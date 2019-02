Mutig gegen Rechts

Seit zehn Jahren gibt es am Ignaz-Taschner-Gymnasium die Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus“. Dieses Schuljahr engagieren sich dort 15 Jugendliche – mit viel persönlichem Einsatz.

Dachau–„Gerade jetzt, wo rechtspopulistische Parteien wieder am Kommen sind, liegt es uns besonders am Herzen, gegen Diskriminierung vorzugehen“, sagt Alina Engel (17) aus der Q12. Sie ist seit zwei Jahren in der Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus“ am Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium.

In ihrer Seminararbeit im Fach Geschichte hat sie die Biografie eines Juden im Dritten Reich aufgearbeitet. „Ich finde es besorgniserregend, dass wir aus der Geschichte anscheinend nichts gelernt haben“, sagt sie.

Um ihre Mitschüler für diesen Teil der Geschichte zu sensibilisieren, hat die Arbeitsgruppe kürzlich eine besondere Veranstaltung organisiert. Der Haimhauser Berthold Goerdeler berichtete in einem Vortragsabend vom Leben seines Großvaters Carl-Friedrich Goerdeler. Dieser war von 1930 bis zu seinem Rücktritt Ende 1936 Oberbürgermeister von Leipzig. Es kam zum Bruch mit der NSDAP, und Goerdeler wurde zum Widerstandskämpfer.

Unter anderem war er bei den Planungen für das gescheiterte Hitler-Attentat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg dabei. 1944 wurde Goerdeler zum Tode verurteilt, am 2. Februar 1945 hingerichtet. „Eine bewegende Geschichte“, findet Maximilian Ringsgwandl (18), ebenfalls aus der Q12. „Ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört.“

Berthold Goerdeler hat die Geschichte seines Großvaters auch in einem Film und einer Ausstellung aufbereitet, beides war im Ignaz-Taschner-Gymnasium zu sehen.

Die Arbeitsgruppe gegen Rassismus hatte die ganze Veranstaltung komplett in ihrer Freizeit in Eigenregie organisiert. „Von den Plakaten über die Moderation und das Catering haben die Schüler alles selbst gemacht“, berichtet die sichtlich stolze Lehrerin Angelika Neumayer, die die Gruppe leitet.

Jedes Jahr macht sie mit ihren Schülern ein Projekt, es gab zum Beispiel schon Aufführungen von diversen Theaterstücken, Ausstellungen oder Führungen durch die KZ-Gedenkstätte. Vergangenes Jahr ging es vor allem um das Thema „Juden beim FC Bayern“. „Mir ist es wichtig, die Schüler für die Themen zu sensibilisieren, damit sie gewisse Entwicklungen erkennen und einschätzen können“, sagt Neumayer.

Die Idee für das Projekt „Schule ohne Rassismus“ kam vor zehn Jahren von den Schülern selbst. „Sie haben sich über einen Neo-Nazi-Aufmarsch aufgeregt“, erinnert sich Neumayer. Um sich offiziell „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ nennen zu dürfen, brauchte es eine mindestens 70-prozentige Zustimmung von Schülern, Lehrern und Personal – kein Problem für das Ignaz-Taschner-Gymnasium. Damals wie heute beschäftigt und besorgt das Thema die Jugendlichen. „Wir diskutieren auch im Freundeskreis darüber“, sagt der Zehntklässler Fabian Handfest (17). Er möchte nicht schweigen, wenn er irgendwo rechte Parolen hört oder liest. „Jeder kann etwas machen“, sagt er. „Und wenn man nur hetzerische Aufkleber von Laternenpfosten abreißt“, findet er.

„Im Großen können wir nicht so viel Einfluss nehmen“, fügt Daniel Imam Halil (16, Q11) hinzu. „Aber im Kleinen geht es.“ Das ist der Grund, warum er der Arbeitsgruppe gegen Rassismus beigetreten ist.