Kinderpornografie: Bewährung für 22-Jährigen

Prozess vor dem Schöffengericht Dachau

von Thomas Zimmerly schließen

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Dachau ist gestern vom Schöffengericht wegen Besitzverschaffens an Dritte sowie des Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der überwiegende Teil der Bilder und Videos, die der junge Mann im Internet verbreitete, zeigen schwerste sexuelle Misshandlungen – sogar an Säuglingen.

Dachau – Es war unfassbar, was die federführende Generalstaatsanwaltschaft Bamberg einem jungen Mann aus dem Landkreis Dachau zur Last legte. Über WhatsApp, Instagram oder den Messenger-Dienst Kik hatte der 22-Jährige im Zeitraum von Juni bis Dezember 2019 insgesamt 728 Bilder und 95 Videos verbreitet – über sein Handy, seinen Laptop und sogar über einen PC seines Vaters. Auf 25 Bildern und elf Videos waren Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren zu erkennen, darunter auch Säuglinge. Dateien, auf denen ersichtlich ist, wie „Kinder und Säuglinge grausamst gequält werden“, so der Staatsanwalt. Auf vielen der unsäglichen Aufnahmen, von denen einige im Gerichtssaal gezeigt wurden, sind überdies Kinder zu sehen, die an Erwachsenen sexuelle Handlungen vornehmen.

In der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht Dachau ließ der Angeklagte über seinen Pflichtverteidiger Joachim Schwarzenau erklären, dass er sämtliche Taten einräume. Der 22-Jährige selbst sagte: „Ich weiß, es war falsch und schrecklich, was ich getan habe.“ Von Richter Daniel Dorner nach dem „Warum“ gefragt, antwortete der Elektriker lediglich: „Es war Neugier.“ Woher er das grauenhafte Material habe, wisse er nicht mehr so genau. Fakt ist, dass es via WhatsApp, Instagram oder anderen Nachrichtendiensten offensichtlich einen regen Tauschhandel gibt. „Es waren mehrere, mit denen ich getauscht habe – aber meistens nur einer“, so der Angeklagte. Wer diese Personen seien, könne er nicht sagen. Sie würden stets Synonyme benutzen oder falsche Benutzernamen.

Hoch interessant ist hingegen die Art und Weise, wie die Ermittler dem 22-Jährigen auf die Schliche kamen. Ein US-amerikanisches Bundesgesetz schreibt nämlich vor, dass jeder Provider verpflichtet ist, strafrechtlich relevante Inhalte an eine halbstaatliche Organisation zu melden. Sind Deutsche betroffen, werden die Informationen von dieser Stelle aus an das Bundeskriminalamt weitergereicht. Im Fall des Angeklagten wurden ihm sein Instagram-Account sowie seine E-Mail-Adresse zum Verhängnis. Der Account war sogar öffentlich zugänglich und wurde gehackt.

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe beschrieb den Angeklagten, der zum Zeitpunkt der Taten arbeitslos war und bei seiner Mutter wohnt, als Stubenhocker, der viel Zeit vor dem PC verbringe. „Ein, zwei Freunde hat er, aber nur online.“ Immerhin habe er – ebenfalls online – eine Freundin gefunden, mit der er zusammen sei. Ansonsten habe er sich „ziemlich verkrochen“. Der Sozialpädagoge bescheinigte ihm pädophile Neigungen zumindest zum Zeitpunkt der Taten.

In seinem Plädoyer meinte der Staatsanwalt, dass ihm bei dem Gedanken an das Wort Neugier als Motiv „fast schlecht wird“. Er forderte eine Freiheitsstrafe in Höhe von eineinhalb Jahren zur Bewährung. Zwar seien die Rückfallgefahr groß und schädliche Neigungen zu bejahen, doch habe der Angeklagte mittlerweile wieder einen festen Job und er sei geständig. Eine günstige Sozialprognose sei insgesamt zu bejahen.

Rechtsanwalt Schwarzenau meinte, er habe einst einen Arzt verteidigt, der habe rund 100 000 kinderpornographische Dateien „bestens sortiert auf seinem Laptop gehabt und nur ein Jahr mit Bewährung bekommen“. Schwarzenau plädierte auf ein Jahr für seinen Mandanten.

Das Schöffengericht verurteilte den 22-Jährigen schließlich zu einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung. Zur Auflage machte es ihm, eine psychologische Facheinrichtung für Sexualstraftäter aufzusuchen, die ihm mitteilen soll, ob er eine Therapie nötig hat. Angebote hierfür indes, seien „dünn gesät“, so der Mann von der Gerichtshilfe.