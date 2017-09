Der Kettensägenkünstler

Vor drei Jahren hat er den Pinsel gegen die Motorsäge eingetauscht. Marian Wiesner aus Ramelsbach schafft damit Kunstwerke. Er kann gut davon leben. Und: Wind und Wetter können ihn nicht davon abhalten.

Ramelsbach– Marian Wiesner schmeißt die Motorsäge an. Der Himmel an diesem Nachmittag ist duster, seit Stunden regnet es. Den 29-jährigen Künstler hält das nicht von der Arbeit auf dem Holzplatz nahe seines Ateliers in Ramelsbach ab. Wiesner trägt eine Schnittschutzhose, eine Jacke in rot und neongelb – und einen grauen Trachtenhut.

Er muss in die Hocke gehen, um dem rund drei Meter langen Holzstück Herr zu werden: Mit einer roten Kreide zeichnet er das Gesicht an. „Da könnte die Nase sein und da die Augen“, sagt er und malt die Konturen ins Holz. Aus dem Baumstamm mit rund 30 Zentimetern Durchmesser sollen Figuren für den Pausenhof einer Grundschule werden. „Wo die Kinder vielleicht auch raufkraxeln können.“ Dann greift Wiesner wieder zur Kettensäge.

+ Mit viel Muskelkraft stemmt sich der freischaffende Künstler gegen das Holz, aus dem ein Männchen für den Pausenhof einer Grundschule werden soll. © ans

Die Holzspäne fliegen ihm ins Gesicht und landen auf seiner nassen Hose. Er muss aufpassen, dass er nicht abrutscht, denn auch das Holz ist klitschnass. Er stemmt sich gegen das Holz, kneift die Augen zusammen und bedient die Motorsäge wie ein Schnitzmesser. Etwa eine halbe Stunde lang feilt er an seinem Kunstwerk, bis die Nase rund und das Kinn des „Mandals“ kantig wird. Aber es regnet zu stark. Wiesner ist Perfektionist, will nicht zu viel vom Holz wegschneiden und das Kunstwerk versauen. Für heute hat er genug, mit dem Jeep und der Motorsäge im Kofferraum geht es zurück nach Hause, wo auch seine Werkstatt ist.

Vor rund drei Jahren hat der hauptberufliche Künstler den Pinsel gegen die Kettensäge eingetauscht – und sich das Schnitzen selbst beigebracht. Wiesner ist ein Allrounder und ein Naturfreund. Seine Holzküche hat er selbst entworfen und gebaut, die Kaffeebohnen mahlt er mit Omas Mühle: „Ich find es gut, wenn man viel selber machen kann.“ In seinem Garten wohnt ein Bienenvolk, den Honig verkauft er.

Nach dem Abitur hat er eine Ausbildung zum Gemüsegärtner gemacht, dann war er Wildnispädagoge und hat Kindern das Schießen mit Pfeil und Bogen und Feuer machen auf seinem Holzplatz gezeigt. Einige Jahre hat er auch Kunstunterricht gegeben. Aber dann hat er gemerkt: Er will zur Kunst, er will nur noch freischaffender Künstler sein. Ein mutiger Schritt: „Aber dann hat die Kunstrichtung erst angefangen, richtig gut zu werden.“

Er überlegt nicht lange, bevor er etwas ausprobiert. Er macht es einfach. Abnehmer für seine Kunst findet er erst später. Seit ein paar Monaten spinnt Marian Wiesner Flachs, den er auf seinem Holzplatz angebaut hat. Damit aus dem Flachs eine Leinwand oder ein Leinen wird, braucht es viel Vorarbeit: Die grüne Faser, ein bisschen dicker als Heu, muss „gehechelt“, also gereinigt werden, die kleinen Holzkerne darin verschwinden dabei. Am Spinnrad verbindet Wiesner die Fasern.

+ In seinem Atelier schnitzt er Holzbeine und spinnt Flachs. Was daraus wird, weiß er noch nicht. © ans

Derzeit bekommt er dabei Hilfe in seinem Atelier von einer Freundin, Freija Woitke, 16, aus Petershausen. Denn das Leben als alleinschaffender Künstler kann mühsam sein, zusammen sind sie produktiver, sagt er: „Außerdem macht es zu zweit viel mehr Spaß.“ Was aus dem gesponnen Flachs wird, weiß der Künstler noch nicht: „Mal schau’n – vielleicht wird’s auch an Papst sei’ Unterhos’n“, sagt Wiesner und lacht.

In dem Atelier läuft klassische Musik, ein einsames Holzbein steht herum. Das war einmal ein alter Apfelbaum. Auch da wusste Wiesner erst nicht, was er aus dem Holz machen sollte. „Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, des werd a Hax.“