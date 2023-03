Schulkinder fahren in Zukunft mehr mit dem ÖPNV

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Rein in den Bus: Einige Grund- und Mittelschüler sollen zukünftig in Stadtwerke-Fahrzeugen befördert werden. © Thomas Plettenberg

Die Stadt wird ab kommendem Schuljahr ihre Schülerbeförderung umstellen. Einige Kinder müssen nun den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, um zu ihren Grund- oder Mittelschulen zu kommen. Die Stadt spart sich damit Geld – und rechnet gleichzeitig mit einer wachsenden Zahl an „Elterntaxis“.

Dachau – Die gute Nachricht vorneweg: „Die Schulen in unserer Stadt sind richtig verortet, sie sind an der richtigen Stelle!“ Denn, so Oberbürgermeister Florian Hartmann am Mittwoch im Familien- und Sozialausschuss: Die gesetzlich vorgeschriebene Schulbeförderungspflicht betrifft in Dachau nur sehr wenige Kinder. Die allermeisten, so Hartmann, hätten damit einen Schulweg, der nach dem Gesetz weder besonders beschwerlich, noch besonders gefährlich ist. Oder anders formuliert: Das Gros der Dachauer Grund- und Mittelschüler kommt bequem mit dem Radl oder zu Fuß zur Schule.

Für den kleinen Teil der Dachauer Kinder, für den die Stadt beförderungspflichtig ist, wird nun seit Monaten um eine neue Regelung gerungen. Wie berichtet, will die Stadt Geld sparen, indem sie für die beförderungspflichtigen Kinder kein privates Schulbusunternehmen mehr beauftragt, sondern diese Kinder den städtischen Busverkehr nutzen lässt.

Schulkinder fahren in Zukunft mehr mit dem ÖPNV

Bereits im Januar hatte der Ausschuss über das Thema beraten. Auch die Frage, mit welcher Antriebstechnik die Busse fahren sollten – das Bündnis für Dachau fordert den Einsatz von E-Bussen – wurde besprochen. Die CSU hatte von Anfang an klar gemacht: Für Grundschüler ist es zu gefährlich, mit dem ÖPNV zu fahren!

Bei der jüngsten Sitzung lieferte Schulamtsleiter Markus Haberl nun die neuesten Untersuchungsergebnisse zur Gefährlichkeit, die eine Umstellung vom Bus zum ÖPNV mit sich bringen würde. In der Dämmerung waren der städtische Verkehrssicherheitsbeauftragte sowie ein Vertreter der Polizei die Wege abgegangen, die Kinder zu den betreffenden Bushaltestellen gehen müssten.

Für Kinder an der Klosterschule gibt es weiterhin einen Schulbus

Fazit: Für die Buskinder, die an die Klosterschule müssen, ist die MVV-Nutzung zu gefährlich. Die Kinder müssten die Staatsstraße 2047 überqueren, was im morgendlichen Kolonnenverkehr in Richtung Dachau nicht zumutbar ist. Laut Polizei sei selbst der Einsatz eines Schulweghelfers – der ohnehin erst einmal gefunden werden müsste – nach den einschlägigen Richtlinien des Innenministeriums verboten. Ein Vorrang für querende Fußgänger sei außerorts an Straßen, auf denen mit Tempo 100 gefahren wird, schlicht nicht gegeben. Die Beförderung zur Klosterschule, darin war sich der Ausschuss daher einig, soll also auch weiter an ein privates Busunternehmen vergeben werden.

Zumindest kleine Änderungen ergeben sich nach dem Vorschlag der Verwaltung, dem bis auf die vier CSU-Stadträte der Rest des Ausschusses zustimmte, aber für die anderen Dachauer Schulen. So sollen etwa die drei Kinder, die die Grundschule Augustenfeld besuchen und weiterhin einen Beförderungsanspruch haben, künftig mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden. Gleiches gilt für zehn Kinder der Grundschule an der Anton-Günther-Straße. Im Fall der Grundschule an der Eduard-Ziegler-Straße soll indes „im Einzelfall entschieden“ werden, wie es in der Verwaltungsvorlage hieß. Allerdings ist dieser Fall ohnehin rein theoretisch, denn aktuell müssen dort noch gar keine Kinder befördert werden. „Der Beschluss geht also in die Zukunft“, so Amtsleiter Markus Haberl.

Mehr Schüler sollen ÖPNV nutzen

An der Mittelschule an der Eduard-Ziegler-Straße werden aktuell 15 Kinder mit dem privaten Schulbusunternehmen befördert, 27 nutzen zudem bereits den ÖPNV. Die Planung für das kommende Schuljahr sieht nun dergestalt aus, dass die 15 Schulkinder zu Unterrichtsbeginn mit einem Schulbus fahren, zum Unterrichtsende aber gemeinsam mit 27 anderen Kindern den ÖPNV nutzen.

In Summe bedeutet dies: In Zukunft werden 13 Kinder mehr als bislang vollumfänglich auf den öffentlichen Busverkehr umsteigen, in 15 Fällen werden die Kinder zumindest teilweise auf den öffentlichen Personennahverkehr wechseln. Damit, so Amtsleiter Haberl, entspreche die Stadt im übrigen auch der Schülerbeförderungsverordnung, die besage, dass der Personennahverkehr „vorrangig“ zu nutzen ist. Vom Einsatz von E-Bussen für den Schülertransport rückte der Ausschuss aber ab: Bei „so geringen zusätzlichen Verkehren“ sei der Ersatz eines funktionierenden Busses mit Verbrennungsmotor „eher nicht ökologisch“.

Fuß-Bus sei besser als Eltern-Taxis

Dass der Umstieg auf die Stadtbusse eine „Veränderung“ für die Kinder, vor allem die Grundschüler, sei, war den Stadträten klar. „Idealerweise“, so SPD-Stadträtin Anke Drexler, würden Eltern aber ihre Kinder auf den neuen Schulweg vorbereiten. Manche Eltern, das war aber ebenfalls klar, gehen beim Thema Schulweg auf Nummer sicher. Die Rechnung der Verwaltung: Wenn alle 13 Grundschüler, die nun nicht mehr befördert werden, durch ihre Eltern mit dem Auto zur Schule gefahren und geholt werden, löst dies 26 Fahrten mehr im Stadtgebiet aus. Vielleicht, so die Hoffnung, lassen sich aber zumindest langfristig manche dieser „Elterntaxis“ zu einem „Fuß-Bus“, also einer Kinderfußgängergruppe unter Führung eines Elternteils, umfunktionieren.