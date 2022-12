Kein Hals-, aber Beinbruch: Zahlreiche Stürze wegen Glätte

Teilen

Straßen und Gehwege wurden aufgrund des Eisregens zu spiegelglatten Rutschbahnen. © hab

Der Eisregen hat auch im Landkreis Dachau dafür gesorgt, dass Straßen und Gehwege binnen kurzer Zeit zu spiegelglatten Rutschbahnen wurden.

Landkreis - Die Einsätze auf den Straßen wegen Glatteis haben sich für die Polizei bis zum frühen Abend in Grenzen gehalten, wie Polizeioberkommissar Matthias Kammerer mitteilte. Lediglich einige kleinere Unfälle mit Blechschaden seien auf die Straßenverhältnisse zurückzuführen. Im Helios Amper-Klinikum Dachau galt es allerdings, zahlreiche gestürzte Personen zu behandeln. Alexander von Freyburg, leitender Oberarzt der Nothilfe, erklärte am Mittwochnachmittag auf Nachfrage: „Wir bemerken in der Notaufnahme das Glatteis! In den letzten vier Stunden kamen rund ein halbes Dutzend verunfallte Patienten, die wegen des Glatteis zu Schaden gekommen sind.“ Er und seine Kollegen stellten bei den Gestürzten vor allem „Radius-, Sprunggelenks- und Schenkelhalsfrakturen“ fest, so von Freyburg. Foto: hab

„Wir bemerken in der zentralen Notaufnahme das Glatteis! In den letzten vier Stunden kamen rund ein halbes Dutzend verunfallte Patienten, die wegen des Glatteis zu Schaden gekommen sind.“ Er und seine Kollegen im Krankenhaus stellten bei den Gestürzten vor allem „Radius-, Sprunggelenks- und Schenkelhalsfrakturen“ fest, so von Freyburg. Foto: mik