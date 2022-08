Dachauer Ehepaar tödlich verunglückt

Teilen

Der Unfallort ein Trümmerfeld: Ein Dachauer Mazda ist am Freitagmorgen aus ungeklärter Ursache bei Kirchdorf/Inn frontal in einen Lkw gekracht. © fib

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der B 12 bei Kirchdorf in Niederbayern ereignet. Ein Ehepaar aus Dachau kam dabei ums Leben.

Dachau/Kirchdorf am Inn – Am gestrigen Freitagmorgen kam es gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 12 in Höhe Kirchdorf am Inn, kurz vor dem Grenzübergang nach Österreich, zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Laster.

Der Mazda, der laut Polizeipräsidium Niederbayern mit einer 68-jährigen Frau und einem 73-jährigen Mann aus Dachau besetzt war, fuhr von München kommend auf der B 12 in Richtung Österreich. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Mazda auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden österreichischen Lkw.

Die zwei Dachauer wurden dabei getötet. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Mazda hatte direkt nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen.

Eine Schadenshöhe kann laut Polizei aktuell noch nicht beziffert werden. Die B 12 war gestern bis in die Mittagsstunden im Bereich Kirchdorf gesperrt, sowie ein kurzer Teil der Spange nach der Abzweigung Richtung Passau. Es kam entsprechend zu Behinderungen. Der Hauptverkehr von Österreich in Richtung Passau sowie von Passau in Richtung München war nicht betroffen.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, startete die Simbacher Polizei einen Zeugenaufruf. dn

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.