen?

Solisten müssen wir mindestens neun Monate vor einem Konzert gewinnen. Da wir aber noch in der Vorbereitungszeit eines Konzerts bereits das darauf folgende planen, versichern wir uns üblicherweise zwölf bis 14 Monate vorher der Mitwirkung der Solisten.

Interview: Ingrid Koch