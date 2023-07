Je ein Drittel für jede Schulform im Landkreis Dachau

Teilen

Schüler im Unterricht: Im September ist der Übertritt. © Schüler im Unterricht/IMAGO

Jeweils ungefähr ein Drittel der Übertritts-Schüler von den Grundschulen wechselt ab September 2023 auf Gymnasium, Realschule und Mittelschule.

Dachau - „Das erfüllt mich mit Stolz, das ist der richtige Weg“, sagte Landrat Stefan Löwl (CSU) in der Schulausschusssitzung am vergangenen Freitag (wir berichteten kurz). Nach den vorläufigen Anmeldezahlen sind es 575 Schüler, die auf die drei Gymnasien gehen, 452 auf die vier Realschulen und 496 auf die Mittelschulen im Landkreis.

Geburtenrückgang wird durch Zuzug aufgehoben

Zwar ging die Zahl der Geburten 2022 deutlich zurück (mit 1489 um 193 weniger als im Jahr zuvor), aber der Landkreis Dachau sei auch ein Zuzugslandkreis, sagte Albert Herbst, im Landratsamt zuständiger Sachgebietsleiter für die weiterführenden Schulen. So erwartet Herbst bis 2041 im Landkreis einen Anstieg der Bevölkerung im Alter von zehn bis 19 Jahren von knapp einem Fünftel auf dann 15 900. Für die etwa zehnjährige Planungs- und Bauphase bei Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen sah Herbst keine so stürmische Entwicklung wie in den vergangenen Jahren voraus.

Große Unterschiede vor allem bei den Realschulen

Im Einzelnen: Bei den Einschreibungen für die Realschulen gab es laut Albert Herbst in den vergangenen vier Jahren erhebliche Unterschiede. Für September 2023 verzeichnet er mit 452 Anmeldungen 37 mehr als im Vorjahr. Bei den Eingangsklassen steigt die Zahl daher heuer von 16 auf 17. Diese zusätzliche dritte Eingangsklasse wird an der Realschule Odelzhausen entstehen, die eigentlich nur zweizügig angelegt ist. An der Dachauer Realschule sieht Herbst noch freie Kapazitäten von sieben Klassen für die Zukunft. Das sei nicht dramatisch, aber auf mittlere Sicht müsse er das im Auge behalten und eventuell wie bei den Gymnasien an ein Lenken der Schülerströme denken.

Mit derzeit 575 für den kommenden Herbst neu eingeschriebenen Gymnasiasten – nach 608 im Vorjahr – verzeichnete Albert Herbst einen erneuten Rückgang. 2021/2022 lag die Einschreibezahl noch bei 659. Dadurch sinkt heuer auch die Zahl der Eingangsklassen um zwei auf dann 20. Die rechtzeitige „Sprengelbildung“ habe sich gerade auch im Hinblick auf die Vorläuferklassen für die 2025 startenden Gymnasien in Karlsfeld und Röhrmoos bewährt. In Karlsfeld bekomme der Landkreis jedoch aufgrund der Kooperation mit der Landeshauptstadt München nur ein Belegungsrecht von zwei Dritteln. Durch das neunjährige Gymnasium (G9) werde die Kapazität des zukünftigen fünften Gymnasiums in Röhrmoos schon fast wieder aufgefressen. Die 575 Neueinschreibungen im gesamten Landkreis lägen jedoch im Vergleich der Jahre trotz Rückgang immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Greta-Fischer-Schule

Beim sonderpädagogischen Förderzentrum Greta-Fischer-Schule finde die Schüleraufnahme erst später statt und werde durch die Aufsichtsbehörden bei der Regierung von Oberbayern und im Kultusministerium streng begrenzt. Generell, so Albert Herbst, sei der Bedarf stets deutlich größer als die Aufnahmekapazität. Doch es gebe keine Möglichkeit für zusätzliche Klassen. Derzeit verfüge die Schule über 13 Klassen in der Grundschulstufe sowie zehn Klassen in der Mittelschulstufe.

Fachoberschulen

Rückläufig sind laut Albert Herbst auch die Anmeldezahlen für die beiden Fachoberschulen in Markt Indersdorf – nur noch 47 nach 66 im Vorjahr – und Karlsfeld: 164 statt 176. Die Fachrichtungen Soziales (16 beziehungsweise 50 Meldungen) sowie Wirtschaft und Verwaltung (31 beziehungsweise 50) gibt es an beiden Standorten. Die Fachrichtung Gestaltung (26) sowie Agrar, Bio und Umwelt (38) dagegen nur in Karlsfeld. Letzteres gilt auch für die 13. Jahrgangsstufe mit 24 gemeldeten Schülern. Die Anmeldungen von außerhalb sanken in Karlsfeld von 53 auf 37 Prozent. In Indersdorf gab es überhaupt nur eine aus München.

rds

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.