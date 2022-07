Kreistag beschließt Gesamtverkehrskonzept – Meinungsverschiedenheiten nur bei Straßenbau

Von: Stefanie Zipfer

„Wir wissen jetzt, wem wir sagen müssen, was wir wollen“, sagt Landrat Stefan Löwl über das Verkehrskonzept. © dpa

Das Gesamtverkehrskonzept für Dachau ist nach sieben Jahren fertig. Vom Kreistag gab es dafür viel Lob. Ein Projekt wurde direkt begraben.

Landkreis – Im Jahr 2015 war die Landkreisverwaltung damit beauftragt worden, ein Gesamtverkehrskonzept für Dachau zu erarbeiten. Nun, sieben Jahre später, ist dieses Opus magnum fertig – und wurde vom Kreistag mit viel Lob bedacht.

Laut Landrat Stefan Löwl ist das von Landratsamtsmitarbeiter Florian Haas federführend ausgearbeitete Konzept nun „das entscheidende Planungsinstrument für die nächsten zehn bis 20 Jahre. Wir wissen jetzt, wem wir sagen müssen, was wir wollen“. Er selbst, das gibt er zu, habe „am Anfang nicht gedacht, dass so viel rauskommt“. Nun sei „die Arbeit gemacht. Gehen wir an die Arbeit“!

Was Haas und sein Team in, so Löwl, „hunderten Stunden Arbeit“ leisteten, ist folgendes: Es wurden Daten und Prognosen zu Verkehrs-, Pendler- und Einwohnerzahlen gesammelt. Es wurden Bürgerdialoge – leider oft genug nur mit mäßiger Beteiligung – sowie Gemeinden und politische Mandatsträger eingebunden.

Am Ende legte man sich auf ein gemeinsames „intermodales Zielkonzept“ fest, das Bus-, Rad-, Autoverkehr sowie eine Seilbahn beinhaltete. Dazu wurden – unter anderem – Schwachstellenanalysen gefertigt und gutachterliche Empfehlungen eingeholt. Daraus leiteten Haas und seine Kollegen Szenarien für eine künftige Verkehrspolitik ab und lieferten dazu auch gleich entsprechende Umsetzungskonzepte mit. Am Ende wurde dann sogar schon Bilanz gezogen: Viele der Maßnahmen, die im Lauf der Erstellung des Verkehrskonzepts angeregt wurden, sind nämlich entweder schon umgesetzt oder werden gerade umgesetzt. Vor allem im Busverkehr seien viele Verbesserungen erzielt worden, so Haas. Klar sei: Das Ziel, Autofahrer zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen, sei nur mit einem funktionierendem und guten Bus- und Bahnangebot zu schaffen.

Löwl fasste es so zusammen: „Jetzt weiß jeder, was zu tun ist.“ Einstimmig beschloss der Kreistag daraufhin: Was im Konzept erwünscht und in der Zuständigkeit des Landkreises liegt, wird weiterverfolgt. Mit den „anderen Akteuren“, wie Deutsche Bahn, MVV oder Landkreisgemeinden, bleibe die Kreisverwaltung in Kontakt und wirke „auf die Umsetzung der erarbeiteten Ziele hin“.

Eine Seilbahn in oder über dem Landkreis Dachau sei nicht umsetzbar

Dass, trotz der großen Einigkeit, der Teufel im Detail liegt, zeigte die kurze Diskussion, die dann am Ende von Haas’ Ausführungen doch noch stattfand. Denn während nach Meinung aller Kreisräte eine Seilbahn in oder über dem Landkreis Dachau aus diversen Gründen nicht umsetzbar und der Ausbau des Busverkehrs sowie des Radwegenetzes wünschenswert ist, gibt es beim Thema Straßenbau offensichtlich doch weit auseinandergehende Meinungen.

Um regionale Verkehrsprobleme lösen, benennt das Konzept nämlich durchaus Straßenbauprojekte, die eine „intensivere Wirkung“ zeigen würden – etwa Ortsumfahrungen in den Gemeinden Odelzhausen, Indersdorf, Petershausen, Röhrmoos – und verweist gleichzeitig auf erfolgversprechende, bereits beschlossene Maßnahmen wie den Ausbau der B 471 und der A 92 sowie den Bau der Ostumfahrung Dachau. Für Peter Heller (Bündnis für Dachau), Roderich Zauscher und Arthur Stein (beide Grüne) war hier eine rote Linie überschritten: Neue Straßen würden nur neuen Verkehr bringen, sie würden daher Straßenbauprojekte jeder Art ablehnen!

Michael Reindl (Freie Wähler) hätte sich demgegenüber vom Landkreis sogar mehr Mut erwartet, was den Bau neuer Straßen betrifft. Auch Dieter Kugler (CSU) fand, dass „Umfahrungen von der Bevölkerung unwahrscheinlich gefordert“ würden. Die Politiker sollten daher die Interessen der Bürger „im Kopf behalten“. Gerade eine Nord- oder Ostumfahrung von Dachau sei „im Interesse der Bürger“. Landrat Stefan Löwl schlug am Ende eine gemeinsame Fahrt der Kreisräte nach Baden-Württemberg vor: Dort verfolge man erfolgreich das Konzept, dass innerorts der Verkehr beruhigt werde, indem man außerorts Umfahrungen baue. Abgesichert würde der Verkehr auf den Umfahrungen mittels Blitzgeräten.

Zeit dafür hätten die Kreisräte genug, denn dass sich die großen Ziele des Landkreis-Verkehrskonzepts – die Tramverlängerung von Moosach nach Dachau, der Zentrale Omnibusbahnhof Dachau (ZOB), der DB-Nordring, die Zweigleisigkeit der S2 Altomünster oder die Mobilitätsdrehscheibe Breitenau inklusive großem Pendlerparkplatz – zeitnah umsetzen lassen, ist mehr als unwahrscheinlich.

