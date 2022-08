Keine Angst vor Tablets

Dachau – Der Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ des bayerischen Kultusministeriums findet aktuell auch an der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau statt. Hier gewinnt vor allem die 1:1-Ausstattung der Schüler mit Tablets oder Notebooks zunehmend an Bedeutung. Das bedeutet: Jeder Lernende verfügt über ein persönliches Endgerät, das prinzipiell jederzeit eingesetzt werden kann – aber nicht eingesetzt werden muss. Denn mobile digitale Endgeräte sollen künftig zur selbstverständlichen persönlichen Ausstattung eines jeden Schülers gehören – zur Nutzung im Klassenzimmer wie auch bei den Hausaufgaben.

Der Umgang mit dem Computer soll zur Selbstverständlichkeit werden © Joacy Souza / IMAGO

Für Susanne Henke aus dem Medienteam an der Realschule Dachau kommt nach einer kurzen Testphase nur ein elternfinanziertes 1:1-Modell infrage: „Ein eigenes Gerät wird sehr viel mehr wertgeschätzt.“ Während die Schüler von dem neuen Konzept begeistert sind, haben die Eltern noch Bedenken. Einige befürchten, dass ihre Sprösslinge die Tablets unkontrolliert nutzen und dass sich die Restriktionen in der Schulnutzung auf die Funktionalität des Gerätes auswirken.

Henke allerdings beruhigt: „Das Gerät wird zwar in der Schule unter voreingestellten Schulmodus-Bedingungen eingesetzt. Zu Hause im eigenen WLAN steht aber ein voll konfiguriertes Gerät zur Verfügung.“ In eigens für die Eltern konzipierten Workshops inklusive detaillierter Geräteschulung beantwortet die Schule zudem die oft gestellten Fragen und begegnet den Ängsten der Eltern.

Die Lehrer wiederum werden vor dem Einsatz der Geräte in der Klasse von zertifizierten Trainern an den neuen Tablets umfassend geschult. So können sie die Möglichkeiten des iPads vollumfänglich ausschöpfen. Die Erfahrung zeigt, dass sich weniger digitalaffine Lehrer bei der Handhabung der iPads scher tun. Wie hatte es doch Angelika Rogg, die ehemalige Schulleiterin an der Realschule, bei einem Besuch des Kreistags an ihrer Schule (wir haben berichtet) formuliert: „Es gibt immer noch Kollegen, die von der Kreide träumen.“

Professionelle Schulungen können diese Berührungsängste auffangen. „Das Arbeiten mit dem iPad hat den Zusammenhalt und den Austausch im Kollegium gestärkt“, sagt Nadine Gleissner, Lehrerin an der Realschule.