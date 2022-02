Landkreis Dachau: Kein Geld für die Familienpflege der Caritas

Von: Thomas Zimmerly

Der Jugendhilfeausschuss sagte Ja, doch der Kreisausschuss kassierte das Votum: Die Caritas bekommt kein Geld vom Landkreis Dachau für die Familienhilfe.

Dachau – Der Caritasverband hat für die von ihm im Landkreis angebotene Familienpflege einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro für das Jahr 2021 beantragt sowie weitere 10 000 Euro für das laufende Jahr. Nach einer heftigen Debatte hatte am Dienstag ein Änderungsantrag, der Caritas 5000 Euro zuzugestehen, den Jugendhilfeausschuss passiert. Nur drei Tage später kassierte der Kreisausschuss den Änderungsantrag – ohne großes Federlesen. Die Caritas bleibt nun außen vor.

Die Familienpflege unterstützt Familien, in denen die Mutter oder der Vater durch Krankheit oder andere Notsituationen ausfallen. Dabei handelt es sich primär um ein Angebot, das in der Regel von den Krankenkassen finanziert wird. „Allerdings sind die von den Krankenkassen erstatteten Leistungsentgelte nach Angaben des Caritasverbandes nicht kostendeckend, sodass eine dauerhafte Aufrechterhaltung des Angebotes nicht sicher sei“, so die Sitzungsvorlage der Verwaltung.

Zuschuss für Caritas Dachau ist freiwillige Leistung

Vor allem Landrat Stefan Löwl machte sich bereits im Jugendhilfeausschuss angesichts der angespannten Haushaltslage des Kreises in den Jahren 2022 fortfolgende für eine Ablehnung des Antrags stark: „Wenn wir alles, was nicht auskömmlich ist, bezahlen müssten, würde uns das Geld sehr schnell ausgehen“, so Löwl. Und weiter: „Mit Verlaub, da muss man sich an die Krankenkassen wenden, die das bezahlen müssen. Da können wir nicht als Ausfallbürge antreten.“ Zum Verständnis: Beim Zuschuss an die Caritas handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Kreises.

Unterstützung bekam der Landrat in der Sitzung vom stellvertretenden Sachgebietsleiter Jugendamt, Ingolf Baumgartner. Er ließ die Ausschussmitglieder wissen, dass es noch andere Organisationen gebe, die Familienhilfe anbieten würden. Eine Übernahme „auch auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung erscheint nicht sinnvoll“. Löwl wiederum nannte den Maschinenring als konkretes Beispiel, der ein „entsprechendes Angebot für landwirtschaftliche Familien“ mache. „Das Problem ist, die Krankenkassen zahlen anscheinend nicht auskömmlich. Die Frage ist: Soll der Landkreis das, was die Krankenkassen nicht zahlen, ausgleichen?“

Eine Mehrheit im Jugendhilfeausschuss meinte: ja. Zumindest in einem gewissen Rahmen, befanden mehrere Ausschussmitglieder wie Sylvia Neumeier (SPD) oder Ludwig Gasteiger (Grüne). Sie halten die Familienpflege der Caritas für ein wichtiges Angebot. Eine derartige Unterstützung für kranke Eltern gebe es im Landkreis immer weniger, daher solle die Caritas Geld hierfür bekommen. Gasteiger hatte deshalb den Änderungsantrag dahingehend, dass der Kreis 5000 Euro übernehmen soll. Dieser Antrag wurde mit 8 zu 6 Stimmen angenommen.

Kreisausschuss Dachau kassiert Beschluss zur Caritas-Familienhilfe

Drei Tage später jedoch die Kehrtwende. Der endgültig entscheidende Kreisausschuss kassierte den Änderungsbeschluss. Das 15-köpfige Gremium beschloss mit den Stimmen von CSU, FW, AfD sowie des Landrates (CSU), dass die Caritas keine Unterstützung erfahren soll. Nur die drei Kreisräte der Grünen sowie die beiden SPD-Mitglieder billigten das Votum des Jugendhilfeausschusses.

Emmi Westermeier (CSU) fasste noch einmal zusammen: Die Familienpflege sei eine ganz wichtige Sache. Aber der Landkreis sei nun mal nicht zuständig. „Wir haben andere Aufgaben“, so Westermeier.