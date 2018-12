Großer Andrang in Saal B 166

Der Saal B 166 des Münchner Landgerichts war am Donnerstagnachmittag so voll wie lange nicht. Zahlreiche Familienmitglieder der drei jungen Angeklagten waren zur Prozesseröffnung gekommen.

Dachau/München – Schließlich steht für die drei Dachauer im Alter von 17, 19 und 22 Jahren viel auf dem Spiel. Denn den drei Beschuldigten drohen lange Haft- oder Jugendstrafen.

Laut Anklage sollen zwei Mitglieder des mutmaßlichen Trios am 24. Januar dieses Jahres gegen 22 Uhr die Dachauer OMV-Tankstelle in der Münchner Straße überfallen haben. Der 17-jährige, gebürtige Kosovare Arben Z. (Namen geändert) hat sich den Ermittlern zufolge ein langes Messer besorgt und zog sich eine wolfs- oder totenkopfartige Maske über den Kopf. Der 19-jährige Deutsche Nils M. hatte eine Pistole dabei. In der Tankstelle soll er dem Kassierer die Waffe vor das Gesicht gehalten haben. Anschließend rief er nach Aussage des Tankstellen-Mitarbeiters „Überfall – Geld raus!“

Der Kassierer hatte Todesangst. Die mickrige Beute belief sich auf gerade einmal 1100 Euro.

Glaubt man dem Staatsanwalt, raubte der 19-jährige Nils M. mit dem 22-jährigen Kosovo-Albaner Tarik V. und einem noch unbekannten Komplizen dann rund drei Wochen später eine Spielothek aus. Auch diesmal waren die mutmaßlichen Räuber mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet – Tarik V. habe Schmiere gestanden. Nils M. war trotz seiner gerade einmal 19 Jahre den Ermittlern zufolge erneut die wohl treibende Kraft bei dem Überfall. Diesmal erbeuteten die mutmaßlichen Räuber mehrere tausend Euro. Nils M. muss sich nun wegen gemeinschaftlich begangenem, besonders schwerem Raub sowie der gemeinschaftlich versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung verantworten. Arben Z. wirft die Staatsanwaltschaft darüber hinaus sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Er soll in seiner Dachauer Wohnung Sex mit einer 13-Jährigen gehabt haben. Auch die Vorwürfe gegen den dritten Beschuldigten Tarik V. wiegen schwer.

Mitunter schien der Ernst der Lage den jungen Männern am Donnerstag jedoch nicht bewusst zu sein. Tarik V. etwa druckste ein ums andere Mal herum, als die Richterin Fragen stellte. Er habe bereits in der Schule viel gekifft, sagt der Arbeitslose. Irgendwann sei er kriminell geworden, weil er seinen Freunden etwas bieten wollte, gab er irgendwann zu verstehen. Mehrfach revidierte in der Folge zuvor Gesagtes.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Tobias Lill