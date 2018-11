Radfahrer fährt Frau um - eine Strafe bekommt er dafür nicht

Ein Radl-Raser hat im Juli am Karlsfelder See eine Seniorin umgefahren und schwer verletzt. Doch das Amtsgericht konnte ihn dafür nicht bestrafen. Denn: Auch die Seniorin hatte sich falsch verhalten.

Dachau/Karlsfeld –Der 7. Juli dieses Jahres war ein sonniger, heißer Tag, Adelheid M. und ihre Freundin Hilde F. (Namen geändert) starteten ihre tägliche Runde um den Karlsfelder See daher früher als sonst. Gegen 10 Uhr – die beiden Rentnerinnen gingen nebeneinander her – gelangten sie zu einem kleinen Wäldchen. „Eine ganz blöde Ecke, da macht der Weg so eine komische Kurve“, beschrieb es M. gegenüber dem Vorsitzenden Richter Christian Calame.

An die weiteren Details dieses verhängnisvollen Vormittags konnte sich die 78-Jährige im Zeugenstand jedoch leider nicht mehr erinnern. Nur so viel: „Plötzlich ist ein Gefährt dahergeschossen gekommen! Ich bin fürchterlich erschrocken. Und dann lag ich da.“ Ein „junger Mann auf einem Radl“ muss sie wohl umgefahren haben, sie habe Schmerzen verspürt, im Krankenhaus Dachau habe man zwei Rippenbrüche und eine Verletzung am Bein diagnostiziert.

Ihre Freundin Hilde F., 74 Jahre alt und wie M. in Karlsfeld wohnhaft, wusste da schon mehr zu berichten. Beide Damen seien von der Sonne geblendet gewesen, als ihnen der Radler entgegenkam. Der Radfahrer sei ausgewichen, Adelheid M. ebenfalls. „Und dann sind sie sich wieder begegnet, wie es halt oft so ist.“

War der Radfahrer am Karlsfelder See zu schnell unterwegs?

Richter Calame hakte nach, ließ sich von F. die Einzelheiten des verhängnisvollen Spaziergangs schildern. Und tatsächlich stellte sich der Unfall so heraus, wie ihn auch der Angeklagte, ein 60-jähriger Berufskraftfahrer, beschrieben hatte: Er sei den Damen – aus seiner Sicht – nach rechts ausgewichen. Und weil Adelheid M. falsch reagierte und – aus ihrer Sicht – nach links auswich, „ist sie mir direkt ins Radl gelaufen“. Wenn die Seniorin „normal weitergegangen wäre“, so der Angeklagte, „dann wäre gar nix passiert“.

Gericht und Staatsanwaltschaft sahen es genauso und stellten das Verfahren ein. Wobei die Staatsanwältin betonte, dass der Brummifahrer in ihren Augen dennoch nicht ganz unschuldig an dem Zusammenstoß gewesen war: Er sei einfach „zu schnell unterwegs gewesen.

Ein Zeuge schien diese Sicht der Dinge zu bestätigen. Er sei joggend neben seiner inlineskatenden und einen Kinderwagen schiebenden Frau hergelaufen, berichtete der 40-Jährige. Sie seien wenige Meter vor der Unfallstelle von dem Angeklagten überholt worden. Und dieser sei dabei „definitiv über 20 km/h gefahren“ und habe die folgende Kurve noch dazu angeschnitten.

Und trotzdem: Weil laut Calame nicht zu klären war, „wer die Hauptschuld an dem Unfall trägt“, ließ er den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Dachauer fallen. Den Radl-Raser verabschiedete er mit einem wohlgemeinten Ratschlag aus dem Gerichtssaal: „Fahren’s doch in Zukunft a bissl langsamer, vor allem, wenn viel los ist. Denn man weiß nie, wie die Anderen sich verhalten.“

