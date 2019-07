Wo die Großen auf die Kleinen achten

Auf 25 Jahre konnte das Montessori-Kinderhaus in Dachau am Sonntag zurückblicken. Hier stehen die Kinder und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt – und auch die Eltern packen mit an.

Dachau – Am Morgen hatte es noch kräftig geregnet, doch als sich die Spielwiese des Montessori-Kinderhauses mit Eltern, Erzieherinnen und natürlich den Kindern füllt, da lacht mehr und mehr die Sonne vom Himmel. Auf langen Holzbänken sitzen die Kinder und tragen T-Shirts mit den Farben ihrer Gruppe: himmelblau und moosgrün sind die beiden regulären Gruppen mit je 25 Kindern, die „Krippenkinder“ unter drei Jahren tragen sonnengelb. Und die ganz Kleinen, die nur tageweise in der Eltern-Kind-Gruppe dabei sind, haben die rosenroten Shirts an.

Schon der Anblick des Hauses zeigt, dass dieser Kindergarten nicht wie alle anderen sein will. Es ist kein steriler, funktionaler Neubau, sondern eine prächtige Jugendstil-Villa, die der Maler Max Feldbauer 1911 errichten ließ. Der Giglberg, auf dem das Haus steht, ist noch viel geschichtsträchtiger. Bereits im 12. Jahrhundert stand hier Dachaus erste Burg, die auf Graf Arnold aus der Dynastie der Wittelsbacher zurückgeht. Sie überdauerte allerdings nur wenige Jahre, so dass sich viele Sagen um den Giglberg ranken. In den 1990er Jahren ließ ein Dachauer Ehepaar, dem das Haus gehört, die Feldbauer-Villa originalgetreu renovieren, und seit 18 Jahren spielen hier die Kinder des Montessori-Kinderhauses. Das weitläufige Grundstück ist gerade für die Kleinen „einer der schönsten Plätze in Dachau“, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann in seiner Ansprache betonte.

1994, also vor genau 25 Jahren, ging die Einrichtung an den Start, zunächst noch in einem anderen Gebäude. Und die Initiatoren wollten gemäß der Pädagogik von Maria Montessori einiges anders machen. Die Kinder werden hier individuell betreut und können ihre Vorlieben und Interessen weitgehend frei ausleben, erklärt Dawina Sauer. Sie ist Mutter eines der Kinder und engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit des Trägervereins. Auch das gehört zum Montessori-Konzept: Die Eltern machen mit. Und darauf wird großer Wert gelegt – für ihr Engagement erhalten die Mütter und Väter sogar Punkte. Gemeinsam mit den Erzieherinnen – auch hier ist dieser Beruf überwiegend weiblich besetzt – wollen sie den Kindern einen individuellen Weg ermöglichen. Montessori-Pädagogik will nicht alle Kinder über einen Kamm scheren, sondern die Kleinen von Anfang an zur Selbständigkeit erziehen. „Hilf’ mir, es selbst zu tun“, heißt einer der Leitsätze. Die Kinder sollen sich mit dem beschäftigen, was ihnen Spaß macht und sie interessiert. Das sei kein „laisser faire“, betont Dawina Sauer, aber es ist auch kein Frontalunterricht. Die Montessori-Pädagogik will Kindern eher Anreize geben, statt sie zu zwingen. Und die Großen geben dabei auf die Kleineren acht – auch die soziale Komponente spielt eine große Rolle.

Dieses Konzept kommt offenbar gut an: Rund 60 Kinder werden in den beiden regulären sowie den Krippengruppen betreut, etwa zehn weitere kommen zur Eltern-Kind-Gruppe. Ganztagsbetreuung bietet das Kinderhaus ebenfalls an, doch die meisten Kinder werden mittags um eins abgeholt.

Dass auf die Gemeinschaft von Erzieherinnen, Eltern und Kindern viel Wert gelegt wird, begrüßte auch der Dachauer Landrat Stefan Löwl in seinem Grußwort. „Ein Baum braucht Wurzeln, damit er wachsen kann“, so Löwl. Kinder bräuchten einen festen Stand, und den würden sie im Montessori-Kinderhaus erhalten. Aber kein Baum stehe für sich allein, sondern brauche die Gemeinschaft. Und so brachte er als Geschenk zum 25-jährigen Jubiläum einen Gutschein für einen Walnussbaum mit. Der stammt aus der Baumzuchtstation des Landkreises und soll ein Symbol für die hier gelebte Pädagogik sein. Denn auch die Kinder „sind Bäume, die in den Himmel wachsen“, so der Landrat.

og