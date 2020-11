Dachau: Landkreis und Hausärzte bereiten sich auf Corona-Impfung vor

Schon in drei Wochen soll im Landkreis Dachau ein Corona-Impfzentrum startklar sein. Wo das Zentrum steht und wer es betreibt, steht allerdings noch nicht fest. Denn: Der Landkreis vergibt die Organisation an einen externen Dienstleister. Doch auch die niedergelassenen Ärzte rüsten sich für die Impfungen.

+ Wann genau ein Corona-Impfstoff verfügbar sein wird, ist noch unklar. Die Landkreise wollen dafür aber gerüstet sein. Bis 15. Dezember muss es in jedem mindestens ein Impfzentrum geben - auch in Dachau. © Christoph Schmidt/dpa

Dachau – Dass es am Ende so schnell geht, damit hatte dann doch niemand gerechnet. Nur wenige Wochen, nachdem die ersten Pharmakonzerne Durchbrüche bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff vermeldeten, laufen im Landkreis Dachau nun die Vorbereitungen für die Einrichtung eines Impfzentrums auf Hochtouren.

Wie Wolfgang Reichelt, Sprecher am Dachauer Landratsamt, bestätigt, habe der Freistaat alle Landkreise aufgefordert, bis Mitte Dezember ein Corona-Impfzentrum zu errichten. Die Kreisverwaltungen hätten dabei die Wahl, ob sie die Zentren vom öffentlichen Gesundheitsdienst oder von externen Dienstleistern betreiben lassen. In Dachau entschied man sich Reichelt zufolge für letztere Lösung.

Die Ausschreibung für das Zentrum, dessen Kosten vollständig der Freistaat übernimmt, sei Ende vergangener Woche erfolgt. Private Großpraxen oder Rettungsdienste sind laut Reichelt nun aufgefordert, ihre Angebote abzugeben. Gefordert wird dabei nichts weniger als ein „Gesamtkonzept“, wie Reichelt es formuliert: Demnach muss der Dienstleister eine passende, gut erreichbare Örtlichkeit bieten, einen reibungslosen Ablauf garantieren, das entsprechende Personal vorhalten und natürlich auch einen Kostenrahmen einhalten.

Der Grund, warum der Landkreis das Impfzentrum nicht selbst betreibt, liegt laut dem Landratsamtssprecher schlicht an begrenzten Ressourcen: „Mit eigenem Personal können wir das nicht leisten.“ Außerdem besitze der Landkreis keine passende und – wichtig in diesem Zusammenhang – leerstehende Immobilie.

Dass das Corona-Impfzentrum allein die Versorgung der Landkreisbürger mit dem Impfstoff in einem überschaubaren Zeitraum wird leisten können, daran glaubt Dr. Hans-Ulrich Braun, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Dachau, nicht. Er ist vielmehr überzeugt: „Jeder niedergelassene Arzt, der impfen kann, muss mitmachen!“ Daher rüsteten sich seine Kollegen bereits seit Wochen für das Impfprogramm.

Klar, schränkt Braun ein, gebe es noch viele offene Fragen. Etwa, welcher Impfstoff überhaupt verwendet wird. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech darf Braun zufolge nämlich nur bei einer Temperatur von minus 70 Grad transportiert beziehungsweise gelagert werden. „Das ist nicht in jeder Praxis möglich.“ Auch die Priorisierung der Geimpften, also wer den Impfstoff zuerst erhalten darf, sei noch nicht im Detail geregelt. Überhaupt sei ja noch nicht einmal entschieden, wann genau die ersten Chargen ausgeliefert werden.

Dennoch steht für Braun fest: „Nächstes Jahr starten wir!“ Mit vereinten Kräften könne so erreicht werden, dass alle Dachauer Landkreisbürger, die eine Corona-Impfung wollen, bis zum Sommer des kommenden Jahres diese auch erhalten haben.

Niedergelassene Ärzte, die sich an der Impfung nicht beteiligen wollen, werden Braun zufolge nicht gezwungen. Für die meisten Ärzte bedeute die neue Impfung jedoch einen vergleichsweise geringen Aufwand: „Wer vorher schon geimpft hat und seine Patienten kennt“, könne diese Leistung einfach mit anbieten. Er selbst rechnet folgendermaßen: Zirka 100 Impfungen pro Tag sollten in seiner Karlsfelder Praxis möglich sein, das mache pro Woche 500 und pro Monat damit 2000. Wenn man also davon ausgehe, dass im Landkreis 120 000 Bürger geimpft werden sollten, dann „haben wir Ärzte in den kommenden Monaten viel zu tun“.

