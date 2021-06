„Keiner macht alles richtig“

Dachauer Reaktionen auf Empfehlung einer Münchner Expertenkommission, Ludwig-Thoma-Straße umzubenennen

Dachau – Die Diskussion über Ludwig Thoma, speziell die letzten Monate seines Lebens, ist grundsätzlich nicht neu. „Das kommt ja immer mal wieder“, findet Peter Heller vom Dachauer Verein „Runder Tisch gegen Rassismus“.

Heller und seine Mitstreiter kämpfen seit Jahren überparteilich gegen jede Art von Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Da ist klar, dass ihnen das, was der als Volksschriftsteller verehrte Thoma am Ende seines Lebens publizierte, nicht gefällt. „Das war antisemitische Hetze, nichts anderes“, fasst es Heller zusammen. Dennoch sieht er den Vorschlag einer Münchner Expertenkommission, den Namen Thoma deswegen von Straßenschildern zu streichen, kritisch: „Damit wäre es doch nicht getan.“ Im Dachauer Straßenverzeichnis gebe es viele weitere Personen, etwa Bürgermeister Hans Zauner, die – in unterschiedlicher Ausprägung – belastende Äußerungen, Denkweisen oder Handlungen an den Tag gelegt hätten. Grundsätzlich, so Heller, müsse man diese, wie auch alle anderen Menschen, in ihrer Gesamtheit sehen; und Ludwig Thoma sei dabei eben auch eine „Medaille mit zwei Seiten“ gewesen.

+ Das Thema Thoma wird „alle paar Jahre wieder andiskutiert, aber bisher immer ohne Ergebnis“: Dachaus OB Florian Hartmann. © Archiv

So sieht es auch Sören Schneider, Kulturreferent im Stadtrat. Er wünscht sich in der Thoma-Frage eine differenzierte Betrachtung und – vor allem – einen Dialog. Maßnahmen wie eine Straßenumbenennung „muss man in Kontakt mit den Bürgern besprechen. Das kann man nicht von oben herab verordnen“, findet er. Zumal in Dachau ja wesentlich mehr betroffen wäre als eine Straße: Es gibt die Thomawiese, das Thomahaus, die Thomaschule, in der jedoch nur noch die Vhs firmiert, sowie die Ludwig-Thoma-Gemeinde. Als Stadtrat, sagt Schneider, würde er sich keiner Diskussion über eine Umbenennung verschließen, „aber wir müssen mit einer Diskussion beginnen, nicht mit einer Verordnung“!

+ „Wir betreiben keine Heldenverehrung, wir wissen, was am Schluss war“: Eduard Hörl, Vorsitzender der Thomagemeinde. © Archiv

Eduard Hörl, Vorsitzender der Thomagemeinde, will nicht diskutieren. Er gibt zu, dass Thoma in seinen letzten Lebensjahren sicher „nicht alles richtig gemacht hat. Aber das macht keiner“. Die Thomagemeinde als Verein wolle daher weiterhin Thomas Namen tragen und sein Werk als „anerkannter und sehr erfolgreicher Schriftsteller“ pflegen. „Wir betreiben keine Heldenverehrung, wir wissen, was am Schluss war“, betont Hörl, aber man müsse auch die Epoche und die Umstände sehen, in denen Thomas Hetzschriften entstanden. Und in der Summe stehe für ihn daher fest: „Wir sind entschieden gegen eine Umbenennung!“

Oberbürgermeister Florian Hartmann sieht in Thoma ebenfalls zwei Personen: den Schriftsteller, der die Menschen so unerreicht satirisch-komisch beschreiben konnte; und dann den Antisemiten Thoma. Gerade letzterer werde „alle paar Jahre wieder andiskutiert, aber bisher immer ohne Ergebnis“. Das Dachauer Kulturamt werde sich nun bei den Kollegen in München einmal auf den aktuellen Stand bringen und vor allem die ausführliche Argumentation der Expertenkommission mitteilen lassen. Dann, so Hartmann, „schauen wir, wie es weitergeht“.

Beim „Runden Tisch gegen Rassismus“ ist man schon ein bisschen weiter. Eine jüngst gegründete Arbeitsgruppe nimmt derzeit Dachauer Straßen und deren Namensgeber als Ganzes unter die Lupe und will kommendes Jahr erste Ergebnisse präsentieren. Peter Heller zufolge wird dabei nicht nur bei der Person Ludwig Thoma genau geschaut: Was war problematisch, was war Zeitgeist? Gerade in Dachau sei es nämlich wichtig, das Thema gründlich anzugehen. Denn auch wenn manches einfach klinge: „Einfach“, so Heller, „ist es nie“.

Stefanie Zipfer