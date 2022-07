Neubau des Landratsamtes Dachau: Jede Menge Büros – und noch viel mehr

Von: Thomas Zimmerly

Zwei Flügel, vier Stockwerke: So soll das neue Landratsamt einmal aussehen. grafik: landratsamt © Landratsamt

Die Pläne für den Neubau des Landratsamts Dachau zeigen: Hier bleiben keine Wünsche offen.

Dachau – Bürgerservice-Center, spezielle Kabinen fürs vertrauliche Gespräch mit den Sachbearbeitern, Fahrradhaus mit Umkleide und Duschen, Kinderspielplatz, zweistöckige Tiefgarage, Yoga-Raum zur Entspannung gestresster Mitarbeiter und und und..., das neue Landratsamt lässt keine Wünsche offen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Neubau am Bürgermeister-Zauner-Ring beziehungsweise Weiherweg lud die Behörde am Dienstagabend zum Pressegespräch. Mit am Tisch saßen Anwohner, externe Planer und Experten sowie hochrangige Mitarbeiter des Landratsamts, die die Planungen steuern – und natürlich Landrat Stefan Löwl, der sichtlich gut gelaunt in die Details ging.

Zwei Gebäudeflügel

Das neue Landratsamt wird anstelle des alten entstehen. Auf rund 10 000 Quadratmetern Fläche (das jetzige Gebäude ist ungefähr genauso groß) soll es einen Nord- und einen Südflügel geben; jeweils vierstöckig. Als Verbindung der beiden Häuser entsteht dazwischen eine zentrale Halle mit Servicecenter, in dem man „kleinere Dinge“, so Löwl, digital erledigen kann. Weiter sind dort Cafeteria, große Treppen sowie Aufzüge. Es wird drei Zugangsmöglichkeiten geben, eine aus der zweistöckigen Tiefgarage mit 219 großzügigen Stellplätzen.

Im Südflügel werden im Erdgeschoss etwa Ausländer- und Sozialamt ihren Platz finden. Dazu kommt eine große Wartehalle mit Spielplatz und kleinen Kabinen fürs Vis-à-vis von Kunden und Mitarbeitern. Im ersten Stock werden der große und der kleine Sitzungssaal sowie ein Multifunktionsbereich etwa für Vernissagen oder andere Empfänge entstehen. Und darüber? Büros, Büros, Büros.

Wie es sie auch im Nordflügel geben wird. Wobei es in den Räumen relativ flexibel zugehen soll. Jeder Mitarbeiter „soll entscheiden, wie er arbeiten möchte“, so der Landrat; Einer-, Zweierbüro oder gar in einer „Bürolandschaft“. Im Norden wird es überdies angenehm für radelnde Mitarbeiter. Ihnen wird ein Fahrradhaus zur Verfügung stehen. Damit der Pedaleur sich nicht verschwitzt und mit derangierter Kleidung hinter den Schreibtisch klemmen muss, werden eine Umkleide sowie Duschen installiert. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die beiden „Leittechniker“ (Löwl) des Hauses, vulgo Hausmeister, im Dachgeschoss wohnen werden; fürs Wohlbefinden nach schwerem Tagwerk steht ihnen eine Dachterrasse zur Verfügung.

„Es wird kein Glaspalast“, sagte Löwl in Richtung mancher Kritiker, die den Neubau so bezeichneten. „Es wird keine Glasfronten geben, weil wir überall Brüstungen haben werden.“ Zunächst sei angedacht gewesen, das Projekt in zwei Schritten zu bauen. Aus finanziellen Gründen wurde dieses Ansinnen fallen gelassen. Nun werden beide Flügel gemeinsam entstehen, oder wie Löwl meinte: „Altes Haus weg, neues Haus hin, Einzug.“ Das alles im energiesparenden Bau- und Sanierungsstandard KfW 40.

Doch wo werden die Bediensteten während der Bauphase untergebracht? „Derzeit arbeitet das Landratsamt an einem Konzept. Zunächst muss nun die finale Entscheidung für den Neubau fallen. Dann können wir konkret starten und Verträge schließen“, teilte die Pressesprecherin des Landratsamts, Sina Török, mit.

Mobilitätskonzept

Die Zu- und Abfahrt zur Tiefgarage am Bürgermeister-Zauner-Ring wird je zweispurig sein. Die Schrankenanlage wird die Kennzeichen der Mitarbeiterautos erkennen und automatisch hoch gehen. „Fünf, sechs, sieben Autos können stehen, ohne dass es einen Rückstau gibt“, so Löwl. In der ersten Ebene der zweistöckigen Tiefgarage dürfen auch Besucher parken, die zweite ist den Bediensteten vorbehalten. Allerdings werden alle Nutzer – auch die Mitarbeiter – Parkgebühren berappen müssen. In welcher Höhe, muss erst noch geklärt werden. Ums Landratsamt herum werden einige oberirdische Stellplätze gebaut, fürs Kurzparken.

Ein Anwohner, der seinen Namen nicht nennen wollte, meinte, er habe Bedenken, „dass das Bezahlen nicht angenommen wird. Die stellen sich dann wieder bei uns hin“. Kreisbaumeister Georg Meier antwortete, dass klar sei, „dass in der Umgebung ein Anwohnerparken kommen muss, sonst ist die Belastung der Anwohnerschaft zu groß.“ Die Stadt müsse tätig werden, so Meier, „was sie auch zugesagt hat“, ergänzte Löwl. Dass Mitarbeiter die Parkgebühr scheuen würden, glaubt der Sachgebietsleiter Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung im Landratsamt, Johann Liebl, nicht. Es gebe im Amt viele Teilzeitmodelle und Homeoffice. Damit habe sich auch der Parkplatzbedarf verringert.

Apropos Parkplätze: Für Radfahrer wird es überall an den beiden Seiten des neuen Landratsamts Abstellflächen geben. Zudem halten zwei Zehn-Minuten-Takt-Buslinien vor dem Haus. „Eine bessere Anbindung an das Landratsamt ist nicht möglich. Man ist in acht Minuten am Bahnhof“, meinte der Landrat.

Regenwasser

Der ehemalige CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Christian Stangl, der als privater Anlieger dem Treffen beiwohnte, sprach das Problem Regenwasser an. „Wenn Sie versickern mit zwei Tiefgaragen, dann habe ich die Sorge, dass das Wasser bei mir im Keller wieder rauskommt.“ Kreisbaumeister Meier konnte beruhigen. Das Wasser werde zunächst auf dem Flachdach „gepuffert“, „damit nicht gleich alles Wasser in den Kanal eingebracht wird“. Auch für zu erwartende Starkregenereignisse sei man gerüstet.

Zu groß gebaut?

Der Anwohner, der seinen Namen nicht nennen wollte, hatte noch eine Frage: Wird in Zeiten der Digitalisierung, wo immer mehr Arbeit von Computerprogrammen erledigt wird, zu üppig gebaut? „Am Anfang haben wir viel Platz“, sagte Projektleiter Andreas Daxl. „Aber wir bauen für die Zukunft.“ Aber es könne sein, dass wir in zehn Jahren wieder voll sind. Löwl wies hierzu darauf hin, dass dem Landratsamt immer mehr Aufgaben zugewiesen würden. Und: Bisher habe er es im Landratsamt noch nicht erlebt, dass wegen des technischen Fortschrittes weniger Menschen gebraucht worden wären“, meinte Löwl.

Wann wird gebaut?

„Wenn Sie mich fragen, wann kommt’s, das weiß ich nicht. Wenn Sie mich fragen, was kostet es, das weiß ich noch viel weniger“, sagte Landrat Löwl knapp. Jetzt gehe es erst mal ums Baurecht. „Wir sind jetzt im Bebauungsplanverfahren. Sollte der Stadtratsbeschluss vorliegen, dann gibt es noch die Frage: Gibt’s Klagen? Wenn alles gut geht, könnten wir in eineinhalb oder zwei Jahren anfangen.“ Freilich gebe es noch eine Menge Fragezeichen wie Preisentwicklung, Verfügbarkeit von Baustoffen und Handwerkern oder Zuschüsse vom Staat.