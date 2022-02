Keine Terrasse wegen gefällter Eiche

Die Terrasse des Café Wörmann an der Ecke Augsburger/Brucker Straße wird heuer wohl leer bleiben. © ps

Wegen einer gefällten Eiche ist der Umbau der Terrasse des Café Wörmann am Fuße der Altstadt gestoppt worden. Die Stadt verlangt die Ersatzpflanzung einer Eiche von neun Metern Höhe, doch das ist der Bäckereichefin und dem Hauseigentümer zu groß. Jetzt geht die Sache vor Gericht.

Dachau – Sobald es im Frühjahr wärmer wird, werden die Dachauer wieder auf Café-Terrassen und Freischankflächen sitzen. Leer bleiben muss es womöglich erneut beim Café Wörmann, wo in der Altstadt neben der kleinen Filiale am Eck der Brucker Straße schon seit vorigem Sommer anstelle von Tischen und Stühlen ein Bauzaun steht.

Dort wollte Chefin Regina Wörmann das zuvor „dunkle Eck“ einladend und schön gestalten, einen Dielenboden verlegen lassen, „damit es sauber und ordentlich ausschaut“. Kurz gesagt, eine kleine, freundliche Café-Terrasse sollte entstehen. Doch die Stadt hat die Arbeiten schon im vergangenen Juni einstellen lassen und fordert den Rückbau, berichtet Wörmann.

Mit der Bewirtung im Freien hat dieses Veto nichts zu tun. Eine Außenbestuhlung mit drei Tischen ist für das Café, das die Wörmanns dort in ihrer Bäckereifiliale betreiben, seit 2019 genehmigt, berichtet die Chefin. Auslöser ist vielmehr eine alte Eiche, die direkt am Haus stand. Die hat der Hauseigentümer im vorigen Winter gefällt. Das Problem: Der Baum stand zwar auf seinem Privatgrundstück. Nachdem es in Dachau keine Baumschutzverordnung gibt, wäre die Fällung damit zulässig. Eigentlich.

Denn tatsächlich wurde das Haus 1993 aufgenommen in einen Bebauungsplan, und die uralte Eiche hat man in diesem Regelwerk explizit gekennzeichnet „als Baum, dessen Erhalt im öffentlichen Interesse ist“, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold auf Nachfrage der Heimatzeitung erläutert. Ohne Genehmigung dürfe so ein Baum nicht gefällt werden. Vielmehr gelte es in so einem Fall für den Baumbesitzer, „Kontakt zu suchen mit der Stadt, um zu klären, was man macht“.

Tatsächlich sei ihm am Erhalt der Eiche viel gelegen gewesen, erklärt der Hausbesitzer, dem das Anwesen seit elf Jahren gehört. Die alte Eiche habe er jährlich zuschneiden lassen, „ich habe mir echt viel Mühe gegeben für diesen Baum“. Doch trotz der Pflegemaßnahmen habe es stets Probleme gegeben mit herabfallenden Ästen. „Da kamen Schreiben von Anwohnern, die beinahe von einem Ast getroffen worden wären, ein Fahrrad wurde beschädigt, Nachbarn beklagten, dass Zweige auf ihre abgestellten Fahrzeuge fallen.“ Sorge habe er gehabt, „dass ich meine Sorgfaltspflicht verletze“. Dass tatsächlich einmal jemand zu Schaden komme. Also sollte die Eiche erneut stark gestutzt werden, „wir haben versucht, den Baum zu retten mit Beschnitt“. Bei den Arbeiten habe sich dann in einer Astgabel ein großes, 40 Zentimeter tiefes Loch und tiefgreifend verfaultes Holz gezeigt. Da habe man den Baum gefällt.

Ganz anders beurteilen die Experten der Stadtgärtnerei offenbar die Sache. „Dass der Baum noch gesund war, konnte man sehen, als er gefällt war“, sagt Bauamtsleiter Reinhold. Die Stadt fordert deshalb jetzt eine Ersatzpflanzung. Und zwar nicht irgendein Grün, sondern eine sieben bis neun Meter hohe Eiche soll wieder eingesetzt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, muss auch die Terrassen-Baustelle ruhen. Denn Baum und Außensitzfläche würden sich die kleine Fläche teilen.

Ein neuer Baum soll dort auf alle Fälle wieder gepflanzt werden, das sei selbstverständlich, betont auch der Hausbesitzer. Aber doch einer, „der von der Größe passt“. Auch für Bäckerei-Chefin Wörmann stand das nie in Frage. Ihre geplante Café-Terrasse hatte sie um eine künftige Bauminsel herum geplant. Doch eine Neun-Meter-Eiche, wie sie die Stadt fordert, würde auf der nur 34 Quadratmeter großen Freifläche, die zudem permanent im Schatten liegt, gar nicht wachsen, ist der Hauseigentümer überzeugt. Ein Gutachten bestätige dies.

Ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Ein Vor-Ort-Termin, den sie im November endlich erwirken konnte, habe keine Lösung ergeben, berichtet Wörmann. Fragen rund um die Terrassen-Erneuerung seien geklärt worden, doch die Ersatzpflanzung blieb strittig. Bäckereichefin und Hauseigentümer beklagen, dass die Stadt so wenig gesprächsbereit sei. Und nicht offen für eine einvernehmliche Lösung.

Doch ein Entgegenkommen hält man im Dachauer Rathaus nicht für angebracht. Aus einer widerrechtlichen Handlung, so Bauamtsleiter Reinhold, solle keiner einen Vorteil ziehen. Einzig wenn es sich als fachlich unmöglich herausstellen sollte, eine Eiche dort einzusetzen, würde die Stadt von ihrer Vorgabe abrücken. Die Sache liegt jetzt bei Gericht. Bis es zur Verhandlung kommt, könnte ein Jahr vergehen, hat Regina Wörmann erfahren. Solange geht auch mit der Café-Terrasse nichts weiter. „Wir sind der Prellbock.“