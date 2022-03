Jede Nacht das Zittern um die Ehemänner

Geflüchtet in das Skiresort Slawske: Tatjana Pastushenko (links) mit ihrer Freundin Ljuba. © Foto: privat

Dachau/Kiew – Fast drei Millionen Menschen lebten in Kiew, bevor Russland in die Ukraine einfiel. Eine von ihnen ist die Historikerin Tatjana Pastushenko, die vor einigen Jahren beim Gedächtnisbuch-Projekt des Trägerkreises Gedächtnisbuch mitarbeitete und seitdem Kontakt zu Sabine Gerhardus vom Dachauer Forum hält.

Tatjana Pastushenko ist mit einer Kollegin und deren Kind noch rechtzeitig aus Kiew weg, die beiden Männer sind geblieben. Zunächst waren die Frauen in den Karpaten, jetzt sitzen sie irgendwo in der Westukraine bei Freunden. Sie schreibt ein Kriegstagebuch. Die ersten fünf Tage hat Sabine Gerhardus mithilfe einer Freiwilligen übersetzt:

„Ich bin Mitarbeiterin am Institut für Ukrainische Geschichte der Nationalen Akademie der Wissenschaft der Ukraine. Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich mit Recherchen zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges, besonders mit dem Schicksal der Sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, Häftlingen der Nationalsozialistischen Konzentrationslager und Opfern Stalinistischer Repression. Ich habe nie gedacht, dass Krieg, über den ich in Dokumenten und Büchern gelesen habe, Interviews mit Zeitzeugen geführt habe, jemals in mein Leben kommen würde.

Ein Vorahnung, dass Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine geben würde, vergiftete die Feiertage zum Neujahr 2022. Im Januar haben mein Mann und ich beschlossen, dass, wenn der Krieg beginnen sollte, ich Kiew verlassen müsste, und er würde in die Reihen der territorialen Verteidigung eintreten.

Unser 22-jähriger Sohn arbeitet jetzt als Freiwilliger in Krakau bei ASF. Dieser Umstand erleichterte uns die Entscheidung sehr, weil wir uns um das Schicksal unseres Sohnes keine Sorgen machen mussten. Unsere Eltern wohnen in einem Dorf, und es erschien uns, dass sie nicht bedroht wären.

Als diese Show mit der Bezeichnung „Sitzung des russischen Sicherheitsrates“ am 21.2.2022 stattfand, war es klar, dass bis zum Kriegsbeginn die Tage gezählt waren. Die Entscheidung, nach Slawske zu fahren – eine kleine Kurstadt in den Karpaten – trafen wir spontan. Dort bin ich oft im Winter zum Skifahren gewesen. Ich habe meine enge Freundin, Ljuba, die einen fünfjährigen Sohn hat, überredet, Kiew mit mir zu verlassen.

23. Februar

Früh am Morgen kam unser Zug nach Slawske. Wir zogen in eine kleine Feriensiedlung. Dort gab es noch Schnee, aber es war schon das Ende der Skisaison, deshalb waren wir die einzigen Gäste. An diesem Tag verbrachten wir eine angenehme Zeit, wir fuhren mit dem Sessellift in die Berge, machten Pläne, am nächsten Tag Skifahren zu lernen. Wir haben uns sogar irgendwie geschämt, dass wir in Panik geraten waren, weggefahren sind und uns mitten in der Arbeitswoche Urlaub genommen hatten.

24. Februar. Donnerstag. Der erste Tag des Krieges

Ich wachte um 6 Uhr morgens von Ljubas Schreien auf, die von ihrem Mann angerufen worden war. Er sagte, dass der Krieg angefangen hat. Ich rufe in Kiew an. Kostik ist schon angezogen und bereit, die Wohnung zu verlassen und zum Rekrutierungsbüro zu fahren. In Kiew waren aus der Ferne Explosionen zu hören. Ich rufe meine Eltern in dem Dorf in der Nähe von Kiew an. Meine Mutter ist seit 5 Uhr morgens wach. Bei ihnen hört man die Explosionen auch, so dass die Fenster beben. Ich rufe meine Schwiegereltern an, die 100 Kilometer von Kiew entfernt wohnen, im Gebiet Schitomir. Dort ist auch eine Rakete eingeschlagen, in den alten Flughafen.

Ich habe den Krieg erwartet, aber trotzdem begann er unerwartet.

Als ich vom ersten Schock wieder zu mir komme, entscheide ich, dass ich zur Bank gehen muss, um zu versuchen, Geld abzuheben, falls die Banken bald nicht mehr funktionieren. Obwohl es noch früh ist – 7 Uhr. An allen drei Bankautomaten haben sich lange Schlangen gebildet. Ich denke, dass das Beste ist, das Geld für Lebensmittel auszugeben. Im Café essen zu gehen, ist jetzt, da der Krieg begonnen hat, nicht mehr vorstellbar.

Der kleine Supermarkt war schon voller Leute. Die Menschen füllten die Einkaufswagen mit Lebensmitteln, von einfachen Körnern bis Delikatessen. Trotzdem gab es noch Lebensmittel im Supermarkt, sie wurden von den Mitarbeitern immer wieder aufgefüllt. Und das Wichtigste, man konnte mit Karte zahlen.

Ljuba und ich gingen nochmal zusammen in den Supermarkt, weil ich selbst nicht alles Notwendige tragen konnte. Als wir alle Lebensmittel im Kühlschrank verstaut hatten, war es erst 9.00 Uhr.

Es begann ein endloser Tag mit furchtbaren Nachrichten über Raketenangriffe in fast allen großen Städten, über Angriffe entlang der weißrussisch-russisch-ukrainischen Grenze. Ich konnte nichts machen, ich konnte nicht aufhören, die Nachrichtenzeilen zu lesen. Meine Freunde, Verwandten, Kollegen riefen an, ich rief Kollegen, Freunde, Bekannte an und fragte, wie die Situation bei ihnen war und was sie machen würden. Meine Freunde und Kollegen aus der ganzen Welt fangen an, E-Mails und Messenger-Nachrichten zu schicken. Sie fühlen mit, bieten Hilfe und Unterstützung an, laden mich ein, zu ihnen zu kommen. Ich bin ihnen allen unendlich dankbar, es hat mich sehr aufgebaut. Es gab zwei Nachrichten von Kollegen aus Russland, die sich für die Aktionen ihrer Regierung entschuldigten.

Ljuba, Ostap und ich waren in Sicherheit. Aber unsere Verwandten und Freunde waren in Kiew geblieben. Unsere Ehemänner waren schon in der Armee. Es zerriss mir das Herz, dass ich keine Möglichkeiten hatte, Einfluss auf die Situation zu nehmen. Es blieb uns nur zu beten und zu warten. Ljubas ältere Schwester mit Sohn und ihre erwachsene Tochter waren noch in Kiew. Die Schwester konnte wegen ihres Gesundheitszustandes Kiew nicht verlassen. Wie durch ein Wunder gelang es Ljuba, Zugtickets für ihre Tochter bis Uschgorod in den Karpaten zu kaufen, für den Abend des 25. Februar. Wichtig war, bis zum Abend durchzuhalten.

25. Februar. Freitag. Zweiter Tag des Krieges

Ich habe nicht bemerkt, wie der zweite Kriegstag begann, weil ich fast die ganze Nacht gesessen und Nachrichten von den Kampfhandlungen gelesen und gehört habe und Handyvideos von Augenzeugen geschaut habe, die im Internet gepostet waren. Aus Angst und Verzweiflung rettete uns der fünfjährige Ostap, der Aufmerksamkeit forderte: Man musste mit ihm spielen, Bücher lesen und ihn irgendwie beschäftigen.

Viele Sorgen machte uns die Zugfahrt von Ljubas Tochter aus Kiew. Am zweiten Kriegstag funktionierten in vielen Vierteln von Kiew die öffentlichen Verkehrsmittel, außer der U-Bahn, nicht mehr, wegen Beschuss. Taxis fuhren nicht überall. Aber um an den Bahnhof zu kommen, musste sie es aus dem Stadtviertel Trojeschtschyna vom linken Ufer des Dnjepr an das rechte Ufer im Zentrum schaffen.

Seit dem Morgen gab es Raketenbeschuss und Ljubas Tochter verstauchte sich das Bein, als sie versuchte, in einen Luftschutzkeller zu kommen. Zur gleichen Zeit fuhren russische Panzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen in andere Viertel von Kiew ein, in Richtung Obolon, es gab Kämpfe mit Saboteuren. Ljuba und ich beteten zu Gott, dass keine Beschüsse oder Panzerangriffe beginnen würden, und dass Ljubas Tochter es zum Bahnhof schaffen würde. Als sie spät am Abend mit ihrem geschwollenen Bein und zwei Katzen im Zug war, erst dann konnten wir durchatmen.

26. Februar. Samstag. Dritter Tag

Die Nacht auf Samstag war sehr schwer. Überall in Kiew gab es Straßenkämpfe. Ljuba und ich wachten mitten in der Nacht auf, lasen die Nachrichtenzeilen voller Angst, bekannte Straßen und Häuser in Videos zu sehen, die Bewohner Kiews von Kämpfen und Beschuss gefilmt und ins Internet gestellt hatten. Ja, Kiew hält stand, das DRG (Ablenkungsaufklärer) konnte nicht aus den Randbezirken ins Zentrum vordringen. Wir schliefen wieder ein. Um 7.00 Uhr weckte mich ein Anruf von meinem Mann Kostik. Er teilte tapfer mit, dass mit ihm alles ok war. Das bedeutete, dass wir auch diese Nacht durchgestanden hatten.

Aber nicht überall war „alles gut“. Eine Rakete schlug in ein 24-stöckiges Haus in der Lobanowsky-Straße ein. Oh mein Gott, es ist ganz in der Nähe von dem Haus, in dem ich zehn Jahre gelebt hatte. Wir gingen in die örtliche Kirche „Himmelfahrt der Heiligen Jungfrau Maria“. Die Kirche war fast leer, weil der Gottesdienst am Abend sein sollte. Wir zündeten Kerzen an, beteten und kehrten zurück nach Hause. Aber es war uns etwas leichter ums Herz.

Das Frühstück verging mit Handyanrufen von Verwandten und Freunden. Jeder erzählte, wie er diese Nacht verbracht hatte. In der Feriensiedlung trafen Flüchtlinge ein. Zuerst waren es Bewohner von Lwow, wo es an diesem Tag Luftalarm gab. Spät am Abend sind zwei junge Frauen mit zwei Babys aus Kiew gekommen. Sie waren müde und verängstigt.

27. Februar. Sonntag. Vierter Tag des Krieges

In dieser Nacht habe ich 4 Stunden geschlafen. Der gewohnte morgendliche Anruf meines Mannes beruhigte mich. Nach dem Frühstück gingen wir zum Sonntagsgottesdienst. Die Kirche war übervoll. Viele standen auf der Straße und hörten die Übertragung der Liturgie über Lautsprecher. Natürlich ging es in der ganzen Predigt des Priesters um den Krieg. Ich erinnere mich, dass er sagte, dass man nicht fluchen darf, weil Gott unsere Flüche nicht hört. Gott muss man danken für Gesundheit, für die Hilfe im Kampf mit dem Feind.

Die Nachrichten aus dem Ausland freuten uns. Die Unterstützung der Ukraine durch die Länder der Welt. Besonders freute uns die Antikriegs-Demonstration in Berlin. Viele meiner Freunde und Bekannten schickten mir Fotos von sich auf der Demonstration. Der Anruf meines Mannes beim Mittagessen hat mich beunruhigt. Obwohl er sagt, dass alles gut sei, aber dieses „gut“ war ganz und gar nicht gut. Aus dem Gebiet Schitomir zogen neue russische Panzerkolonnen und gepanzerte Wagen nach Kiew. Trotz der Entscheidung der ukrainischen Regierung, mit Russland Verhandlungen zu beginnen, sah ich dem Morgen mit Unruhe entgegen.

28. Februar. Montag. Fünfter Tag des Krieges

An diesem Morgen habe ich den morgendlichen Anruf meines Mannes nicht gehört, weil ich so tief geschlafen habe. Die ganze Nacht hat es weiche Flocken geschneit, und am Morgen war es draußen besonders schön und sauber. Wir machten mit Ostap eine Schneeballschlacht. In der Feriensiedlung kamen neue Bewohner aus Kramatorsk an. Sie haben fast drei Tage für den Weg über Charkow und Kiew gebraucht. Die Nachrichten aus Charkow verdunkelten diesen schönen Tag, das erbarmungslos von Grad-Raketenwerfern bombardiert wurde. Es gab 11 zivile Todesopfer und 44 Verwundete.

Das Gehalt von meinem Institut ist auf meinem Bankkonto eingegangen. Hurra!

Abschied am Bahnhof: Die beiden Männer sind in Kiew geblieben, sie kämpfen in der Armee. © Foto: privat