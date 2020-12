Für die Kette der helfenden Hände: „Chaoscityriders“ holen alten Baum gegen Spende ab

Die „Chaoscityriders“ tun wieder Gutes: Gegen eine Spende zugunsten der Kette der Helfenden Hände holen sie nach Weihnachten alte Christbäume ab und entsorgen sie.

Dachau – Die meisten lieben es, sich einen Christbaum auszusuchen, aufzustellen und zu schmücken. Ist der weihnachtliche Zauber jedoch vorüber, muss man den Baum auch wieder loswerden – was vielen weniger Freude bereitet. Für die Dachauer gibt es heuer eine einfache und bequeme Lösung, mit der man auch noch Gutes tut: Die vier Dachauer Michael und Tobias Pietzonka, Benjamin Markovic und Bernard Zeidler, auch „Chaoscityriders“ genannt, werden im neuen Jahr Christbäume in Dachau für einen guten Zweck abholen.

Die Jungs, die sich gerne ehrenamtlich engagieren und schon viele Spendengelder für wohltätige Zwecke sammelten, packen wieder an. Die abgeschmückten Bäume holen die Vier mit ihrem großen, blau-schwarzen VW-Bus am 8. und 9. Januar zwischen 10 und 14 Uhr gegen eine freiwillige Spende direkt bei den Dachauern zu Hause ab. „Gerade in der jetzigen Corona-Zeit möchten wir vermeiden, dass die Dachauer unnötig ihr Dahoam verlassen“, sagen die Chaoscityriders. Selbstverständlich werden bei der Abholung die Hygieneregeln eingehalten, versichern sie.

Die alten Bäume werden zu einem Dachauer Wertstoffhof gebracht. Die Spenden der Christbaum-Abholaktion gehen an die Kette der helfenden Hände, der Hilfsaktion der Heimatzeitung. Es werden ausschließlich Familien, Kinder und Senioren in Not aus Stadt und Landkreis Dachau unterstützt.

Die Bestellungen

können ab sofort online auf www.chaoscityriders.de oder telefonisch unter 01 76/63 06 50 39 ab Montag, 28. Dezember, von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr abgegeben werden.