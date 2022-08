Junge Mutter rast bei Kontrolle in Karlsfeld vor Polizei davon

Von: Thomas Zimmerly

Das Amtsgericht Dachau verurteilte die 26-jährige Mutter zu einer Bewährungsstrafe. © dpa

Während einer waghalsigen Flucht nach einer Kontrolle hat eine 26-jährige Mutter beinahe eine Polizistin überfahren und eine weitere verletzt.

Dachau – Was in aller Welt bringt eine 1,60 Meter kleine, 45 Kilogramm schwere Mutter einer zehnjährigen Tochter dazu, an einem gewöhnlichen Freitagabend um ein Haar eine Polizistin zu überfahren, mit Vollgas vor mehreren Streifen der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Fürstenfeldbruck sowie einem Wagen der Polizei Dachau zu flüchten, über mehrere rote Ampeln und eine Verkehrsinsel zu rasen, über Fußwege zu brettern, in einen Bauzaun zu krachen und – als sie bereits von drei Polizisten fixiert worden war – auch noch eine Beamtin kräftig in den Oberschenkel zu beißen?

Bei der Kontrolle in Karlsfeld verlor die junge Frau die Nerven

Es gibt eine einfache Antwort: Sie verlor die Nerven, nachdem sie mit allerlei Medikamenten und Cannabis vollgepumpt am Steuer saß. Es gibt aber auch eine kompliziertere Antwort. „Ich dachte, wenn sie mich erwischen, nehmen sie mir meine Tochter weg“, so die 26-Jährige, der man in der Hauptverhandlung vor dem Dachauer Amtsgericht deutlich anmerkte, dass sie psychische Probleme hat. Dort saß die Karlsfelderin, weil sie bei ihrer irren Flucht Ende Oktober 2021 gegen fünf Tatbestände aus dem Strafgesetzbuch verstoßen hatte: fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Sie habe nur mal eben Geld von der Bank holen wollen, meinte die Angeklagte. Deshalb sei sie in ihren Seat gestiegen. In der Münchner Straße in Karlsfeld geriet sie in eine Kontrollstelle der ZED Fürstenfeldbruck. „Sie blieb zunächst stehen, fuhr dann ein paar Meter vor, beschleunigte mit quietschenden Reifen und fuhr auf mich zu“, so eine ZED-Polizistin in der Verhandlung.

Die 25-Jährige sprang zur Seite und blieb unverletzt. Die Angeklagte raste derweil durch die Nacht in Richtung Dachau davon, wobei sie „alles rausgeholt“ habe aus ihrem Wagen, wie sie zugab.

Flüchtende konnte erst in Dachau-Ost gestellt werden

Natürlich nahmen die ZED-Leute die Verfolgung auf. Und bald war auch eine Streife der PI Dachau mit dabei, um die Flüchtende zu stellen. Das gelang erst in Dachau-Ost. In der Nähe des AEZ war die 26-Jährige gegen einen Bauzaun gekracht, wobei der Seat an Stahlträgern hängen blieb. „Sie hat hysterisch um sich geschrien. Sie war jenseits von Gut und Böse“, gab diejenige Polizistin (30) an, die gebissen worden war und dadurch einen dicken Bluterguss erlitten hatte. Schließlich wurden die Ordnungshüter mit vereinten Kräften der Renitenten Herr und brachten sie zur Untersuchung ins Dachauer Krankenhaus.

Im Prozess brach die Angeklagte immer wieder in Tränen aus. Einmal musste die Sitzung gar unterbrochen werden. Sie entschuldigte sich in aller Form bei den beiden Polizistinnen und berichtete aus ihrem Leben. Sie leide an Depressionen und einer Borderline-Störung. Sie lebe nach abgebrochener Friseurausbildung von 450-Euro-Jobs. Eine Vollzeitbeschäftigung sei nicht möglich, weil sie sich als Alleinerziehende um ihre Tochter kümmern müsse. Sie kämpfe sich so durchs Leben, „aber es ist sehr, sehr schwer“, meinte die 26-Jährige, die mittlerweile unter gesetzlicher Betreuung steht. Während der Flucht, so sagte sie, „ging es mir psychisch nicht gut. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen“.

Amtsrichter bleibt knapp unter dem Antrag der Staatsanwältin

Trotz allen Verständnisses für die Situation der Angeklagten beantragte die Staatsanwältin eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung sowie einen 18-monatigen Führerscheinentzug. Der Verteidiger der jungen Mutter, Rechtsanwalt Joachim Schwarzenau, versuchte wenigstens das illegale Autorennen vom Tisch zu bekommen. Das Wegfahren seiner Mandantin sei nicht der „klassische Fall eines Autorennens“, argumentierte er, man müsse doch deren psychischen Zustand berücksichtigen.

Richter Christian Calame sah dies anders. Er verurteilte die 26-Jährige zu einem Jahr und zwei Monaten zur Bewährung wegen aller angeklagter Delikte und ordnete die Entziehung der Fahrerlaubnis für 16 Monate an. Es gebe den Tatbestand des Alleinrennens, wenn man wegfahre und versuche, die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Das gelte im besonderen Maße für Polizeifluchten. Und zur Verurteilten meinte er: „Was Sie getan haben, war mehr als brandgefährlich!“ Für die Polizisten und die anderen Verkehrsteilnehmer.

