Deutsche und israelische Kampf-Jets fliegen Seite an Seite über Dachau – AKK: „Sehr persönlicher Moment“

Im Rahmen einer Militärübung sind Kampfjets der israelischen und deutschen Luftwaffe über Dachau geflogen. Im Anschluss legte eine Delegation Kränze nieder.

Im Rahmen einer Militärübung sind Kampfjets der israelischen und deutschen Luftwaffe über Dachau geflogen.

Anschließend legte eine Delegation Kränze nieder.

Mit dabei waren unter anderem Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und die Luftwaffen-Generäle Ingo Gerhartz und Amikam Norkin.

Dachau - Am Dachauer Himmel ist es am Vormittag (18.8) kurz etwas lauter geworden. Im Rahmen einer gemeinsamen Militärübung (wir berichteten) überflogen zwei F16-Jets und ein Lear-Jet der israelischen Luftwaffe sowie zwei Eurofighter der deutschen Luftwaffe die Große Kreisstadt.

An Bord des Führungsflugzeugs: Luftwaffen-Inspekteur Generalleutnant Ingo Gerhartz und sein israelischer Amtskollege Amikam Norkin. Die Formation war im nordrhein-westfälischen Nörvenich gestartet und überflog auf dem Weg zum Luftwaffenstützpunkt Lechfeld auch Dachau und Fürstenfeldbruck.

+ Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Gespräch mit Luftwaffen-Inspekteur Generalleutnant Ingo Gerhartz. © Luftwaffe

Später am Nachmittag besuchten die Militärs, angeführt von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Israels Botschafter Jeremy Issacharoff, die KZ-Gedenkstätte Dachau. Die Ministerin, die mit Issacharoff am Internationalen Mahnmal einen Kranz niederlegte, wies darauf hin, „dass in der israelischen Delegation auch Teilnehmer sind, die angehörige Vorfahren haben, die selbst in Dachau (...) waren“. Insofern sei dies „ein sehr persönlicher Moment“. Botschafter Issacharoff, würdige das gemeinsame Gedenken als „einzigartiges Ereignis“.

+ Die Luftwaffen-Generäle Ingo Gerhartz und Amikam Norkin legten Kränze in der jüdischen Gedenkstätte des früheren KZ nieder. © Luftwaffe

Auch die beiden Luftwaffen-Generäle Gerhartz und Norkin legten Kränze nieder, in der jüdischen Gedenkstätte des früheren KZ. Weitere Gäste der Gedenkzeremonie: OB Florian Hartmann, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), Charlotte Knobloch, sowie Staatskanzleichef Florian Herrmann.