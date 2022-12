Ist eine geistig behinderte Frau aussagetüchtig?

Teilen

Prozess vor dem Landgericht: Wie ist mit der Aussage der Geschädigten zu verfahren? (Symbolbild).. © dpa

Prozess vor dem Landgericht: Ein 32-jähriger Mitbewohner soll in einer Einrichtung eine 37-jährige Frau mit Behinderung missbraucht haben.

München – Die 37 Jahre alte Daniela R. (Name geändert) leidet unter dem Down-Syndrom und lebt in einer Einrichtung für behinderte Menschen im Landkreis Dachau. Sie gibt an, von einem ebenfalls geistig behinderten Mitbewohner sexuell genötigt worden zu sein (wir berichteten). Kann das Münchner Landgericht das Urteil gegen den 32-Jährigen auf die Aussage der Frau stützen? Jetzt ist eine Psychologin dazu vernommen worden.

Daniela R. kann weder lesen noch schreiben. Nur einfache Zählaufgaben habe sie lösen können, berichtete die Psychologin. Der Entwicklungsstand der 37-Jährigen entspreche dem eines Erstklasskindes. Komplexe Handlungsabläufe „in freiem Bericht“ darzustellen, sei ihr nicht möglich. Das gelte auch für das, was vor vier Jahren auf der Damentoilette eines von der Einrichtung betriebenen Cafés passiert sein soll. Dass etwas passiert ist, ergibt sich aus der Aussage einer anderen Mitbewohnerin, die zufällig in die Toilette kam.

Aber was genau ist passiert? Der Beschuldigte äußert sich zu den Vorwürfen nicht. Und Daniela könne nur in „Ein-Wort-Sätzen“ auf Fragen antworten, gab die Psychologin zu bedenken. Aus den geschilderten Bruchstücken ergebe sich, dass der Beschuldigte Daniela genötigt habe, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Zu einem Eindringen soll es aber nicht gekommen sein.

Aber spricht die Behinderung R.’s nicht gegen ihre Aussagetüchtigkeit? Nein, ist sich die Gutachterin sicher. Im Gegenteil: Daniela habe „keine Täuschungskompetenz“ und sei schon gar nicht in der Lage, sich derart komplexe Abläufe auszudenken. Sie müsse ihre Schilderungen erlebt haben. Allerdings könne Daniela ihre Erlebnisse zeitlich nicht einordnen. Das ist deshalb wichtig, weil die 37-Jährige früher offenbar schon einmal mit sexuellen Handlungen des Beschuldigten konfrontiert war. Damals sei es aber um andere als die nun geschilderten Handlungen gegangen, ergänzte die Psychologin.

Unklar ist, ob Daniela dem 32-Jährigen zu verstehen gegeben hat, die sexuellen Handlungen nicht zu wollen. Bei der Polizei und gegenüber der Psychologin hat sie dies zwar ausgesagt, vor Gericht aber nicht bestätigt – trotz mehrfacher Nachfragen.

Für den Beschuldigten geht es um viel: Zwar gibt es an seiner Schuldunfähigkeit keine Zweifel. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deshalb auch nicht angeklagt, dafür aber in einem Sicherungsverfahren seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie beantragt.

ANDREAS MÜLLER