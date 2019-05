CSU will den Turbokreisel

Die Modernisierung der Ampel an der ewig verstopften Kreuzung Schleißheimer/-Bajuwaren- und Alte Römerstraße zeigt Wirkung: Der Verkehr fließt wesentlich flüssiger, die Kreuzung ist leistungsfähiger geworden. Doch der Mehrheit der Stadträte im Verkehrsausschuss reicht das nicht: Sie will einen Turbokreisel!

Dachau – Wenn Heribert Lorenz nicht im Bauamt der Stadt arbeiten würde, müsste er Teleshopping-Moderator oder Verkaufsberater werden. Wie Lorenz dem Umwelt- und Verkehrsausschuss zuletzt die Verbesserung der LSA 18, also der städtischen Lichtsignalanlage an der Kreuzung Bajuwaren-/Schleißheimer und Alte Römerstraße verkaufte, war bemerkenswert. Am Ende, und das kommt selten vor im Sitzungssaal, gab es für den Vertreter der Stadtverwaltung sogar Applaus.

Lorenz jedenfalls erläuterte den Stadträten, dass es „gigantisch ist, was da draußen gerade passiert“! 35 000 Fahrzeuge in 24 Stunden würden täglich durch die Kreuzung geschleust und in alle Richtungen verteilt. Dank der neuen, topmodernen Ampel verlaufe dies nun aber „wesentlich entspannter“ als vorher: Bereits vor der Kreuzung aufgestellte Detektoren würden die heranrollenden Verkehrsmengen messen und die Ampelintervalle an der Kreuzung Bajuwaren-/Schleißheimer und Alte Römerstraße dann entsprechend einstellen. Und das Beste, so Lorenz: „Wir sind immer noch am Verbessern! Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber ich verspreche Ihnen, da kriegen wir noch mehr hin!“

CSU-Sprecher August Haas gönnte dem Stadtbauhof zwar diesen Erfolg, wollte aber dennoch nur von einer „momentanen Verbesserung“ an der Problemstelle sprechen. Seiner Fraktion gehe es „um eine dauerhafte Lösung“. Und die könne nur sein: „Ein großer Kreisverkehr!“

Dass der Ausschuss überhaupt – mal wieder – über die Problemkreuzung sprach, lag an einer von den Stadträten beim Bauamt in Auftrag gegebenen Übersicht, welche Verbesserungsmaßnahmen an der Stelle in welchem Zeitraum, für wie viel Geld und mit welcher Wirkung möglich seien. Vorgeschlagen, und direkt verworfen, wurde dabei die sogenannte höhenfreie Lösung, also der Bau einer Unterführung: zu teuer, zu langwierig und aufgrund des nahen Schleißheimer Kanals auch baulich kaum umzusetzen, lautete das Fazit. Aufgelistet, aber nicht einmal diskutiert wurden eine Einschränkung des Kfz-Verkehrs, indem man das Rechtsabbiegen an dem Knoten untersagt, sowie eben die ampelgesteuerte „Pförtnerung“ des Autoverkehrs stadteinwärts.

So blieb von der Vorschlagsliste am Ende nur der Ausbau des Radverkehrs – der einen durchgehenden Radfahrstreifen in der Schleißheimer Straße durch das relativ unkomplizierte Auflösen der beiden Linksabbiegestreifen vorsieht – und eben der Turbokreisel, der nach Ansicht der Verwaltung jedoch bei Weitem nicht so unkompliziert umzusetzen ist wie die Fahrradstreifen.

Mindestens zehn Jahre Bauzeit und Kosten zwischen 7 und 12 Millionen Euro wären nötig, um das Bauwerk auf die enge Kreuzung zu setzen. Der Nutzen der teuren Anlage sei ebenfalls fraglich, da Kreisverkehre der reinen Lehre zufolge ab einer Verkehrsbelastung von 35 000 Autos pro Tag nur dann noch wirksam funktionieren können, wenn sich „die Verkehrsstärken zeitlich und räumlich günstig auf die Zufahrten verteilen“. Helmut Esch (Grüne) erinnerte zudem an die geplante Ost-Umfahrung für Dachau: „Wenn die kommt, brauchen wir doch keinen Kreisel mehr!“ Und Bernhard Sturm (Bündnis) fasste es mit den drastischsten Worten zusammen: Es sei schlicht „Wahnsinn so viel Geld auszugeben, für Verkehr, der sich an der Stelle genau zwei Stunden am Tag ballt und gegen den dann auch kein Kreisverkehr mehr hilft!“

Hinzu kommt: Die Führung des Radverkehrs um die Kreuzung herum wäre – zumindest höhengleich – nicht möglich. Der Durchmesser des Bauwerks würde 50 bis 65 Meter betragen, die Radler müssten also durch meterhohe Rampen am und über den Autoverkehr gelotst werden. Volker C. Koch (SPD) formulierte seine Meinung so: „Ich bin ansonsten immer ein Fan von Kreisverkehren. Aber an der Stelle funktioniert er einfach nicht.“

Doch Kochs Kollegen von CSU, FW, ÜB und Bürger für Dachau sahen es anders: „Eine gut angelegte Rampe und Überführung“ für die Radfahrer mache doch den Radverkehr auch flüssiger, so Haas. Deshalb gelte es nun, „die große Lösung richtig zu planen und bald in Angriff zu nehmen“.