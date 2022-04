Kinder aus dem Landkreis basteln für die Ukraine

Sie bastelten, verkauften – und nahmen 1500 Euro ein: Lutz Riedlberger, Bruno Wörz, Max und Maria Schlederer, Anna Popfinger, Sophie Wildgruber, Lilo Riedlberger, Hannah Wildgruber und Franzi Wörz (v.l.). © riedlberger

Landkreis – Einige Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis haben für die Ukraine gebastelt, gemeinsam den Verkauf organisiert und so insgesamt 1500 Euro eingenommen. Das Geld spendeten sie nun an die Ärzte ohne Grenzen und an „Indersdorf hilft“.

„Täglich hören wir alle von den schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine. Immer mehr Menschen müssen fliehen, und für die Zurückgebliebenen entsteht ein immer größer werdendes Leid. Hannah und Sophie Wildgruber (14), Anna Popfinger (13) und Maria Schlederer (14) schildern, wie sie auf die Idee kamen, zu helfen. „Es fehlt an allem, sogar an den einfachsten Dingen wie Strom und Wasser. Man fühlt sich überwältigt und machtlos, doch das wollten wir ändern.“ So entstand die Idee, selbst gemachte Armbänder aus Nylon-Schnüren zu verkaufen.

Die Jugendlichen nutzten ihre Kontakte, unter anderem über den Nachrichten-Dienst WhatsApp: „Über eine Veröffentlichung im Status erreichten uns schnell viele Aufträge. Ab jetzt hieß es: in jeder freien Minute Armbänder knüpfen.“ Franziska Wörz machte es möglich, die Armbänder auch in ihrem Laden „Fancy Fränzi“ in Indersdorf zu verkaufen.

Bruno Wörz und Lutz Riedlberger färbten Kerzen, unter anderem in den Farben der ukrainischen Flagge, ein. Das Angebot wurde durch Lavendelkissen von Lilo Riedlberger erweitert. So kamen im Laden und durch Bestellungen über WhatsApp rund 600 Euro zusammen.

„Doch wir wollten noch nicht aufhören und begeisterten uns für die Idee, am Marktsonntag in Indersdorf einen Stand zu eröffnen“, berichten Hannah, Sophie, Anna und Maria. Sie verkauften zusätzlich Muffins und Kekse sowie Friedensgirlanden. Franziska Wörz, Heike Nixdorf, Mila Kreitmair, Lilo Riedlberger und Clara Petz unterstützten beim Verkauf. Und auch die spontane Idee, mit einem improvisierten Bauchladen weiter oben am Marktplatz Werbung für unseren Stand zu machen, zeigte Wirkung: „Uns ist es gelungen, weitere 700 Euro Spenden zu sammeln!“, berichten die Jugendlichen stolz. Weitere 200 Euro kamen hinzu, die Max Schlederer (12) an seinem Geburtstag gesammelt hat.

Die Kinder und Jugendlichen bedanken sich bei allen, die geholfen haben – und natürlich bei jedem, der die Aktion mit einer Spende unterstützt hat. „Letztendlich konnten wir stolze 1500 Euro an Ärzte ohne Grenzen und „Indersdorf hilft“ überweisen!“

Wer die Spendenaktion unterstützen will, kann bei Fancy Fränzi die Produkte weiterhin kaufen. 100 Prozent des Kaufpreises werden gespendet.

dn