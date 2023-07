Bestechungsversuche, Fast-Prügeleien und Nacktbaden: Ein Buch von Ex-Profi Jupp Bläser

„Jupp, erzähl doch mal...!“

Von Bestechungsversuchen, Fast-Prügeleien und Nacktbaden: Der in Dachauer Fußballerkreisen bestens bekannte Ex-Profi Jupp Bläser hat ein unterhaltsames Buch geschrieben.

Dachau – Bestechungsversuch in einem Autobahn-Rasthaus. Eine Fast-Prügelei mit einer Horde erboster und womöglich judokundiger japanischer Taxifahrer. Mannschaftliches Nacktbaden im Marmarameer. Und eine überdimensionale Schnupftabak-Lieferung, verschickt von einer deutschen Torwartlegende – im Leben eines Profifußballers ereignet sich wohl schon berufsbedingt Außergewöhnliches. Und das beschränkt sich nicht auf den grünen Rasen.

+ Parodie und Tritt in den Hintern – darüber können die Freunde Jupp Bläser (links) und Wolfgang Overath heute nur noch lachen. © Privat

Wie interessant, wie unterhaltsam und wie lustig ist es, wenn jemand derlei Anekdoten zum Besten gibt, der gut und anschaulich erzählen kann. Einer wie Jupp Bläser. Der in Dachauer Fußballerkreisen noch immer bestens bekannte Ex-Profi lässt nun nicht nur Freunde und Bekannte teilhaben am Erlebten, sondern alle Welt: Bläser hat ein Buch geschrieben.

Ex-Profi Jupp Bläser hat ein Buch geschrieben

Jupp Bläser, mittlerweile 70, zog nach seiner Profi-Karriere nach Dachau. Er wurde Spielertrainer beim TSV 1865 und später beim TSV Bergkirchen, für den ASV war er als Manager tätig. „Wenn wir später zusammengesessen sind, dann wollten die Jungs, dass ich die Geschichten von früher erzähle“, sagt Bläser. Und Jupp erzählte, höchst unterhaltsam und pointenreich. Dann die so oft gestellte Frage: Warum schreibst Du kein Buch?

+ Auf 200 Seiten gewährt Jupp Bläser interessante Blicke hinter die Kulissen des Profi-Fußballs. © Privat

Bläser wusste eher, warum er keines schreiben wollte: „Ich dachte mir: Das liest doch keine alte Sau!“ Doch im Laufe der Zeit freundete er sich mehr und mehr mit dem Gedanken an, sein Fußballerleben aufzuschreiben. Während Corona hatte er dann die nötige Zeit dazu. Auf 200 Seiten erzählt Bläser von den 60er, 70er und 80er Jahren. Bemerkenswert: Ums Formulieren kümmerte sich keineswegs ein Ghostwriter. Bläser: „Jedes Wort, das da drin steht, habe ich selber geschrieben!“ Und alles aus dem Kopf, Aufzeichnungen gab es ja nicht.

Das große Talent aus dem kleinen Ort Merzenich Josef Bläser, genannt Jupp, wurde am 11. Dezember 1952 in Merzenich bei Düren (Nordrhein-Westfalen) geboren. Nach der Schule begann er eine Malerlehre, nach deren Abschluss widmete er sich ganz dem Fußball.

Schon mit 15 spielte Bläser in der Merzenicher A-Jugend. Bläser wurde von Jupp Röhrig entdeckt, der damals die A-Jugend des in den 70er Jahren sehr erfolgreichen Bundesligisten 1. FC Köln trainierte. Bläser wurde 1971 Profi, spielte für Köln Bundesliga, DFB- und Europapokal, meist als Vorstopper. 1974 wechselte Bläser zum Zweitligisten Alemannia Aachen (Ablöse 200 000 Mark). Im Jahr 1978 nahm der Defensivexperte vor der Weltmeisterschaft in Argentinien sogar an einem Lehrgang der Nationalmannschaft teil – als Zweitligaspieler! 1979 ging es weiter zum Linzer ASK in die erste österreichische Liga. Jupp Bläser bestritt in seiner Profikarriere über 300 Spiele.

Er zog nach seiner Zeit in Österreich nach Dachau, arbeitete für einen Hersteller von Kopierern, war in der Stadt kurzfristig Wirt eines Pils-Pubs und hatte einen eigenen Copyshop.

Bläser war Spielertrainer beim TSV Dachau 1865 und beim TSV Bergkirchen sowie Manager beim ASV Dachau. Seit einigen Jahren lebt er mit seiner Frau Sabina in Deuerling bei Regensburg.

Hermann Schmidt, ein Bekannter von früher, gab Bläser den letzten Motivationsschub. Der Autor der Biografie „Der Spielmacher“ über den Kölner Mittelfeldstrategen und Weltmeister Wolfgang Overath – übrigens noch heute ein Freund Bläsers – sagte lapidar: „Fang einfach an!“

Witzige Anekdoten aus dem Leben eines Fußballprofis

Und Bläser fing an. „Manchmal habe ich mich in einen Flow geschrieben, saß vier, fünf Stunden da und schrieb“, berichtet Jupp Bläser über einen Schaffensprozess, der letztlich zweieinhalb Jahre andauerte. Natürlich ließ Bläser einen Lektor drüberschauen. Dessen Aussage: „Wenn das so gedruckt wird, brauchen wir fünf Anwälte, dann gibt es einen Prozess nach dem anderen!“

Dies ließ sich durch ein paar Dutzend Änderungen vermeiden. Das Buch mit dem Titel „Ich war dabei“ konnte verlegt werden. Bläser erzählt von guten und schlechten Trainern, von ihm gewogenen Funktionären und unangenehmen Spielerberatern, von traumhaften und völlig verkorksten Spielen und noch viel, viel mehr.

+ Im Abwehrzentrum eine Bank: Jupp Bläser (Nummer 4) in einem Spiel Aachen gegen Wuppertal. © Privat

Schon als A-Jugendlicher kam Bläser zu seinem Herzensverein 1. FC Köln. Er schaffte den Sprung ins Bundesligateam, spielte mit Granden des Geschäfts zusammen, neben Overath unter anderem mit Trickser und Torjäger Heinz Flohe und Torhüter Harald „Toni“ Schumacher. Als Vorstopper – heute würde man eher Manndecker sagen – legte Bläser Nationalstürmer wie Klaus Fischer und sogar den gefeierten Weltmeister und „Bomber der Nation“ Gerd Müller („der hat gegen mich kein Land gesehen“) an die Kette und holte – auf Anweisung von Kult-Trainer Hennes Weisweiler – mit Johan Cruyff („Was der draufhatte! Der war tatsächlich eine Klasse für sich“) den vermutlich besten niederländischen Fußballer aller Zeiten von den Beinen – mehrfach.

Bläser lebt in der Nähe von Regensburg, nach Dachau kommt er immer wieder mal, oft, um seinen Sohn Marco zu besuchen. Sein erst vor Kurzem erschienenes Buch hat er schon bei zwei Lesungen vorgestellt, eine in seinem Heimatort Merzenich, eine in Köln. Die Veranstaltungen waren volle Erfolge, sogar einige Ex-Profis von damals hörten zu, als Jupp Bläser eröffnete: „Ich war dabei!“

„Ich war dabei“ – Ein brisanter Tatsachenbericht aus der Welt des Fußballs – ist im Verlag Edition Steffan erschienen, ISBN: 978-3-923838-96-7; 19.90 Euro.