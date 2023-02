Karlsfelder lässt sich von der Reichsbürgerbewegung mitreißen

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Dachau statt (Symbolbild).

Versuchte Erpressung eines Gerichtsvollziehers

Ein Karlsfelder hat versucht, mit einem im Reichsbürger-Jargon verfassten Schreiben einen Gerichtsvollzieher zu erpressen.

Dass diese Aktion im April vergangenen Jahres eine „riesen Dummheit“ war, räumte der 44-Jährige nun vor dem Dachauer Amtsgericht ein. Und noch mehr. Mit „entwaffnender Ehrlichkeit“, wie Richter Stefan Lorenz es nannte, beteuerte der Angeklagte, dass er mitnichten etwas mit der Reichbürgerszene zu tun habe. Das Schreiben an den Gerichtsvollzieher zu schicken, sei also alles andere als wohlüberlegt gewesen. „Ich hab’ einfach nicht nachgedacht und hab’ mich mitreißen lassen von der Bewegung im Internet – ich hab einen Fehler gemacht!“

Das Konto des Angeklagten sollte gepfändet werden

Die Geschichte ist schnell erzählt, das Konto des Angeklagten sollte gepfändet werden, der Gerichtsvollzieher ließ ihm einen entsprechenden Bescheid zukommen. Der Angeklagte fischte sich ein fertig ausformuliertes Erpresser-Schreiben im Reichsbürgerjargon aus dem Internet und schickte es an den Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher, ein alter Hase im Geschäft, wie sich vor Gericht zeigte, erstattete Anzeige. Schnell zeigte der Karlsfelder Reue und rief den Gerichtsvollzieher an, um sich zu entschuldigen.

Diese Entschuldigung wiederholte er nun nochmal in der Verhandlung. „Das war eine blöde Sache und sie tut mir von Herzen leid!“ Richter Lorenz war erleichtert, dass sich der Angeklagte ganz klar von der Reichsbürgerszene distanzierte. „Ich bin sehr froh, dass sie von der der ersten Sekunde an gesagt haben, dass das Blödsinn ist und Sie dieses Gedankengut nicht teilen.“

Auch der Gerichtsvollzieher erklärte in der Sitzung, dass er die Entschuldigung unter diesen Umständen akzeptieren könne. „Ich hatte schon aggressivere Leute, die mit allem Möglichen gedroht haben, deswegen konnte ich nicht einschätzen, wie das Ganze zu deuten war.“

Da der Angeklagte allerdings in der Vergangenheit Verurteilungen gesammelt hat „wie ein Eichhörnchen“, wie der Richter es formulierte, verurteilte er ihn in diesem Fall zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Zudem muss der Karlsfelder 3000 Euro an die Brücke Dachau zahlen und trägt die Kosten des Verfahrens.

