KJR-Geschäftsführer besorgt um psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen: „Manche ziehen sich zurück, andere werden aggressiv"

Von: Nikola Obermeier

Geschäftsführer des KJR Dachau: Ludwig Gasteiger. © archiv

Der Kreisjugendring Dachau will die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen kostengünstigen Angeboten stärken.

Dachau – Schwierige Zeiten für Kinder und Jugendliche seit der Pandemie, wegen Krieg, Inflation, Klimakrise: Darauf macht der Kreisjugendring Dachau in einer Pressemitteilung aufmerksam. Geschäftsführer Ludwig Gasteiger betont, wie wichtig es jetzt ist, die Jugendarbeit zu stärken. Daher wurde das Thema „Psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen“ zum Schwerpunkt beim KJR in diesem Jahr gewählt.

Lange Zeit waren die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Coronazeit im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit. „Sowohl die Corona-Maßnahmen als auch die Inflation treffen Kinder und Jugendliche, gerade aus ärmeren Familien, besonders hart“, sagt Gasteiger. Das Belastungsniveau von Kindern und Jugendlichen sei sehr hoch, „das bemerken wir an den Schulen in der Jugendsozialarbeit“. Aber auch alle, die in diesem Bereich arbeiten, seien an der Belastungsgrenze.

Psychische Probleme bei Jugendlichen: „Manche ziehen sich zurück, andere werden aggressiv“

Die Probleme der Kinder und Jugendlichen äußern sich auf verschiedene Art. „Manche ziehen sich zurück, sind sozial isoliert, es fehlt die Anbindung an einen Freundeskreis, die Folgen können Depressionen oder Essstörungen sein.“ Andere gehen nach außen, zeigen aggressives Verhalten und eine geringe Frustrationstoleranz. Therapieplätze seien in der Regel voll, so Gasteiger.

„Unsere Erfahrungen und Gespräche mit Kindern, Jugendlichen und Fachkräften zeigen uns deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht, was die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbelangt.“ Der KJR bietet beispielsweise einen Erste-Hilfe-Kurs für die Psyche an, der sich an Jugendleiter richtet.

Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche beim KJR

Außerdem möchte der KJR seine Ferien- und Freizeitangebote ausweiten und der finanziellen Situation der Familien anpassen, „daher sollten die Angebote nicht teurer werden“. Das ist Gasteiger wichtig: „Wir müssen darauf achten, dass Fahrten, Zeltlager und so weiter kostengünstig sind.“

Die Schere sei weiter auseinandergegangen in den vergangenen Jahren. Es herrsche eine hohe Ungleichverteilung von Chancen. „Wir müssen auch darauf achten, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche gute Bildungschancen haben.“

Es gebe viele Eltern, die die Kapazitäten nicht haben, ihre Kinder in schulischen Belangen zu unterstützen, Alleinerziehende, die wenig Zeit haben, um mit ihren Kindern zu lernen, oder Eltern, die kein Geld für Nachhilfeunterricht haben. Hier kommt ein weiteres Angebot des KJR zum Zug: die Lernbegleiter.

Projekt Lernbegleiter

Das Projekt (digitale) Lernbegleiter des KJR wurde zum Jahresbeginn 2021 ins Leben gerufen. Ausgehend von der Pandemie-Situation zum Projektstart war zunächst das Ziel, Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in der Situation des Homeschoolings zu unterstützen. Mit einem Netzwerk von über 50 Freiwilligen und der professionellen Leitung von Anne Röpke, Medienpädagogin beim KJR, konnten gezielt die Kinder und Jugendlichen unterstützt werden, die drohten, den Anschlusses zu verlieren.

Nicht immer ging es dabei ausschließlich um das Lernen. Auch der Austausch mit den Lernbegleitern und so manches gemeinsame Spiel waren wichtig. 2023 geht das Projekt in die zweite Laufzeit. Der KJR möchte mehr Präsenz und Gruppenarbeit anbieten – unter anderem sollen Lern- und Sprachcafés.

Das Projekt Lernbegleiter finanziert sich neben der Grundfinanzierung durch den Bayerischen Jugendring und Zuschüssen aus der Partnerschaft für Demokratie durch Einzelspenden. Die Hoffnungen des KJR-Dachaus, dass der Landkreis das Projekt ebenfalls anteilig fördert, haben sich laut Gasteiger bisher nicht erfüllt.

„Wir verstehen natürlich, wenn die öffentliche Hand Kosten einspart, aber bei der Kinder- und Jugendarbeit ist es Sparen an der falschen Stelle!“ Allerdings weiten die Kommunen die Jugendarbeit aus, „der Bedarf wird in den Gemeinden und im Landkreis gesehen und es gibt die Bereitschaft, die Kinder- und Jugendarbeit zu stärken“.

