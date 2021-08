Im Italienurlaub: Familie aus Dachau wartet acht Stunden auf Corona-Test - Das Ergebnis interessiert keinen

Eine Schlange von geschätzt 1200 Menschen wartete an der Teststation in Portogruaro.

Vater wünscht Reisenden gute Nerven

Von Stefanie Zipfer schließen

Wer weder genesen noch geimpft ist, muss bei der Einreise nach Bayern einen negativen Test vorweisen. Für eine Dachauer Familie, die in Italien urlaubte, bedeutete dies: Stress.

Dachau/Bibione – Die einzige, die am vergangenen Donnerstag in Bibione Spaß hatte, war Stephan Rößlers Frau: Sie war doppelt geimpft und verbrachte den ganzen Tag am Strand. Ihr Ehemann und die drei Kinder (12, 13 und 15 Jahre alt) dagegen machten sich um 8 Uhr früh auf den Weg, um den für die Rückreise benötigten Corona-Test zu machen. Und wie sich herausstellen sollte, ist dies in Italien keine einfache Angelegenheit.

Urlauber aus Dachau müssen in Italien zum Corona-Test - Teststation völlig überlaufen

Stephan Rößler ist zwar ebenfalls bereits zweimal geimpft, allerdings war die zweite Impfung zum Zeitpunkt der Rückreise noch nicht 14 Tage zurückgelegen. Der 38-Jährige und seine ungeimpften Kinder brauchten daher den Test.

+ Müssen sich vom Urlaub erholen: Melanie und Stephan Rößler © Privat

„Natürlich haben wir uns schon im Vorfeld informiert“, betont der Dachauer. Die einzige offiziell angegebene Teststation – Bibione Thermae – stellte sich jedoch als hoffnungslos ausgebucht heraus; zudem ist die Testung mit Kosten von 40 Euro pro Person auch nicht gerade günstig.

Reiseveranstalter nennt Corona-Teststation in Italien, die es gar nicht gibt

Eine weitere Teststation, die ihm dann von seinem Reiseveranstalter, der Europa Tourist Group, genannt wurde, gab es schlicht nicht: Zwar findet sich an der Via Maja 22 tatsächlich eine „Guardia Medica“, allerdings, so fanden Rößlers Urlaubs-Nachbarn aus Traunstein heraus, „macht diese Einrichtung keine Tests“.

Schließlich, nach einer weiteren Rückfrage beim Veranstalter, wurden die Rößlers zum Testzentrum an der Via Zeppeti im etwas außerhalb von Bibione gelegenen Portogruaro geschickt. Dieses Zentrum bot tatsächlich Coronatests an, sogar kostenlose, allerdings gab es auch hier einen Haken: Die Teststation „ist für die Anzahl an Touristen leider nicht ausgelegt“.

Schlange vor Corona-Teststation in Italien: Dachauer warten acht Stunden auf Test

Rößler zufolge standen dort „gefühlt fast 1200 Menschen“ in der Schlange. „Wir waren um 8.20 Uhr an der Teststation und fanden eine Warteschlange vor, die bereits bis auf die Straße ging und sich im Minutentakt um mehrere Meter verlängert hat.“ Das Personal, betont der Dachauer, sei kompetent und freundlich gewesen.

Allerdings hätten die viel zu wenigen Mitarbeiter weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Nach insgesamt fast acht Stunden Wartezeit –bis 16 Uhr! – erhielten die vier Rößlers ihr Testergebnis schließlich auf den Namen „Roblern“. Es sei also fraglich, so Rößler, „ob das im Falle einer Kontrolle überhaupt anerkannt würde“.

Corona-Test in Italien: An der Grenze wollte Ergebnis niemand sehen

Wie ruhig die Menge die lange Wartezeit ertragen hat, bewundert der 38-Jährige im Rückblick noch immer: „Wir haben viele Väter und Mütter gesehen, die ihre Kinder schlafend in den Armen halten mussten. Es gab keine Sitzmöglichkeiten, kein Wasser und nur ein Dixiklo.“

Am Ende, als die Familie nach ihrer einwöchigen Reise in den Süden zurück nach Deutschland kam, fragte sie übrigens niemand an der Grenze nach einem Coronatest. Rößler sagt dennoch: „Wenn ich gewusst hätte, dass es so abläuft, wäre ich überhaupt nicht verreist.“

Italien-Urlaubern, denen ihre Reise noch bevorsteht, wünscht der 38-Jährige neben viel Spaß daher vor allem gute Nerven. Zumal seit vergangenem Freitag neue Regeln gelten: In Innenräume – also Geschäfte oder Restaurants – dürfen seitdem nur Personen, die nachweislich getestet, geimpft oder genesen sind. Wie die Umsetzung dieser Regelung in Italien funktionieren soll, ist Rößler angesichts seiner Erfahrung ein Rätsel: „Wo und wie sollen die Touristen dann unter diesen Umständen einen Test machen?“ Die fünf Rößlers erholen sich nun erst einmal von ihrem Urlaub. Der Coronatest war nämlich am Ende für alle eher ein Nerventest...

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie rund um die anstehende Bundestagswahl über alle Entwicklungen und Ergebnisse aus Ihrer Region – und natürlich auch über alle anderen wichtigen Geschichten aus der Region Dachau.