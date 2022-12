Interview mit Oberbürgermeister Florian Hartmann zum Jahreswechsel: „Alles ist nichts ohne Frieden“

Von: Stefanie Zipfer

Corona mag vorbei sein, aber die Liste der Herausforderungen, die auch in nächster Zeit auf die Stadt Dachau zukommen, ist lang. Oberbürgermeister Florian Hartmann aber bleibt optimistisch – trotz des Kriegs in der Ukraine.

Herr Hartmann, wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Florian Hartmann: Ich würde es zusammenfassen als ein Jahr, das uns mit schrecklichen Bildern vor Augen geführt hat, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, und dass Frieden nicht alles ist, aber alles nichts ist ohne Frieden.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, der Stadtwerke und städtischen Einrichtungen. Anders als es sich manche vorstellen oder es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ist die Arbeitsbelastung bei der öffentlichen Hand seit vielen Jahren enorm. Da besteht seit langem ein Missverhältnis zwischen den Ansprüchen, die an sie gestellt wird, und der Ausstattung mit Personal. Nun sind seit drei Jahren die Belastungen durch die Corona-Pandemie dazugekommen, und seit heuer die Auswirkungen des Kriegs. Nur ein Beispiel: Als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mussten binnen weniger Tage hunderte Geflüchtete im Bürgerbüro angemeldet werden. Unsere Leute leisten ausgezeichnete Arbeit, ihr Engagement ist außergewöhnlich. Ich bin stolz auf sie.

Welche Vorsätze haben Sie für die Stadt? Gibt es Vorhaben, worauf sich Bürger in diesem Jahr freuen können?

Ich finde, das Jahr 2022 hat gezeigt, dass wir uns vor allem über das freuen sollten, was wir haben: Frieden und eine intakte Infrastruktur, um nur zwei Dinge zu nennen, die wir längst für selbstverständlich hielten. Aber freilich können wir uns auf Dinge freuen, zum Beispiel den Baubeginn der neuen Schulsporthalle in Dachau-Ost, die nach ihrer Fertigstellung auch den Dachauer Sportvereinen zur Verfügung stehen wird.

Welche Herausforderungen muss die Stadt 2023 bewältigen?

Natürlich ist auch für die Stadt die Energiepreisentwicklung ein wichtiger Faktor. Und eine dauerhafte Herausforderung für jede Kommune ist natürlich nach wie vor, genügend Personal für die Kitas zu bekommen. Dann gilt es den Neubau des Hallenbads voranzubringen. Eine der ersten Aufgaben des neuen Architekturbüros wird es sein, einen Zeitplan zu erarbeiten.

Was wünschen Sie sich persönlich für 2023?

Ganz persönlich wünsche ich mir und meinen Lieben Zufriedenheit, Gesundheit und Glück, das reicht. Und uns allen und vor allem den Menschen in der Ukraine wünsche ich, dass die russischen Truppen sich aus der Ukraine zurückziehen.

Mein Eindruck und der Eindruck vieler Bürger ist, dass im Jahr 2022 im Stadtrat vor allem grüne Klientelpolitik gemacht wurde. Können Sie diesen Eindruck verstehen? Wird es wieder Zeit für größere/breitere Mehrheiten?

Vorne weg: Interessant, dass Sie nie nach breiteren Mehrheiten gefragt haben, als die Mehrheit noch eine andere war. Ich persönlich halte den Bau eines ebenso wichtigen und schönen Grünzugs in Augustenfeld nicht für grüne Klientelpolitik, sondern für gute Politik für alle. Und falls Sie auf die Baumschutzverordnung anspielen: Zu dieser rät sogar das Landesamt für Umwelt der bayerischen Staatsregierung. Die ist grüner Klientelpolitik doch eher unverdächtig. Umweltschutz wird einer immer breiteren Bevölkerung immer wichtiger. Umweltpolitik daher als grüne Klientelpolitik zu bezeichnen, halte ich für gewagt. Und wenn Sie sich die Beträge im Stadthaushalt ansehen, die in den Straßen- und Parkplatzunterhalt fließen und geflossen sind, kann von grüner Klientelpolitik keine Rede sein. Dass Sie es so darstellen, ist etwas anderes. Und zu den Mehrheiten: Geschätzt 90 Prozent der Beschlüsse im Stadtrat werden einstimmig getroffen. Knappe Mehrheiten sind nicht die Regel, sondern die Ausnahme, kommen in einer Demokratie aber nun einmal vor.

Wann schwimmen Sie Ihre erste Bahn im neuen Dachauer Hallenbad?

Da kann ich Ihnen im Moment keinen Termin nennen. Wie gesagt ist es eine der ersten Aufgaben des neuen Architekturbüros, einen Zeitplan zu erstellen. Die Baustelle ist auch für mich ein gewaltiges Ärgernis. Aber ich stehe nach wie vor zur Entscheidung, ein neues Bad zu bauen, statt das alte aufwendig zu sanieren. Jahrelang kein Schulschwimmen während der Sanierung, jahrelang kein Sportbetrieb für den Schwimmverein, jahrelang kein Schwimmen für tausende Bürgerinnen und Bürger, um dann ein viel zu klein gewordenes Bad saniert zu haben, das ist für mich keine Alternative.

Der Münchner OB Reiter meinte im Sommer zu mir, dass er sich früher nicht hätte vorstellen können, dass Menschen mal gegen eine Kita klagen würden. Sie erleben gerade einen entsprechenden Aufstand am Udldinger Hang. Macht Bürgermeister-Sein in solchen Momenten noch Spaß?

Ein Aufstand ist das, was im Iran vor sich geht. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist. Am Udldinger Hang gibt es Anwohner, die sich wegen der geplanten Bebauung eines städtischen Grundstücks mit einer Kita und gefördertem Wohnungsbau Sorgen machen. Wir werden Anfang des Jahres eine Informationsveranstaltung machen, obwohl die Pläne noch nicht weit gediehen sind. Es kann freilich immer noch Änderungen geben. Dass sich Menschen gegen bestimmte Projekte in ihrer Umgebung wenden, ist kein neues Phänomen. Der englische Begriff „Not in my backyard“, also nicht in meiner Nachbarschaft, ist schon über 40 Jahre alt. Ich halte das für zutiefst menschlich. Damit muss und kann eine Demokratie umgehen.

Interview: Stefanie Zipfer