Fotos von sexuell missbrauchten Kindern auf Handy: Familienvater verurteilt - „Es ist unerträglich“

Von: Verena Möckl

Auf dem Handy eines 30-jährigen Dachauers wurden kinderpornografische Bilder gefunden. © dpa

Ein 30-jähriger Dachau ist im Amtsgericht Dachau wegen Besitz kinderpornografischer Bilder verurteilt worden.

Dachau – „Es ist unerträglich, wenn man sich vorstellt, dass einem Kind so etwas widerfährt“, sagt Richter Christian Calame zu dem 30-jährigen Dachauer, nachdem er sein Urteil gestern im Amtsgericht Dachau verkündet: Sechs Monate Haft auf Bewährung, wobei die Bewährungszeit drei Jahre beträgt. Zudem muss der Angeklagte 1800 Euro an ein Kinderhospiz zahlen und sich bei einer sozialpsychiatrischen Fachambulanz vorstellen.

Dachauer wegen Besitz kinderpornografischer Bilder vor Amtsgericht

Der Dachauer war im Besitz von kinderpornografischen Fotos. Sie zeigen schweren sexuellen Missbrauch an Kindern. Viele von ihnen sind nicht älter als acht Jahre.

Die Staatsanwaltschaft konnte vier Bilder auf dem neuen Handy des Dachauers sicherstellen, vermutet aber eine Vielzahl weiterer Dateien auf dem alten Handy des Angeklagten. Die Fotos stammen aus der Whatsappgruppe „TeenPRN Schick sonst Klick“. 2017 Mitglieder fasste die Chatgruppe. Der 30-jährige Dachauer war einer von ihnen. Fünf Monate lang. Das ist nun vier Jahre her.

Hätte der Angeklagte die Straftat jetzt begangen, so Calame, wäre sein Urteil deutlich härter ausgefallen. Denn nun ist der Tatbestand hochgestuft worden. „Das ist ein Verbrechen“, erklärt Calame. Der Angeklagte würde mittlerweile bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug bekommen. „Jeder, der sich so was anschaut, unterstützt diese schweren Missbrauchstaten und die kriminelle Industrie, die dahintersteckt“, so der Dachauer Amtsrichter.

„Aus Langeweile“ kinderpornografischer Chatgruppe beigetreten

Der 30-Jährige wirkt vor Gericht betreten. Die Hände hat er die meiste Zeit gefaltet, den Blick nach unten gerichtet. „Ich habe auf gar keinen Fall ein sexuelles Interesse daran gehabt“, beteuert er. Kinderpornografische Fotos habe er weder geteilt, noch gehortet. Die Fotos, die auf seinem Handy gefunden wurden? In seinen Augen damals nur Datenmüll.

Der Gruppe sei er aus Langeweile beigetreten. Sein Job als Kfz-Mechatroniker habe ihn unterfordert. Um sich die Zeit zu vertreiben, habe er sich anfangs noch lustige Videos angeschaut. Dann „gröbere“. Solche, die Gewalt verherrlichen.

Mit der Zeit sei er abgestumpft, wurde depressiv. „Es war eine Phase der Perspektivlosigkeit“, verteidigt sich der Dachauer. Mittlerweile hat er einen neuen Job. Ist verheiratet. Seine Frau stünde hinter ihm. Sie sind Eltern eines einjährigen und eines sechs Monate alten Kindes.

