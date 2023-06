Jede Menge Kinderpornos: Dachauer verurteilt

Von: Thomas Zimmerly

Das Amtsgericht hat einen 34-Jährigen wegen Kinderpornografie verurteilt (Symbolbild). © David-Wolfgang Ebener/dpa

Ein 34-jähriger Kfz-Mechatroniker aus Dachau hat sich jahrelang in Kinderporno-Chats herumgetrieben. Nun ist er vom Schöffengericht Dachau verurteilt worden.

Dachau – Als die Hauptverhandlung vorüber war, brach der Angeklagte in Tränen aus und lag in den Armen seiner Mutter. Es fiel unübersehbar eine riesige Last von ihm ab. Ihr Mandant habe sehr viel Angst vor der Verhandlung gehabt, meinte Verteidigerin Romina Marrazzo. Zurecht!

Bewährungsstrafe in Höhe von einem Jahr und neun Monaten

Der 34-jährige war Minuten zuvor vom Schöffengericht Dachau wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Besitzes, der Herstellung und der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten zu einer Bewährungsstrafe in Höhe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Dass er nicht im Gefängnis landete, hat er einem „rumwerkelnden“ Gesetzgeber zu verdanken, wie der Vorsitzende Richter Tobias Bauer sagte.

Die Verlesung der Anklageschrift ließ den Zuhörer fassungslos zurück. Denn sie ließ ihn eintauchen in die widerwärtige Welt, in der sich der Angeklagte jahrelang herumtrieb. Die Staatsanwältin berichtete, wie der gebürtige Dachauer beispielsweise mit „höchstens zwölfjährigen Mädchen“ oder „höchstens zehnjährigen Jungen“ über die Messenger-Dienste Kik und Skype kommunizierte, um sich mit ihnen über die jeweiligen sexuellen Vorlieben und Erfahrungen auszutauschen. Der Angeklagte, aber auch seine Adressaten schickten Fotos und Videos hin und her. Die Kinder waren darauf meistens nackt. Zum Teil waren in Nahaufnahmen Geschlechtsteile zu sehen. Ein Bild zeigte ein Mädchen mit einem Lederband um den Hals, das gefesselt am Boden lag. Der Angeklagte selbst verschickte eine Aufnahme von – vermutlich – seinem Penis. Einen Buben fragte er: „Magst du mal herkommen und mal f...?“ Das Kind lehnte Gott sei Dank ab.

Drei Jahr lang gegen 34-Jährigen ermittelt

Der Angeklagte pflegte auch Interaktionen zu einem Mann, der laut Anklage vermutlich seine eigene Tochter fürs Chatten darbot, die der Angeklagte dann fragen konnte: „Bist du schon geil?“ Genau dieser Kontakt wurde dem 34-Jährigen zum Verhängnis. Ermittler hatten den Vater bereits im Visier und entdeckten dessen Chatverläufe mit dem gebürtigen Dachauer.

„Ein ganzes Team“, so eine Beamtin der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in Zeugenstand, habe sich dann an die Fersen des Dachauers geheftet. Drei Jahre lang. Bei einer Razzia in seiner Wohnung fanden sie fast 400 kinder- und jugendpornografische Dateien, 78 verschickte er selbst. Es sei „klassisches“ sowie „bekanntes Bildmaterial“ gewesen, so die Polizistin, ein Austausch bestand zu „verschiedenen Chatpartnern und verschiedenen Kindern“. Zur Anklage kamen schließlich sieben verschiedene Tatkomplexe aus den Jahren 2016 bis 2020.

Geständnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit

In der Beweisaufnahme vor Gericht sagte Rechtsanwältin Marrazzo, dass ihr Mandant aussagen wolle. Dazu möge die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, denn bei einer Einlassung würden Umstände aus seinem Leben bekannt, die „seine schutzwürdigen Interessen“ verletzten. Es folgte ein Rechtsgespräch mit dem Gericht, an dessen Ende die Zuschauer aus dem Saal gebeten wurden und der Angeklagte hinter verschlossen Türen ein vollumfängliches Geständnis ablegte.

Als die Zuhörer wieder zurückgekehrt waren, fragte Bauer den Geständigen, zu wem er heute noch Kontakt habe. Der 34-Jährige meinte: „Zu meinen Eltern und zu meiner Schwester.“ Der Umgang mit seinem kleinen Kind sei „ausgesetzt“, ein diesbezüglicher Prozess mit der Mutter sei im Gange. Er selbst lebe derzeit auf einem Campingplatz.

Verteidigerin Marrazzo ergänzte, dass sich der Angeklagte seit einem Jahr in psychotherapeutischer Behandlung befinde. „Er braucht von mehreren Seiten Hilfe“, so die Juristin. Bei einem Männerzentrum stehe er auf der Warteliste, Kontakt gebe es überdies zu einer Tagesklinik. Am Ende ihres Plädoyers bat sie für ihren Mandanten um eine „angemessene Strafe“.

Das Schöffengericht hielt am Ende ein Jahr und neun Monate Haft mit Bewährung für angemessen; die Staatsanwältin hatte zwei Jahre mit Bewährung gefordert. Zudem muss der 34-Jährige 6000 Euro an den Kinderschutzbund e.V. entrichten.

Der Angeklagte sei geständig, habe seine Probleme erkannt und gehe sie ernsthaft an, begründete Bauer das Urteil, das auf Grund der zur Tatzeit gültigen Rechtslage gefallen sei. Man habe nicht anders handeln können. Im Jahr 2021 sind die Gesetze verschärft worden. „Heute“, so Bauer, „würde jeder einzelne Fall eine Mindeststrafe von einem Jahr nach sich ziehen.“

