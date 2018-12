Kein Bedürfnis nach neuem WC

Um die buchstäblichen Bedürfnisse der Bürger ging es zuletzt im Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Dachau - Die SPD-Fraktion hatte beantragt, im neuen Fondi-Park in Dachau-Ost eine öffentliche Toilette einzurichten.

Stadtrat Wolfgang Moll (parteilos) fand es „begrüßenswert, die Bedürfnisse der Bürger zu optimieren“. Angesichts der von der Verwaltung veranschlagten Kosten von über 350 000 Euro fand er die Pläne dann aber doch „etwas überehrgeizig“.

Denn, so fragte man sich im Gremium: Gäbe es denn in der Toilettenanlage eine derartige Frequenz, die diese Investition rechtfertigen würde? Zumal es ja am nahen Ernst-Reuter-Platz 1 für den angrenzenden Veranstaltungssaal des Adolf-Hölzel-Hauses ohnehin ein WC sowie im Bürgertreff sogar eine behindertengerechte Toilette gebe!

Die Verwaltung schlug daher vor, die Toilette am Ernst-Reuter-Platz künftig für eine öffentliche Nutzung zu widmen und das barrierefreie WC im Bürgertreff entsprechend zu beschildern. Der Ausschuss stimmte dem einstimmig zu.

Volker C. Koch (SPD) bedauerte es nicht, dass der Antrag seiner Fraktion am Ende nicht angenommen wurde. Vielmehr sei es absolut ausreichend und „sinnvoll, die vorhandenen Toiletten ordentlich zu beschildern“. Von deren Existenz nämlich „wüssten nur die wenigsten“.

Stefanie Zipfer