CSU-Bürgermeister Stefan Kolbe im Interview: „Ganz klare Kante, keine Zusammenarbeit“

Von: Stefanie Zipfer

Im Landkreis Dachau soll es - schon allein aus historischen Gründen - zwischen der CSU und der AfD keine Zusammenarbeit geben. Darin sind sich Stadtrats- und Kreistagsfraktion einig. © Sascha Steinach/Imago

Stefan Kolbe ist Bürgermeister in Karlsfeld und Fraktionsvorsitzender der CSU im Dachauer Kreistag. Mit der Heimatzeitung hat er jetzt über Friedrich Merz, die AfD, sogenannte Brandmauern und die Zukunft gesprochen.

Landkreis – Mit einer Aussage über das Verhältnis der CDU zur AfD hat CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz jetzt für heftige Diskussionen gesorgt. Merz hatte in einem TV-Interview erklärt, dass die Christdemokraten auf Bundes- und Landesebene keine Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei eingehen würden, auf kommunaler Ebene sich eine Zusammenarbeit möglicherweise aber nicht vermeiden ließe. CSU-Vorsitzender Markus Söder sowie Politiker der Ampel-Parteien widersprachen Merz stante pede: Die „Brandmauer“ zur AfD dürfe auf keinen Fall bröckeln!

Doch lässt sich diese Nicht-Zusammenarbeit im Kommunalen wirklich durchhalten? Stefan Kolbe, seit 15 Jahren Bürgermeister in Karlsfeld und seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag, in dem seit der jüngsten Kommunalwahl übrigens vier AfD-Mitglieder vertreten sind, hat dazu eine klare Meinung.

Herr Kolbe, was halten Sie von einer Zusammenarbeit mit der AfD?

Stefan Kolbe: Ich kann nur für mich sprechen, aber ich sage: Ganz klare Kante, keine Zusammenarbeit. Dazu steh’ ich.

Warum?

Weil gerade wir im Landkreis Dachau ganz besonders behutsam sein müssen. Wir haben den Auftrag, die Demokratie, vor allem gegen Kräfte von rechts, zu schützen.

Im Kreistag scheint das Nebeneinander der Parteien, inklusive der AfD, so weit aber zu funktionieren. Oder täuscht der Eindruck?

Nein, das stimmt schon. Wir in Dachau haben dieses Fundamentalproblem mit der AfD nicht, wie es manche Landkreise, etwa in Ostdeutschland, haben.

Wie gehen Sie damit um, dass die AfD in vielen Dingen Ihrer Meinung ist?

Wenn die mit uns stimmen wollen, dann ist das deren Sache. Wir als CSU lassen uns jedenfalls nicht von vier AfDlern in irgendeine Richtung treiben. Wir haben eine klare Vorstellung, wie Politik im Landkreis funktionieren soll. Und diese Vorstellung wollen wir auf höchst sachlicher Ebene umsetzen.

Aber nervt es Sie nicht, dass Ihnen vom Bundes- und Landesvorsitzenden vorgeschrieben wird, wie Sie in den Kommunen Politik machen sollen?

Sagen wir so: Ich glaube schon lange nicht mehr daran, dass manche Bundes- oder Landespolitiker noch wissen, was an der Basis los ist. Da ist die Bodenhaftung völlig verloren gegangen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Die Finanz- und Migrationspolitik. Uns als Kommunen werden immer mehr Aufgaben und Ausgaben aufgebürdet, die wir langfristig nicht mehr alleine stemmen können. Das regt mich schon lange auf und das werde ich auch immer wieder kritisch benennen. Aber mit der AfD, das sage ich hier nochmal, wird es dennoch kein Bündnis geben!

CSU-Stadtratsfraktion: Keine gemeinsame Sache mit der AfD Florian Schiller, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion, macht in einer Stellungnahme deutlich, dass sich seine Fraktion in den vergangenen Jahren bereits sehr klar gegen jedwede Art der Zusammenarbeit mit der AfD im Dachauer Stadtrat positioniert und diese Linie uneingeschränkt verfolgt habe. „Diese Positionierung ist unverrückbar“, so Schiller. Mit Vertretern einer Partei, „die rechtsextremes Gedankengut relativiert und verbreitet, deren Spitzenpersonal Faschisten beinhaltet“, werde die Dachauer CSU-Stadtratsfraktion heute und in Zukunft keine gemeinsame Sache machen. „Wenn uns die Geschichte eines lehrt, dann ist es bereits den Anfängen radikaler Entwicklungen Einhalt zu gebieten.“ Das gilt laut Schiller nicht nur, aber insbesondere an einem Ort wie Dachau. „Dieser Lehre aus der Geschichte sehen wir uns als Dachauer Kommunalpolitiker verpflichtet.“