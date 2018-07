Ein eigener Kreistag für Jugendliche

Der Landkreis Dachau erhält erstmals einen Jugendkreistag. Ab dem kommenden Schuljahr soll das Gremium zweimal im Jahr tagen. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Dachau – In dem neuen Gremium bekommen Jugendliche nicht nur eine Plattform, um eigene Ideen politisch umzusetzen. Sie lernen auch hautnah, wie demokratische Prozesse und Kommunalpolitik funktionieren.

Dass das nicht immer eine positive Erfahrung sein muss, gibt Wolfgang Offenbeck (CSU) zu bedenken: „Ich sehe das Risiko, dass wegen der Themenkomplexität und der mangelnden Entscheidungsfreiheit ganz schnell Frustration bei den Jugendlichen eintritt.“ Dieses Argument wollte Landrat Stefan Löwl aber nicht gelten lassen: „Dieser Lernprozess gehört dazu.“ Gerade deshalb sei der Jugendkreistag eine gute Sache.

Der Jugendkreistag wird insgesamt 70 Mitglieder umfassen. Bei der Zusammenstellung orientierten sich die Dachauer stark am Freisinger Vorbild. Zwei Schüler pro Schule im Landkreis – das sind insgesamt 66 – werden dem Gremium angehören. Dazu kommen vier Jugendliche aus der Vollversammlung des Kreisjugendrings.

Die Amtszeit der Jugendlichen beläuft sich auf zwei Jahre. Versammlungen werden zwei Mal pro Schuljahr stattfinden, und zwar in der Schulzeit. Die Jugendlichen müssen also nicht ihre Freizeit dafür opfern. Die Schulleiter haben dazu bereits ihr Zustimmung gegeben. Die Befugnisse des neuen Gremiums sind aber natürlich beschränkt. Den Jugendlichen steht ein jährliches Budget von 5000 Euro zur Verfügung. Dazu werden ihnen die Fahrtkosten erstattet.

Entscheidungen können nur im Zuständigkeitsbereich des Landkreises getroffen werden. Sollte sich der Jugendkreistag aber zu einem Thema außerhalb seiner Zuständigkeit mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit äußern, will Löwl das als Empfehlung an die entsprechende Behörde weiterleiten. So will er die Jugendlichen „an die Politik heranführen“.

Eine Sache war dem Landrat dabei besonders wichtig. Der Jugendkreistag soll nicht als Rekrutierungsveranstaltung für die politischen Parteien dienen. „Es wird bei den Sitzungen keine Parteienwerbung oder Infoständchen am Landratsamt geben“, versprach Löwl.

tb