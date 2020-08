Kino in Dachau: Vom Kinematographen bis zur 3D-Leinwand

Das Dachauer Kino existiert schon sehr lange. Die erste Film-Vorführung fand wohl um 1900 im Unterbräu statt. Von damals bis jetzt, hat sich einiges getan.

Dachau ��� Prälat Friedrich Pfanzelt war entrüstet und obendrein hochgradig besorgt ums Seelenheil seiner Schäfchen. Hatte doch das Lichtspielhaus tatsächlich den Film „Die Sünderin“ gezeigt, „dieses skandalöse, allgemein verpönte Stück“, wie Pfanzelt schimpfte, und das in seinem „viellieben katholischen Dachau“.

Hildegard Knef spielt in dieser Anfang 1951 erstmals gezeigten Filmproduktion die Prostituierte Marina. Und die Knef war – für ein paar Sekunden – unbekleidet zu sehen.

Starker Zulauf für „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef

Man darf davon ausgehen, dass allein diese Szene dem Dachauer Stadtpfarrer die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat. „Die Sünderin“ wurde jedoch auch zu einem der größten Skandale der deutschen Filmgeschichte, weil wilde Ehe, Prostitution, Vergewaltigung, Sterbehilfe und Selbstmord thematisiert wurden. Pfanzelt wehklagte damals in den Dachauer Nachrichten, dass diese verfilmte Sünde in Dachau auch noch „starken Zulauf“ verzeichnet habe.

Der Geistliche betete für die fehlgeleiteten Kinogänger, die er ebenso im wörtlichen wie übertragenen Sinne im „falschen Film“ wähnte. Allen anderen riet er dringend, statt für die entblößte Knef doch besser Karten für „Das Tor zum Frieden“ zu erwerben, diesen „herrlichen Marienfilm über die Wunderkraft des Glaubens“, der sich mit „religiöser und künstlerischer Inbrunst“ auf der Leinwand entfalte. Und dessen Protagonistin garantiert komplett verhüllt blieb.

Sechs Jahre nach dem Krieg, begann die Blütezeit für das Kino in Dachau

Nun. Über das Friedenstor spricht man schon lange nicht mehr, „Die Sünderin“ hingegen ist heute durchaus noch ein Begriff. Damals, sechs Jahre nach dem Krieg, begann für das Kino eine Blütezeit. Auch in Dachau.

Die Geschichte des Dachauer Kinos beginnt sehr viel früher. Um 1900 fand wohl im Unterbräu (heute Gaststätte Bakalikon) die erste Vorführung statt. Dass die Bilder das Laufen gelernt haben, war da noch eine an Zauberei grenzende Superneuheit.

Den „Apparat“ habe der Veranstalter von Philadelphia bezogen

Den „Apparat“ habe der Veranstalter „von Philadelphia bezogen“, heißt es in einem Zeitungsartikel von damals, wobei nicht klar zu sein scheint, ob tatsächlich die Stadt in den USA gemeint war. Geboten würden, so die Ankündigung, „die besten und schönsten Vorführungen, welche auf diesem Gebiet existieren (sic)“. Auf einem Bild fühle sich der Betrachter „augenblicklich nach Paris versetzt, während das folgende eine höchst komische Scene (sic) darbietet“.

Dachau erlebte also an diesem Tag ein „weltberühmtes Theater der lebenden Photographie“. Das Publikum, so berichtet die Zeitung, sei im „neuen Unterbräusaale in angenehmster Weise“ gefesselt worden.

Immer wieder wollten Filmvorführer ihren Kinematographen in Dachau aufstellen

Und zu hören war auch Erbauliches. Denn in den Pausen habe Hofopernsänger Gustav Graßl „seine sympathische, ausgiebige, geschulte Stimme recht vorteilhaft zur Geltung gebracht“.

In den folgenden Jahren gingen bei den Behörden immer wieder Anfragen ein von Filmvorführern, die ihre Kinematographen in Dachau aufstellen wollten. Später kamen Anträge auf die Errichtung von dauerhaften Häusern dazu. Leider gibt es über die Geschichte des Kinos in Dachau bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nur sehr wenige Quellen.

Therese Kellerer wollte 1924 in einem Haus an der Fabrikstraße einen Kinosaal einbauen lassen

Sicher ist, dass eine gewisse Therese Kellerer 1924 in einem Haus an der Fabrikstraße einen Kinosaal einbauen lassen wollte. Das wurde genehmigt, dann aber widerrufen. Gut möglich, dass die Rücknahme der Genehmigung mit einem Einspruch zu tun hatte, der dem Bezirksamt von der benachbarten Papierfabrik in die Amtsstube flatterte. Denn die Papiermacher fürchteten gar Schlimmes:

Beim zu erwartenden Publikum könne es sich schließlich nur um „Leute beiderlei Geschlechts handeln, die auf diesem Gelände Unfug jeder Art treiben (...), „zweifelhafte Elemente“, die noch dazu „in überhitzter Phantasie aus dem Kino kommen“. Sollte das Kino eröffnen dürfen, sei es „unausbleiblich, dass dieser Winkel zu einem berüchtigten und verrufenen Viertel wird“.

Zu Wirtschaftswunderzeiten begann der Kino-Boom

Der Papierfabrik blieb das „Gschwerl“ erspart. Anderswo in der Stadt jedoch wurden in den folgenden Jahrzehnten Kinos aufgemacht und wieder geschlossen.

In Deutschlands Wirtschaftswunderzeiten begann auch ein Kino-Boom. In der Stadt gab es die Volkslichtspiele beim Stadtkeller an der Brunngartenstraße (ab 1964 städtische Turnhalle), wegen der vielen Western, die im Programm waren auch „Revolverkino“ genannt; es gab das Lichtspielhaus mit Balkon in der Altstadt, heute das Ludwig-Thoma-Haus; es gab das Roxy in der Hermann-Stockmann-Straße, bekannt auch für die sagenhaften gebrannten Mandeln und die Nachtvorstellungen freitags und samstags; es gab das Central-Theater an der Münchner Straße, heute ein Geschäftshaus; es gab das Capitol in der Sudetenlandstraße, heute das Musikheim der Knabenkapelle Dachau.

+ Der Renner: In Dachau läuft „Das Dschungelbuch“, der erfolgreichste Film 1967. © Privat

Astoria und Capitol wurden 1980 geschlossen

Dieses Capitol wurde aufgegeben und zog gewissermaßen um in die Theodor-Heuss-Straße. Dort befand sich bereits das Astoria, das zweite kleinere, abgeteilte Kino bekam den Namen Capitol. Die beiden Kinos wurden um 1980 geschlossen. Das Gebäude wurde umgebaut, Supermärkte zogen ein, aktuell ist dort ein Rewe.

In diesem Astoria wurde das Leben des Ernst Lutz nachhaltig geprägt. Als 15-Jähriger begann er dort eine Lehre als Filmvorführer. „Mein Vater hat sich sofort in die Branche verliebt“, sagt Tochter Nicole Lutz, heute Leiterin des Cinema-Komplexes im Gewerbegebiet.

+ Der große Tag 1982: Ursula und Ernst Lutz (rechts) nehmen Glückwünsche zur Eröffnung des Astoria in der Altstadt entgegen. © Privat

Am Widerstandsplatz eröffnete 1982 das neue Astoria

Ernst Lutz wurde selber Kinobetreiber, eröffnete 1982 am Widerstandsplatz das neue Astoria. Später kam noch das Central in der Münchner Straße dazu. Dort aber meldete der Hauseigentümer Eigenbedarf an – das Aus für das Filmtheater. So entstanden erste Überlegungen, woanders im Stadtgebiet ein Kino zu bauen.

1994 war es so weit: Das Cinema der Familie Lutz an der Fraunhoferstraße wurde eröffnet, zunächst mit drei Sälen. Mit der Einweihung der Säle 4 und 5 ein Stück weiter hinten an der Rudolf-Diesel-Straße kam das endgültige Aus fürs Astoria. Das Kino war schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.

+ Baustelle an der Fraunhoferstraße: 1994 machten die ersten drei Säle des Cinema auf, ein völlig neues Kinogefühl für die Dachauer. © Archiv

Nicole Lutz würde gerne ein neues Kinozentrum eröffnen

Das Cinema ist es: digital gesteuert, auch 3-D-Filme können natürlich in Dachau gezeigt werden.

Nicole Lutz würde gern ein neues Kinozentrum in Dachau eröffnen. Doch in Corona-Zeiten ist unklar, ob diese Pläne umgesetzt werden können.

Thomas Leichsenring

Anbandeln in Anzug und Krawatte

Elisabeth Krassnitzer, heute 72, und Hans Seelos, 74, beide aus Dachau, waren in ihrer Jugend begeisterte Kino-Gänger. Erinnerungen – an Filme und ans Anbandeln:

Elisabeth: „Meine Freundinnen und ich trafen uns sonntags bereits um 13 Uhr am Telefonhäusl am Heideweg, um uns zu Fuß auf den Weg zu den Kinos zu machen. Die im Freien hinter Glas ausgestellten Filmfotos an den Kinos wurden gründlich diskutiert. Wenn die ausgestellten Fotos und auch das Publikum, also die jungen Burschen, nicht das Richtige waren, gingen wir weiter zum nächsten Kino.“

Hans: „Damals war es üblich sich am Sonntag zu Kinobesuchen in Anzug und Krawatte zu kleiden. Wir waren zu Fuß in ganz Dachau unterwegs, auch um jungen Mädchen zu begegnen.“

Elisabeth: „Nach dem Gong erloschen die Lampen, und der schwere Vorhang öffnete sich. Die Werbung von Dachauer Firmen in Form von einfachen Dias ließ man über sich ergehen. Es folgte die Wochenschau in schwarz-weiß. Anschließend kam die Filmvorschau, dann endlich der Hauptfilm. Gefragt waren Winnetou-Filme, später die Edgar-Wallace-Krimis und natürlich immer wieder die großen Monumentalfilme wie Ben Hur, El Cid und Spartacus.“

Hans: „In meiner Jugendzeit waren wir fast jeden Sonntag im Kino, teils um 15 Uhr, teils um 17.30 Uhr. Um 13 Uhr war Treffpunkt, vorwiegend im Café Aigner in Dachau-Süd oder im Café Manuel in Dachau-Ost.“

Elisabeth: „Nun war der Heimweg zu Fuß zu bewältigen, bei jedem Wetter. Warum sind wir eigentlich nicht mit dem Radl gefahren, wäre doch viel schneller und einfacher gewesen? In den 60er Jahren trug man Kostüme mit engem Rock, Mäntel und – besonders wichtig – die Stöckelschuhe mit Pfennigabsätzen. Die Mode war zum Radeln ganz und gar untauglich. Außerdem wollten wir mit den Burschen, die ebenfalls zu Fuß vom Kino heimgingen, in Kontakt kommen.“

Hans: „Zu einem perfekten Kinosonntag gehörte damals der Kauf des Kinoprogramms, das damals 10 oder 15 Pfennige kostete.“

Elisabeth: „Als wir dann 17 oder 18 Jahre waren, ließ die Lust aufs Kino nach. Daheim kam der Fernseher, und im ASV waren Teenagerpartys und andere Tanzveranstaltungen angesagt.“