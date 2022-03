Inzidenz steigt nach langer Stagnation im Landkreis Dachau deutlich an

Ein Helfer verarbeitet eine Probe für einen Corona-Schnelltest vor. © Martin Schutt/dpa

Wie das Landratsamt mitteilt, stieg die Inzidenz im Landkreis Dachau auf 1912,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Am vergangenen Freitag tagte erneut die Koordinierungsgruppe Pandemie gemeinsam mit Landrat Stefan Löwl in einer Videokonferenz. Bei den regelmäßigen Besprechungen beraten sich etwa 40 lokale Experten aus verschiedenen Bereichen. Alle Teilnehmer blicken laut Landratsamt vor dem Hintergrund der hohen Inzidenz, der nach wie vor (zu) geringen Impfquote und den deutlich ansteigenden Fallzahlen in den Kliniken mit Sorge in die nächsten Wochen.

Intensivstation ist weiterhin wenig belastet

„Glücklicherweise ist die Intensivstation in dieser Welle weniger belastet“, berichtet hingegen Alexander von Freyburg, der Leiter der Notaufnahme am Helios Amper-Klinikum. „Wir haben aber nach wie vor insbesondere ältere, oft auch geimpfte Personen mit Vorerkrankung sowie zuletzt auch immer wieder jüngere Patienten ohne Impfschutz.“

Auch wenn nach Angaben des Landratsamts mit den höheren Temperaturen im Frühjahr von einer Entspannung auszugehen ist, „sind aus Sicht der lokalen Experten die angekündigten Lockerungen zu weitgehend“, meint Landratsamtssprecherin Sina Török. „Besonders der Wegfall der Maskenpflicht wird nach Einschätzung der Experten das Infektionsgeschehen antreiben.“ Die Koordinierungsgruppe begrüße daher die Entscheidung, die Übergangsfrist bis Anfang April bayernweit zu nutzen und lokal Entscheidungsspielräume zu schaffen und Hotspot-Regelungen zu ermöglichen.

Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab Mitte März ging am Montag das bayernweite Meldeportal online. Für alle betroffenen Einrichtungen in Bayern ist dies unter www.impfpflicht-meldung.bayern.de zugänglich.

Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen besonders hoch

In der Woche vom 7. bis 13. März wurden dem Gesundheitsamt Dachau insgesamt 2972 Neuinfektionen gemeldet. Im Vergleich zur vergangenen Woche steigen die Zahlen um 20 Prozent wieder deutlich an. Besonders hoch bleiben die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen; bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt die Inzidenz aktuell bei 3251, bei der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen bei 3170. Und auch in der Gruppe der Mitbürger ab 60 Jahren steigt die Inzidenz auf über 1000.

Insgesamt handelt es sich nach Angaben des Landratsamts nach wie vor um ein diffuses, hohes Infektionsgeschehen. Das hohe Infektionsgeschehen im Landkreis spiegelt sich auch in den Schulen und Kitas wieder. Omikron bleibt die vorherrschende Virusvariante im Landkreis, wenn auch die neue Subvariante BA.2 auf dem Vormarsch ist.

Impftermine in den Impfzentren können an jedem Werktag vereinbart werden und sind online über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) buchbar. Montags und freitags impft die Johanniter-Unfallhilfe weiterhin Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an der Drive-Through-Station am Karlsfelder See; dienstags bis donnerstags das Bayerische Rote Kreuz im Impfzentrum Dachau. Auch sind die Impfteams weiter im gesamten Landkreis unterwegs. Daneben können Bürger bei den niedergelassenen Ärzten bzw. Praxen alle Coronaschutzimpfungen (Erst-, Zweit- sowie Drittimpfungen und gegebenenfalls auch Viertimpfung) erhalten. Die vierte Impfung wird zurzeit von der StIKo für besondere Personengruppen drei Monate nach der sogenannten Booster- bzw. Drittimpfung empfohlen: Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen.

Erst- und Zweitimpfungen: Zahl steigt nur noch sehr langsam

Die Drittimpfquote im Landkreis Dachau steigt auf 61,3 Prozent. Zum Vergleich sind bayernweit 55,4 Prozent und deutschlandweit 57,8 Prozent der Bürger geboostert. Die Zahl der Erst- und damit auch der Zweitimpfungen steigt nur noch sehr langsam an. Im Landkreis Dachau sind inzwischen gut 117 777 Bürger vollständig geimpft (Stand: 14. März); inklusive Kinderimpfungen. Damit liegt die Impfquote im Landkreis Dachau bei 76,0 Prozent und liegt damit weiterhin deutlich über der Bayern- (73,9 Prozent) bzw. leicht unter der Deutschlandquote (76,5 Prozent).

Die Zahl der Corona-Patienten im Helios Amper-Klinikum Dachau steigt im stationären und intensivmedizinischen Bereich an. Zurzeit werden 37 Patienten im Alter von 56 bis 99 Jahren mit einer nachgewiesenen Covid-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Weitere fünf Patienten im Alter von 59 bis 89 Jahren müssen aktuell intensivmedizinisch betreut werden. Leider sind in der vergangenen Woche vier Personen an den Folgen der Coronaerkrankung verstorben. Alle vier lebten in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Insgesamt sind im Landkreis 209 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

