Beeindruckende Premiere im Theater HochX: Neues Stück der Dachauer Regisseurin Karen Breece setzt sich mit Sexarbeit und Prostitution auseinander

Von: Nikola Obermeier

Geben dem Stück den Rahmen: Angela Aux, Lisa Marie Stojèev und Mara Widmann (v. l.). © Judith Buss

Die Dachauer Regisseurin Karen Breece beschäftigt sich in ihrem neuen Stück mit dem Thema Sexarbeit und Prostitution. Die Premierenbesucher waren berührt ‒ und vor allem tief beeindruckt.

Dachau/München – „Am Ende steht man wieder am Anfang.“ Dieser Satz stellt sich fast als wahr heraus. Denn all die Fragen, die die beiden Prostituierten in den Raum gerufen haben, bleiben unbeantwortet. Es gibt keine Lösung. Der Vorhang fällt.

Die Besucher: betroffen, nachdenklich, berührt, aufgewühlt. Genau das wollte die Dachauer Regisseurin Karen Breece erreichen. „Zum Nachdenken anregen“, über das Tabu-Thema Prostitution und Sexarbeit. Das besondere Stück „Love for sale“, eine Kombination aus Schauspiel und Gesprächsrunde, feierte am Samstag im Münchner Theater HochX eine großartige Premiere.

Prostitution hat viele Gesichter. Karen Breece lässt Protagonisten, Betroffene, Experten zu Wort kommen. Ein Musiker, Angela Aux, und zwei Schauspielerinnen, Lisa Marie Stojèev und Mara Widmann, geben dem Stück den Rahmen, rezitieren und stellen Fragen: zum Beispiel an Anna Schreiber, eine ehemalige Prostituierte. Freiwillige Prostitution ist ein Märchen, sagt sie. Und: „Prostitution ist mit Geld kaschierte Gewalt.“

Stefanie Klee, Sexualassistentin, sagt: „Sexualität hört nicht in einem gewissen Alter oder am Eingang eines Seniorenheims auf.“ Sie erzählt in einem Videoausschnitt über ihre Arbeit. Und fordert von der Politik, den Beruf der Sexarbeiter in die Normalität des Wirtschaftslebens zu holen – und somit mehr Wert und Achtung zu erfahren.

Vom Tonband sind zwei Prostituierte zu hören. Emma, Mitte 40, alleinerziehend, seit 20 Jahren im Geschäft: „Es wäre geil, wenn es ein anerkannter Beruf wäre, wenn man mit dem Beruf auch eine Wohnung und Krankenversicherung bekommen würde. Man ist schon stigmatisiert.“

Ein Freier wird zitiert: „Ich hab das Gefühl, dass die das gerne machen. Und freiwillig.“ Und wieder eine Nutte: „Falls du geglaubt hast, dass ich jemals Lust hatte, liegst du falsch.“ Sie spricht von herausgesaugter Selbstachtung, Erniedrigung, davon, „dass ich nichts mehr wert bin“.

Dr. Wolfgang Heide, Gynäkologe in Heidelberg, betreut und behandelt Prostituierte ehrenamtlich. „Zehn bis 15 Freier am Tag, die Frauen haben Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen.“ Prostitution sei würdelos, entwürdigend, eine Verletzung der Menschenrechte. Er fordert, alle nur möglichen gesetzlichen Regulierungen zur Anwendung kommen zu lassen, um die Frauen zu schützen.

Breece stellt Fragen wie: Wann beginnt die Ausbeutung?

Samuel Flach ist der letzte „Experte des Alltags“ auf der Bühne. Er sitzt im Rollstuhl, seit einem Unfall vor zehn Jahren. Er berichtet, dass er sich genauso wie andere nach Umarmungen, Berührungen sehnt. Sex mit einer Prostituierten? Einmal hat er eine angerufen und gefragt, ob es ein Problem für sie ist, dass er im Rollstuhl sitzt. War es nicht, sie kam. Dann wollte er nicht – ist nichts für ihn. Er wünschte sich eine Umarmung von jemandem aus dem Publikum und bekam sie. Großer Applaus.

Über drei Stunden werden die Zuschauer konfrontiert mit Fragen. Zum Beispiel: Was erzählt der Umgang mit Prostitution und Sexarbeit über uns und unsere Gesellschaft? Dazu ein Lied: „In den Puff gehen immer nur die anderen.“ Was bedeutet es, seinen Körper als Ware einzusetzen und zu verkaufen? Liefert uns die Betrachtung von Sexarbeit oder Prostitution weitere Erkenntnisse? Über Machtstrukturen? Was ist Sexarbeit und was Prostitution? Was bedeutet Selbstbestimmung, wann beginnt die Ausbeutung? Wann beginnt der Missbrauch?

Antworten darauf gibt es vordergründig nicht. „Wir müssen ehrlicher werden und mutiger, solche Themen anzusprechen“, sagt Karen Breece. Einen ersten Schritt dazu macht sie.

