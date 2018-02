Hier steigen die großen Parties!

Der Fasching 2018 steuert an diesem Wochenende auf seinen Höhepunkt zu. Im Landkreis Dachau gibt es jede Menge Veranstaltungen.

Landkreis – In Dachau wird das bunte Faschingstreiben am Samstag mit der großen Party von Gong 96.3 eröffnet. Von 13 bis 18 Uhr wird auf dem Dachauer Rathausplatz gefeiert, der Eintritt ist frei.

Der erste Faschingsumzug der Region zieht am Samstag um 13.30 Uhr durch Vierkirchen, die Bewohner versammeln sich dafür bereits um 13 Uhr am Rathaus. An den Ständen der Ortsvereine ist für Verpflegung gesorgt.

Am Faschingssonntag geht es in Petershausen weiter, hierfür finden sich die Schaulustigen um 14 Uhr in der Kirchstraße ein. Anschließend wird in der Mehrzweckhalle zu Musik der Partyband „Life Sound Team“ gefeiert. Zusätzlich stehen der Auftritt der Teeniegarde des Faschingsvereins Kammerberg-Fahrenzhausen um 15 Uhr und die große Prinzengarde um 20 Uhr auf dem Programm.

Beim größten Faschingsumzug der Region in Indersdorf ist am Sonntag von 10 bis 20 Uhr ausgelassene Stimmung garantiert. Der Zug startet um 13 Uhr in der Pasenbacher Straße; Mittelpunkt der Veranstaltung ist dann der Marktplatz, wo einige DJs bis 21 Uhr auflegen.

Im Dachauer Zieglerbräu tritt am Rosenmontag die Band Skandal auf, Einlass ist um 18 Uhr.

Am Faschingsdienstag feiert der Maschkerazug aus Weichs 70-jähriges Jubiläum. Dieser zieht pünktlich um 14 Uhr am Busparkplatz an der Glonn los. In der Ortsmitte wird bis etwa 18.30 Uhr ausgelassen gefeiert.

lk/vl