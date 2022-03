Islandpferde suchen neue Heimat

Von: Stefanie Zipfer

Die fünf Schulpferde der Islandpferde-Ranch am Stadtwald müssen im Herbst 2023 umziehen. Ihre Besitzerin sucht nun nach einer neuen Fläche, wo sich Kinder und Tiere austoben können. © Privat

Die Stadt Dachau bleibt hart: Die Islandpferde-Ranch am Stadtwald muss weg. „Wenn wir aufräumen, dann richtig“, sagt ein Rathaus-Sprecher.

Dachau – Nach den Kleingärten an der Gröbenrieder Straße macht die Stadt auch bei der Islandpferde-Ranch am Stadtwald Ernst. Die vor allem bei Kindern beliebte Anlage muss bis Herbst 2023 beseitigt werden. Betreiberin Nicole Reinwarth ist nun auf der Suche nach einem Alternativstandort.

Warum die Islandpferde-Ranch am Dachauer Stadtwald unbedingt erhalten werden muss, kann man auf der Internetseite www.change.org nachlesen. Auf der weltweit agierenden Online-Plattform hatten Eltern vor wenigen Tagen eine Petition für den Erhalt der Reitanlage gestartet.

„Klassischer Reitunterricht“ sei dort möglich, zudem gebe es „jede Menge Abenteuer“, „Faschingsreiten in Verkleidung oder Weihnachtsreiten mit Punsch“, ein „Zwergerlreiten ab drei Jahren“ sowie „Ferienprogramme mit spannenden Spielen“. Nach allem, was die Kinder in den vergangenen beiden Jahren „ertragen und getragen haben“, dürfe man ihnen „dieses Glück, diese Freude nicht auch noch nehmen“, schrieben die Initiatoren der Petition.

Schon 400 Unterstützer fanden sie für ihr Anliegen – dürften aber bei der Stadt dennoch keinen Erfolg haben. Denn: Im Frühjahr 2018 hatte das Bauamt die „baurechtswidrigen Zustände“ der Anlage, die da schon seit 15 Jahren in Betrieb war, festgestellt (wir berichteten). „Da stehen Dinge, für die es keine Genehmigung gab“, hieß es damals aus dem Rathaus.

Die Folge: Die Anlage sollte weg. Der Inhaber der Fläche, Nikolaus Gamperl, hatte sich dies nicht gefallen lassen wollen und sich zunächst noch kämpferisch gegeben. „Ich geh da nicht weg! Die müssen mich schon mit der Polizei abholen“, hatte er, zu allem entschlossen, gegenüber der Heimatzeitung erklärt.

Nun aber schloss Gamperl laut Bauamtsleiter Moritz Reinhold doch eine Vereinbarung mit der Stadt, wonach die Pferderanch bis Herbst 2023 verschwinden soll. Die „bestandskräftige Beseitigungsverfügung“, so Reinhold, begründe sich dabei in der Tatsache, dass die Anlage schwarz gebaut wurde und sich darüber hinaus in einer Hochwassergefahrenfläche befindet.

Ein Nachgeben beziehungsweise eine anderweitige Lösung als der Rückbau sei ausgeschlossen, so Reinhold. „Wir behandeln alle gleich. Wenn wir schon aufräumen in dem Bereich, dann richtig. Alles andere wäre ja auch widersinnig.“

Zur Erinnerung: Auch die benachbarte, seit vielen Jahrzehnten bestehende Kleingartenanlage soll nach dem Willen der Stadt weg. Als Grund wird auch dort der Hochwasserschutz ins Feld geführt (wir berichteten).

Ganz hat Nicole Reinwarth, Reitlehrerin und Betreiberin der Pferderanch, die Hoffnung aber nicht aufgegeben. Die von Gamperl unterzeichnete Vereinbarung sei „nur gezwungenermaßen“ unterschrieben worden, sie hoffe weiterhin auf ein Einlenken der Behörden. Dass ihre Reitschüler sie dabei unterstützen – in Form der Online-Petition sowie einem jüngst gestarteten Spendenaufruf – mache ihr Mut und freue sie.

Parallel verfolgt sie trotzdem bereits einen Plan B, indem sie sich nach einem neuen Standort für die Ranch umschaut. Konkret sucht sie für ihre fünf Reitschulpferde eine mindestens einen Hektar große Fläche, inklusive Weide, Offenställen und eventuell einem „Stüberl für die Kinder“. Wer ein entsprechendes Grundstück – wenn möglich in den Landkreisen Dachau oder Fürstenfeldbruck – besitze, könne sich jederzeit an sie wenden.

Die Eltern ihrer kleinen Reitschüler drücken ihr nach Kräften die Daumen. „Wir alle, die dort so gerne reiten, versuchen nun zu helfen und den Ponyhof zu retten. Weil uns das einfach am Herzen liegt, wegen der Kinder, wegen der Pferde und weil die Besitzerin das dort so liebevoll aufgezogen hat“, heißt es etwa in einer E-Mail einer Mutter an die Heimatzeitung.

Eine andere Mutter bedauert, dass „wegen der Sache mit den Baugenehmigungen“ nun leider „in erster Linie völlig unschuldige Kinder und die Pferde am meisten darunter leiden. Ein Pferd, das bei Wind und Wetter keinen geschützten Unterstand hat, wird nicht lange gesund bleiben. Und Kinder verstehen nicht, wieso sie auf ihre geliebten Pferde und Reitstunden verzichten sollen“.

Im Bauamt aber sieht man die Sache anders. Leiter Reinhold betont, dass die Betreiber der Ranch ja nun „fünf Jahre Zeit hatten, sich auf das Ende vorzubereiten“. Irgendwann, so Reinhold, müsse es dann eben „auch gut sein“.