Harte, teils polemische Aussprache: Haushaltssitzung in Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Jedes Jahr dürfen sich die Stadträte in ihrer Dezember-Sitzung, in der traditionell der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet wird, noch einmal so richtig die Meinung geigen. Diesmal fiel die Aussprache in der Sache hart, stellenweise polemisch, aus. Einig war man sich nur darin: Die Spaltung des Stadtrats in links und rechts muss aufhören. Denn die Stadt steht vor großen Herausforderungen.

Die Stadt Dachau hat ihren Haushalt verabschiedet © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Dachau – Als wie immer erste Kommune im Landkreis hat die Stadt Dachau am Dienstagabend in ihrer letzten Stadtratssitzung des laufenden Jahres ihren Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Das Zahlenwerk der Verwaltung fand dabei eine knappe Mehrheit von 21 zu 19 Stimmen. Zuvor hatte das Gremium den Ende vergangener Woche eingereichten Antrag der CSU, den Stellenplan aufgrund der enormen langfristigen Kosten noch einmal zu überarbeiten mit 22 zu 17 Stimmen abgelehnt. Die Rechtsaufsicht des Landratsamts, verkündete Oberbürgermeister Florian Hartmann stolz, habe bereits signalisiert, dass sie den Dachauer Haushalt für 2023 dennoch absegnen werde.

Berlin, Berlin

Klar, dass dieses grüne Licht aus dem Landratsamt vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass der Freistaat Dachau mit fast 10 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen bedacht hat, gab Hartmann zu. Doch den Schluss, den CSU-Sprecher Florian Schiller daraus zog – „Wir sind das Berlin von Oberbayern“ – wollte Hartmann nicht teilen. Schillers Kritik an der Haushalts- und vor allem Personalpolitik der Stadt sei „populistisch“ und „ein Paukenschlag“, mit dem man sich beim Publikum „freilich Gehör verschafft. Aber in den seltensten Fällen ist der Paukist derjenige im Orchester, der die hörenswertesten Beiträge liefert“. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Dachauer liege bei 2 Euro pro Kopf, die von Berlin bei 17 208 Euro. Für Hartmann blieb da nur ein Schluss: Schillers Vergleich sei „windschief und schepps“ und „zusammengebrochen, bevor er überhaupt aufgestellt wurde“.

CSU-Mann Schiller bekam nach Hartmanns Frontalangriff direkt das Wort – eigentlich wäre SPD-Stadträtin Anke Drexler als Sprecherin der stärksten Fraktion an der Rede-Reihe gewesen. Und Schiller blieb bei seinem Vergleich: „Es gibt in Oberbayern keine Gemeinde und keine kreisangehörige Stadt, die mehr Schlüsselzuweisungen erhält als Dachau“. Freising habe 60 000 Euro bekommen, Erding null, Traunstein 1,4 Millionen Euro. Letztere Summe, so Schiller, sei „im übrigen auch der Wert, den Dachau in dem Jahr erhalten hat, als der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands sein Amt angetreten hat.“

Und während der OB in seiner Rede betonte, wie wichtig zusätzliches Personal angesichts stetig wachsender Aufgabenfülle für die Stadtverwaltung sei, sah Schiller in Dachau das beste Beispiel für Bürokratieaufbau: „Wer verstehen will, wie man Bürger gängelt, Verwaltung aufbläht und Steuergeld verschwendet, der muss nicht mehr nach Brüssel und Berlin schauen. Hier in Dachau findet man die Blaupause.“

Es grünt so grün

Grüne und Bündnis für Dachau stimmten Schillers Ausführungen naturgemäß nicht zu. Während Schiller klagte, dass die Baumschutzverordnung praktisch bedeute, dass „wer im Erdgeschoss unter Schatten leidet, künftig einen kostspieligen Antrag“ bei der Stadt stellen muss, dessen Ausgang nach Prüfung des eigens dafür eingestellten Baum-Kontrolleurs ungewiss sei, lobte Bündnis-Sprecher Michael Eisenmann die Verordnung: Ja, sie koste Geld. Langfristig spare man sich damit aber „Investitionen in Anpassungsleistungen gegen die Klimaerwärmung“. Grünen-Sprecherin Jasmin Lang bekräftigte, dass ihre Fraktion eine „Lösung im Kleinen“ für den Klimawandel finden wolle – wenn schon auf internationaler Ebene keine „Lösung im Großen“ möglich sei. Zu dieser Lösung im Kleinen gehöre die Verkehrswende, das 49-Euro-Ticket und „dass unser gut ausgebautes Bussystem in Dachau besser genutzt wird“. Um jeden Preis zu sparen, „in vorauseilendem Gehorsam bei Sport und Vereinen zu kürzen“, an Lebens- und Aufenthaltsqualität zu streichen, lehnte Lang ab. Insofern sei der gerichtlich verordnete Stopp der Einbahnstraße in der Altstadt auch ein „kommunalpolitischer Rückschlag“.

Bürgerwille?

ÜB/FDP-Sprecher Dr. Peter Gampenrieder befürchtete dagegen, dass die Baumschutzverordnung lediglich im Stellenplan der Stadt und damit langfristig auf der Ausgabenseite Spuren hinterlassen werde. Ansonsten sei Dachau nämlich „immer schon eine grüne Stadt. Und wird es auch bleiben“. Was die Berlin-Frage anging, schloss Gampenrieder sich CSU-Mann Schiller an: Schlüsselzuweisungen seien nichts anderes als „Hartz IV für Kommunen“. Und auch wenn Dachau vielleicht weiterhin kreditwürdig sei, sei es aufgrund seines negativen Ausgaben- und Einnahmenverhältnisses im Verwaltungshaushalt eben nur „eingeschränkt kreditfähig“.

Horst Ullmann für die Bürger für Dachau/Freien Wähler begründete seine Ablehnung des Haushalts wie die CSU mit der „Stellenmehrung“. Was ihn dabei besonders nervte: Im vergangenen Jahr habe sich die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung noch darauf geeinigt, an Stellen für die Stadtverwaltung zu sparen. „Nun werden 30 neue Stellen durchgeboxt!“ Zudem habe man sich damals vorgenommen, die Verwaltung nicht mit immer neuen Anträgen zu belasten. In letzter Zeit müsse er sich, etwa nach dem Beschluss, nicht mehr nach rechts in den Karlsberg abbiegen zu dürfen, aber vermehrt von Bürgern fragen lassen: „Was habt’s Euch denn da schon wieder ausgedacht?“

Auch AfD-Mann Jürgen Henritzi bezweifelte, dass gerade bei der städtischen Verkehrspolitik wirklich der Bürgerwille durchgesetzt werde. Einbahnstraße, Zehn-Minuten-Takt für die Busse, Tempo 20 in der Altstadt – „das ist Parteiprogrammatik. Bei den Bürgern aber fehlt die Akzeptanz“, so Henritzi.

Hilft ja nix

Wolfgang Moll (Wir) fasste die Debatte am Ende so zusammen: „Hier wird ein Haushalt beschlossen, den wir uns auf Dauer nicht leisten können.“ Allerdings habe die Kommunalwahl 2020 nun mal SPD, Grüne und Bündnis mit einer Mehrheit im Stadtrat ausgestattet. Die Beschlüsse dieser Mehrheit müsse man jetzt „akzeptieren, das ist Demokratie“.

Mehrheits-Anführerin Anke Drexler (SPD) mühte sich dennoch um etwas Weihnachtsfrieden. „Bleiben wir mutig und zuversichtlich. Lassen Sie uns gemeinsam an einer guten Zukunft bauen!“ Die Zeiten seien schließlich für alle schwer genug.

